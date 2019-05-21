ماي‭ ‬تعرض‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭ ‬مبادرات‭ ‬جديدة‭ ‬لحل‭ ‬أزمة‭ ‬بريكست

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

عرضت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬سلسلة‭ ‬مبادرات‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬لاتفاقها‭ ‬بشأن‭ ‬بريكست‭ ‬قائلة‭ ‬إنها‭ ‬تشكل‭ ‬«فرصة‭ ‬أخيرة»‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬المأزق‭.‬

ووصفت‭ ‬ماي‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬سيطرح‭ ‬أمام‭ ‬النواب‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬بانه‭ ‬«اتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬جديد»‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬المأزق‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬ارجاء‭ ‬موعد‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭.‬

وقالت‭ ‬إنه‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬الجديد‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬مواقفتهم‭ ‬عليه،‭ ‬سيتمكن‭ ‬النواب‭ ‬البريطانيون‭ ‬من‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬اجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬ثان‭ ‬بشأن‭ ‬بريكست‭. ‬وأوضحت‭ ‬ماي‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬حكومتها‭ ‬ستسمح‭ ‬ايضا‭ ‬للبرلمان‭ ‬بأن‭ ‬يقرر‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬يريد‭ ‬البقاء‭ ‬موقتا‭ ‬ضمن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجمركي‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭. ‬ورفض‭ ‬النواب‭ ‬البريطانيون‭ ‬ثلاث‭ ‬مرّات‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬أبرمته‭ ‬ماي‭ ‬مع‭ ‬بروكسل،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تأجيل‭ ‬موعد‭ ‬انسحاب‭ ‬لندن‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نيسان/ابريل‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/أكتوبر‭. ‬