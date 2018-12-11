ماي‭ ‬تقوم‭ ‬بجولة‭ ‬أوروبية‭ ‬صعبة‭ ‬وميركل‭ ‬ترفض‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست

بروكسل – لندن – الزمان
قامت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء بجولة في عدد من العواصم الأوروبية لقيت خلالها تعاطفا لكنها واجهت رفضا قاطعاً لاعادة التفاوض حول اتفاق بريكست. وغداة تأجيلها تصويتا حاسما في البرلمان البريطاني خشية رفض الاتفاق، قالت ماي أنها ستلتقي بنظرائها في الاتحاد الأوروبي في محاولة للحصول على “تطمينات” بأن البند الخاص بالحدود الايرلندية سيكون مؤقتا. وصرح دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي أنه “بعد مناقشات طويلة وصريحة” مع ماي، فإنه لا يعلم ما يمكن فعله لمساعدتها. وكتب في تغريدة أنه من الواضح أن القادة الأوروبيين يرغبون في المساعدة، مضيفا “ولكن السؤال هو كيف”؟ وفي لاهاي وبرلين وبروكسل تم إبلاغ ماي أنه رغم امكانية تقديم بعض التوضيح حول كيفية تفسير الاتفاق، إلا أن نص الاتفاق لا يمكن تغييره. وعقب لقائها ماي، قالت ميركل لنواب من كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي بأنه “لا يمكن ابداً تغيير” الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.
وأكدت ميركل كذلك لماي أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاقات بشأن بريكست إلا مع الاتحاد الأوروبي ككل، وليس بشكل ثنائي مع الدول الأعضاء. وواجهت ماي انتقادات من جميع الجهات في البرلمان بسبب بنود الاتفاق المتعلقة بايرلندا الشمالية التي تأمل في إقناع حزبها المحافظ المتمرد بدعمها. وصرحت ماي للبي بي سي “مهما كانت النتيجة التي ترغبون بها، والعلاقة التي تريدونها مع أوروبا في المستقبل، فلا يوجد اتفاق متوفر لا يتضمن شبكة الامان”. واضافت “ولكننا لا نريد أن تستخدم شبكة الأمان، وإذا استخدمت نريد أن نضمن أن تكون مؤقتة، وهذه هي التطمينات التي أسعى للحصول عليها من زملائي القادة في الأيام المقبلة”. وقبل لقائه ماي قال رئيس المفوضية الأوروبية جان–كلود يونكر أنه “متفاجئ” من الطلب منه اجراء مزيد من المحادثات بعد أن وافق قادة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق في قمة استثنائية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر. وصرح أمام البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ “الاتفاق الذي توصلنا إليه هو أفضل اتفاق ممكن، وهو الاتفاق الوحيد الممكن”. وأضاف “لا مجال مطلقا لإعادة التفاوض ولكن بالطبع هناك مجال في حال استخدم بذكاء، لاعطاء مزيد من التوضيحات والتفسيرات”.
“الحكم او الاستقالة”
كان من المقرر أن يصوت مجلس العموم على الاتفاق مساء الثلاثاء، إلا أن ماي قررت تأجيل التصويت معترفة بأنها تتوقع خسارة التصويت “بهامش كبير”. وأعلن متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية الثلاثاء أن الاتفاق سيُطرح لتصويت النواب البريطانيين “قبل 21 كانون الثاني/يناير”. ويواجه جيريمي كوربن زعيم حزب العمال البريطاني وهو حزب المعارضة الرئيسي، ضغوطاً يمارسها عليه نواب من حزبه ونواب من أحزاب معارضة أخرى، لإطلاق مذكرة حجب الثقة للإطاحة بالحكومة، الأمر الذي يستبعده حتى هذه اللحظة لأن الحزب يعتقد أنه من المرجح أن تفوز ماي.