ماي‭ ‬تعد‭ ‬النوّاب‭ ‬بالعرض‭ ‬الجريء‭ ‬بشأن‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست

لندن‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الأحد‭ ‬أنها‭ ‬تستعد‭ ‬لتقديم‭ ‬«عرض‭ ‬جريء»‭ ‬للنواب‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬أخيرة‭ ‬لإقناعهم‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقها‭ ‬بشأن‭ ‬بريكست‭. ‬وأفادت‭ ‬ماي‭ ‬أنها‭ ‬عندما‭ ‬تعرض‭ ‬«مشروع‭ ‬قانون‭ ‬اتفاق‭ ‬الانسحاب»‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬سترفقه‭ ‬برزمة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الاجراءات‭ ‬التي‭ ‬تأمل‭ ‬بأن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬دعمه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أغلبية‭ ‬النواب‭. ‬وكتبت‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬«ذي‭ ‬صنداي‭ ‬تايمز»،‭ ‬«لا‭ ‬أزال‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أغلبية‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬يجب‭ ‬الفوز‭ ‬بها‭ ‬للانسحاب‭ ‬(من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي)‭ ‬باتفاق»‭. ‬ورفض‭ ‬النواب‭ ‬ثلاث‭ ‬مرّات‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬أبرمته‭ ‬ماي‭ ‬مع‭ ‬بروكسل،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تأجيل‭ ‬موعد‭ ‬انسحاب‭ ‬لندن‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نيسان/ابريل‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/أكتوبر‭. ‬وتتطلب‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬الانسحاب‭ ‬الذي‭ ‬أبرمته‭ ‬ماي‭ ‬تمرير‭ ‬البرلمان‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون‭. ‬والخميس،‭ ‬وافقت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬للتخلي‭ ‬عن‭ ‬منصبها‭ ‬عقب‭ ‬جلسة‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬والمقرر‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬حزيران/يونيو،‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬دعم‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭. ‬ويرجّح‭ ‬أن‭ ‬تطلق‭ ‬بذلك‭ ‬منافسة‭ ‬على‭ ‬زعامة‭ ‬حزبها‭ ‬المحافظ‭ ‬الحاكم‭ ‬فور‭ ‬فشل‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬استكماله‭ ‬لجميع‭ ‬مراحل‭ ‬إقراره‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭. ‬وقالت‭ ‬ماي‭ ‬للصحيفة‭ ‬«عندما‭ ‬يُعرض‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬اتفاق‭ ‬الانسحاب‭ ‬على‭ ‬النواب،‭ ‬فسيشكل‭ ‬عرضا‭ ‬جديدا‭ ‬وجريئا‭ ‬للنواب‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم،‭ ‬مع‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الاجراءات‭ ‬المحسّنة‭ ‬التي‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬بمقدورها‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬جديد»‭. ‬وأضافت‭ ‬«مهما‭ ‬كانت‭ ‬نتيجة‭ ‬أي‭ ‬تصويت،‭ ‬لن‭ ‬أطلب‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬إعادة‭ ‬التفكير‭ ‬ببساطة،‭ ‬بل‭ ‬سأطلب‭ ‬منهم‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬جديد‭ ‬ومحسّن‭ ‬بنظرة‭ ‬جديدة‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم»‭ ‬له‭. ‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬اجراءات‭ ‬جديدة‭ ‬لحماية‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬وترتيبات‭ ‬جمركية‭ ‬مستقبلية‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬واستخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لتجنب‭ ‬الحاجة‭ ‬للرقابة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وجمهورية‭ ‬إيرلندا،‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والدولة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تتشارك‭ ‬حدودا‭ ‬بريّة‭ ‬مع‭ ‬بريطانيا‭.‬

لكنه‭ ‬لن‭ ‬يسعى‭ ‬للتطرق‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬الانسحاب‭ ‬الذي‭ ‬أصرّت‭ ‬بروكسل‭ ‬مرارا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إعادة‭ ‬التفاوض‭ ‬عليه‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬ممكن،‭ ‬رغم‭ ‬تصويت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬ضده‭ ‬جرّاء‭ ‬قلقهم‭ ‬من‭ ‬البنود‭ ‬الواردة‭ ‬فيه‭ ‬والمرتبطة‭ ‬بـ»شبكة‭ ‬الأمان»‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭.‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تستعرض‭ ‬ماي‭ ‬تفاصيل‭ ‬مقترحاتها‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬تلقيه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭.‬

وتأتي‭ ‬مناورتها‭ ‬الأخيرة‭ ‬الأحد‭ ‬قبيل‭ ‬انتخابات‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬التي‭ ‬ستجري‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬الخميس‭.‬

وتشير‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬المحافظين‭ ‬بينما‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬حزب‭ ‬بريكست‭ ‬الذي‭ ‬تشكّل‭ ‬مؤخرا‭ ‬بمعظم‭ ‬المقاعد،‭ ‬ما‭ ‬يفاقم‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬ماي‭.‬

وأظهر‭ ‬آخر‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬صدر‭ ‬الأحد‭ ‬تقدم‭ ‬حزب‭ ‬نايجل‭ ‬فاراج‭ ‬المشكك‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بنسبة‭ ‬34‭ ‬بالمئة‭ ‬بينما‭ ‬حصل‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬المعارض‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬نوايا‭ ‬التصويت‭ ‬والليبرالي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬المؤيّد‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬بالمئة‭. ‬أما‭ ‬حزب‭ ‬ماي‭ ‬المحافظ،‭ ‬فحلّ‭ ‬بالمرتبة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بـ11‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬نوايا‭ ‬التصويت‭.‬

وأظهر‭ ‬الاستطلاع‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬بريكست‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬المحافظين‭ ‬في‭ ‬نوايا‭ ‬التصويت‭ ‬بالنسبة‭ ‬للانتخابات‭ ‬التشريعية‭. ‬وبحسب‭ ‬الاستطلاع،‭ ‬حصل‭ ‬العمال‭ ‬على‭ ‬29‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬نوايا‭ ‬التصويت‭ ‬وحزب‭ ‬فاراج‭ ‬على‭ ‬24‭ ‬بالمئة‭ ‬والمحافظون‭ ‬على‭ ‬22‭ ‬بالمئة‭.‬