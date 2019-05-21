ماي‭ ‬تعرض‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭ ‬مبادرات‭ ‬جديدة‭ ‬لحل‭ ‬أزمة‭ ‬بريكست

لندن – الزمان
عرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء سلسلة مبادرات على البرلمان تهدف إلى الحصول على دعمهم لاتفاقها بشأن بريكست قائلة إنها تشكل «فرصة أخيرة» للخروج من المأزق.
ووصفت ماي مشروع القانون الذي سيطرح أمام النواب الشهر المقبل بانه «اتفاق بريكست جديد» للخروج من المأزق السياسي الذي أدى الى ارجاء موعد الخروج من الاتحاد الاوروبي.
وقالت إنه بموجب الاتفاق الجديد وفي حال مواقفتهم عليه، سيتمكن النواب البريطانيون من التصويت على اجراء استفتاء ثان بشأن بريكست. وأوضحت ماي أيضا أن حكومتها ستسمح ايضا للبرلمان بأن يقرر ما اذا كان يريد البقاء موقتا ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الاوروبي. ورفض النواب البريطانيون ثلاث مرّات الاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل، ما أدى إلى تأجيل موعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي من 29 آذار/مارس إلى 12 نيسان/ابريل ومن ثم إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر.