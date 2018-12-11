ماي‭ ‬تقوم‭ ‬بجولة‭ ‬أوروبية‭ ‬صعبة‭ ‬وميركل‭ ‬ترفض‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست

بروكسل‭ – ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

قامت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العواصم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لقيت‭ ‬خلالها‭ ‬تعاطفا‭ ‬لكنها‭ ‬واجهت‭ ‬رفضا‭ ‬قاطعاً‭ ‬لاعادة‭ ‬التفاوض‭ ‬حول‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست‭. ‬وغداة‭ ‬تأجيلها‭ ‬تصويتا‭ ‬حاسما‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬خشية‭ ‬رفض‭ ‬الاتفاق،‭ ‬قالت‭ ‬ماي‭ ‬أنها‭ ‬ستلتقي‭ ‬بنظرائها‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬“تطمينات”‭ ‬بأن‭ ‬البند‭ ‬الخاص‭ ‬بالحدود‭ ‬الايرلندية‭ ‬سيكون‭ ‬مؤقتا‭. ‬وصرح‭ ‬دونالد‭ ‬توسك‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬أنه‭ ‬“بعد‭ ‬مناقشات‭ ‬طويلة‭ ‬وصريحة”‭ ‬مع‭ ‬ماي،‭ ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬يعلم‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬فعله‭ ‬لمساعدتها‭. ‬وكتب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬القادة‭ ‬الأوروبيين‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬المساعدة،‭ ‬مضيفا‭ ‬“ولكن‭ ‬السؤال‭ ‬هو‭ ‬كيف”؟‭ ‬وفي‭ ‬لاهاي‭ ‬وبرلين‭ ‬وبروكسل‭ ‬تم‭ ‬إبلاغ‭ ‬ماي‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬امكانية‭ ‬تقديم‭ ‬بعض‭ ‬التوضيح‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تفسير‭ ‬الاتفاق،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬نص‭ ‬الاتفاق‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تغييره‭. ‬وعقب‭ ‬لقائها‭ ‬ماي،‭ ‬قالت‭ ‬ميركل‭ ‬لنواب‭ ‬من‭ ‬كتلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الديمقراطي‭ ‬المسيحي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المسيحي‭ ‬بأنه‭ ‬“لا‭ ‬يمكن‭ ‬ابداً‭ ‬تغيير”‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بين‭ ‬بريطانيا‭ ‬ودول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وأكدت‭ ‬ميركل‭ ‬كذلك‭ ‬لماي‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬اتفاقات‭ ‬بشأن‭ ‬بريكست‭ ‬إلا‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ككل،‭ ‬وليس‭ ‬بشكل‭ ‬ثنائي‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭. ‬وواجهت‭ ‬ماي‭ ‬انتقادات‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬بسبب‭ ‬بنود‭ ‬الاتفاق‭ ‬المتعلقة‭ ‬بايرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬التي‭ ‬تأمل‭ ‬في‭ ‬إقناع‭ ‬حزبها‭ ‬المحافظ‭ ‬المتمرد‭ ‬بدعمها‭. ‬وصرحت‭ ‬ماي‭ ‬للبي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬“مهما‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬التي‭ ‬ترغبون‭ ‬بها،‭ ‬والعلاقة‭ ‬التي‭ ‬تريدونها‭ ‬مع‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬فلا‭ ‬يوجد‭ ‬اتفاق‭ ‬متوفر‭ ‬لا‭ ‬يتضمن‭ ‬شبكة‭ ‬الامان”‭. ‬واضافت‭ ‬“ولكننا‭ ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬تستخدم‭ ‬شبكة‭ ‬الأمان،‭ ‬وإذا‭ ‬استخدمت‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نضمن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مؤقتة،‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬التطمينات‭ ‬التي‭ ‬أسعى‭ ‬للحصول‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬زملائي‭ ‬القادة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة”‭. ‬وقبل‭ ‬لقائه‭ ‬ماي‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬جان–كلود‭ ‬يونكر‭ ‬أنه‭ ‬“متفاجئ”‭ ‬من‭ ‬الطلب‭ ‬منه‭ ‬اجراء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وافق‭ ‬قادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭. ‬وصرح‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬الاوروبي‭ ‬في‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬“الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬توصلنا‭ ‬إليه‭ ‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬اتفاق‭ ‬ممكن،‭ ‬وهو‭ ‬الاتفاق‭ ‬الوحيد‭ ‬الممكن”‭. ‬وأضاف‭ ‬“لا‭ ‬مجال‭ ‬مطلقا‭ ‬لإعادة‭ ‬التفاوض‭ ‬ولكن‭ ‬بالطبع‭ ‬هناك‭ ‬مجال‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استخدم‭ ‬بذكاء،‭ ‬لاعطاء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التوضيحات‭ ‬والتفسيرات”‭.‬

“الحكم‭ ‬او‭ ‬الاستقالة”

كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يصوت‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ماي‭ ‬قررت‭ ‬تأجيل‭ ‬التصويت‭ ‬معترفة‭ ‬بأنها‭ ‬تتوقع‭ ‬خسارة‭ ‬التصويت‭ ‬“بهامش‭ ‬كبير”‭. ‬وأعلن‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬سيُطرح‭ ‬لتصويت‭ ‬النواب‭ ‬البريطانيين‭ ‬“قبل‭ ‬21‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير”‭. ‬ويواجه‭ ‬جيريمي‭ ‬كوربن‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬البريطاني‭ ‬وهو‭ ‬حزب‭ ‬المعارضة‭ ‬الرئيسي،‭ ‬ضغوطاً‭ ‬يمارسها‭ ‬عليه‭ ‬نواب‭ ‬من‭ ‬حزبه‭ ‬ونواب‭ ‬من‭ ‬أحزاب‭ ‬معارضة‭ ‬أخرى،‭ ‬لإطلاق‭ ‬مذكرة‭ ‬حجب‭ ‬الثقة‭ ‬للإطاحة‭ ‬بالحكومة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يستبعده‭ ‬حتى‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬لأن‭ ‬الحزب‭ ‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تفوز‭ ‬ماي‭.‬