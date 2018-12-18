ماي‭ ‬تعد‭ ‬للاحتمال‭ ‬الأصعب‭ ‬في‭ ‬مغادرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اتفاق

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

وافقت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تجعل‭ ‬الاعداد‭ ‬لاحتمال‭ ‬خروج‭ ‬لندن‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬دون‭ ‬اتفاق‭ ‬“أولوية”،‭ ‬وسط‭ ‬تزايد‭ ‬المعارضة‭ ‬لمشروع‭ ‬اتفاق‭ ‬البريكست‭ ‬الذي‭ ‬اتفقت‭ ‬عليه‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬قبل‭ ‬14‭ ‬أسبوعا‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬بريكست‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭ ‬2019‭.‬

وعقب‭ ‬اجتماع‭ ‬للحكومة،‭ ‬الأخير‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬البرلمان‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الممتدة‭ ‬بين‭ ‬21‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬و6‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير،‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬غافين‭ ‬وليامسون‭ ‬وضع‭ ‬3500‭ ‬جندي‭ ‬بريطاني‭ ‬بحالة‭ ‬جهوزية‭ ‬تحسّبا‭ ‬“لأي‭ ‬طارئ”‭ ‬من‭ ‬تبعات‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬البريكست‭ ‬ستيف‭ ‬باركلي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الوزراء‭ ‬لا‭ ‬زالوا‭ ‬يأملون‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تأييد‭ ‬لاتفاق‭ ‬ماي‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬تأجيله‭ ‬حتى‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬أية‭ ‬حكومة‭ ‬مسؤولة‭ ‬ستكثف‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لخيار‭ ‬مغادرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬دون‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬وتابع‭ ‬“لقد‭ ‬اتفقنا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الإعداد‭ ‬لعدم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬سيكون‭ ‬أولوية‭ ‬تشغيلية‭ ‬للحكومة‭ .. ‬ولكن‭ ‬أولويتنا‭ ‬الكلية‭ ‬تبقى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬اتفاق”‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الوزارات‭ ‬ستكثف‭ ‬نصائحها‭ ‬للشركات‭ ‬حول‭ ‬أفضل‭ ‬الطرق‭ ‬للاستعداد‭ ‬لهذا‭ ‬السيناريو‭ ‬الذي‭ ‬يخشى‭ ‬الكثيرون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬تبعات‭ ‬كارثية‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البريطاني‭. ‬وذكرت‭ ‬الحكومة‭ ‬أنها‭ ‬ستوفر‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭ ‬للشركات‭ ‬مواد‭ ‬ورسائل‭ ‬الكترونية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالاستعداد‭ ‬لهذا‭ ‬السيناريو‭ ‬وإرسالها‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬إلى‭ ‬80‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬أو‭ ‬مؤسسة‭ ‬يرجح‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬الاكثر‭ ‬تضررا‭.‬

انقسامات

وتبقى‭ ‬حكومة‭ ‬ماي‭ ‬منقسمة‭ ‬بين‭ ‬وزراء‭ ‬يريدون‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬قبول‭ ‬احتمال‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اتفاق،‭ ‬ووزراء‭ ‬يفضلون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬للبرلمان‭ ‬الكلمة‭ ‬“الأخيرة‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬التصويت‭ ‬حول‭ ‬سيناريوهات‭ ‬محتملة‭ ‬بشأن‭ ‬البريكست”‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬أوقفت‭ ‬طلب‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬المعارض‭ ‬الاثنين‭ ‬بالتصويت‭ ‬بحجب‭ ‬الثقة‭ ‬عن‭ ‬ماي‭.‬

وقد‭ ‬أرجأت‭ ‬ماي‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الاخيرة‭ ‬تصويتا‭ ‬على‭ ‬نص‭ ‬الاتفاق‭ ‬كان‭ ‬مرتقبا‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬خطر‭ ‬أن‭ ‬يرفضه‭ ‬البرلمانيون‭ ‬البريطانيون‭ ‬المؤيدون‭ ‬لبريكست‭ ‬بدون‭ ‬تنازلات،‭ ‬وكذلك‭ ‬هؤلاء‭ ‬الراغبو‭ ‬بالبقاء‭ ‬داخل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

وتسبب‭ ‬هذا‭ ‬التأجيل‭ ‬باتهامات‭ ‬لماي‭ ‬بالمماطلة‭ ‬لزيادة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬النواب‭ ‬لدعم‭ ‬خطتها،‭ ‬وبدعوات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬لحجب‭ ‬الثقة‭ ‬عن‭ ‬الحكومة‭ ‬بأكملها‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬ستفشل‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قال‭ ‬متشددون‭ ‬مؤيدون‭ ‬للبريكست‭ ‬ومن‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الوحدوي‭ ‬الداعم‭ ‬للحكومة،‭ ‬أنهم‭ ‬سيدعمون‭ ‬ماي‭.‬

حكومة‭ ‬هشّة

وفي‭ ‬ظلّ‭ ‬هذه‭ ‬الانقسامات،‭ ‬تعلو‭ ‬الأصوات‭ ‬المطالبة‭ ‬بإجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬ثانٍ،‭ ‬لدى‭ ‬المعارضة‭ ‬وكذلك‭ ‬لدى‭ ‬المحافظين‭. ‬ودعمت‭ ‬حوالى‭ ‬50‭ ‬شخصيةً‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬ذلك‭ ‬الحلّ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬“دايلي‭ ‬تلغراف”‭ ‬البريطانية‭.‬

ولكن‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬ترفض‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭. ‬وترى‭ ‬أنها‭ ‬خيانة‭ ‬للشعب‭ ‬البريطاني‭ ‬الذي‭ ‬صوت‭ ‬لصالح‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بنسبة‭ ‬52%‭ ‬في‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬2016‭. ‬وقالت‭ ‬“دعونا‭ ‬لا‭ ‬نفقد‭ ‬ثقة‭ ‬الشعب‭ ‬البريطاني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محاولة‭ ‬إجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬آخر”‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬“تصويتا‭ ‬آخر‭ ‬(‭…‬)‭ ‬سيلحق‭ ‬بنزاهة‭ ‬سياساتنا‭ ‬أضراراً‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إصلاحها‭ ‬“،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬التصويت‭ ‬الثاني‭ ‬“لن‭ ‬يدفعنا‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬على‭ ‬الارجح”‭.‬

ووافق‭ ‬الناخبون‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬استفتاء‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭ ‬29‭ ‬اذار/مارس‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وهناك‭ ‬حلّ‭ ‬ثالث‭ ‬يدعو‭ ‬إليه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬وهو‭ ‬منح‭ ‬البرلمان‭ ‬امكانية‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬عدّة‭ ‬خيارات‭ ‬محتملة‭ ‬بشأن‭ ‬بريكست،‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬محدودة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬الخروج‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق‭. ‬لكن‭ ‬متحدّثا‭ ‬باسم‭ ‬ماي‭ ‬أعلن‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحلّ‭ ‬غير‭ ‬مطروح‭.‬