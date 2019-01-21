ماي‭ ‬تستبعد‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الثاني‭ ‬وستعود‭ ‬الى‭ ‬بروكسل‭ ‬لبحث‭ ‬الحدود‭ ‬الإيرلندية

‭(‬الزمان‭) ‬تعرض‭ ‬النقاط‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الإثنين‭ ‬أنها‭ ‬تنوي‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬بروكسل‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬مع‭ ‬القادة‭ ‬الأوروبيين‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬رغم‭ ‬رفض‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬للمسودة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وقالت‭ ‬ماي‭ ‬“سأواصل‭ ‬اللقاءات‭ ‬مع‭ ‬زملائي‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬لنرى‭ ‬كيف‭ ‬يمكننا‭ ‬الألتزام‭ ‬بواجباتنا”‭ ‬منها‭ ‬تجنب‭ ‬عودة‭ ‬حدود‭ ‬“بطريقة‭ ‬ستحظى‭ ‬بأكبر‭ ‬دعم‭ ‬ممكن”‭. ‬وتابعت‭ ‬“سأعرض‭ ‬إستنتاجات‭ ‬هذه‭ ‬المباحثات‭ ‬على‭ ‬الإتحاد‭ ‬الأوروبي”‭. ‬وحددت‭ ‬ماي،‭ ‬خطواتها‭ ‬القادمة‭ ‬بشأن‭ ‬خروج‭ ‬بلادها‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬(بريكست)،‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬حكومتها‭ ‬ستجري‭ ‬مشاورات‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬رفض‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬صفقتها‭ ‬المقترحة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬ثمة‭ ‬غالبية‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬تؤيد‭ ‬إجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬ثان،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬تركيزها‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بدعم‭ ‬النواب‭ ‬للصفقة‭ ‬التي‭ ‬أقترحتها‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

ووصفت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬إجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬ثان‭ ‬بأنه‭ ‬سيكون‭ ‬سابقة‭ ‬صعبة‭ ‬وسيعزز‭ ‬موقف‭ ‬القوميين‭. ‬وأشارت‭ ‬ماي‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ستتحدث‭ ‬إلى‭ ‬الأحزاب‭ ‬في‭ ‬ايرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬لمناقشة‭ ‬مخاوفهم‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬عرف‭ ‬في‭ ‬الاتفاقية‭ ‬باسم‭ ‬“باك‭ ‬ستوب”‭ ‬(وهي‭ ‬خطة‭ ‬طارئة‭ ‬لتجنب‭ ‬إقامة‭ ‬حدود‭ ‬صارمة‭ ‬مع‭ ‬ايرلندا)‭. ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬“ستعود‭ ‬بخلاصات‭ ‬هذه‭ ‬المناقشات‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي”‭ ‬لمناقشتها‭ ‬ثانية‭. ‬و‭ ‬يقع‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬انسحاب‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بشكل‭ ‬منظم،‭ ‬في‭ ‬585‭ ‬صفحة‭ ‬ويحدد‭ ‬أطر‭ ‬فترة‭ ‬انتقالية‭ ‬للتكيف‭ ‬مع‭ ‬الانفصال‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬اللذين‭ ‬تربطهما‭ ‬علاقات‭ ‬عمرها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعين‭ ‬عاما‭. ‬في‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬النقاط‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬نص‭ ‬عليها‭ ‬الاتفاق:

‭- ‬اتفاق‭ ‬الانسحاب‭ -‬

‭- ‬الفترة‭ ‬الانتقالية

في‭ ‬30‭ ‬آذار/مارس‭ ‬2019،‭ ‬ستخرج‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬لكنها‭ ‬لن‭ ‬تغادره‭ ‬نهائيا‭ ‬إذا‭ ‬أقر‭ ‬اتفاق‭ ‬الانفصال‭.‬

ينص‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬انتقالية‭ ‬تنتهي‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬2020‭ ‬وسيطبق‭ ‬خلالها‭ ‬البريطانيون‭ ‬قوانين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ويستفيدون‭ ‬منها‭. ‬وسيكون‭ ‬على‭ ‬بريطانيا‭ ‬أيضا‭ ‬مواصلة‭ ‬دفع‭ ‬مساهمتها‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬لكن‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬مؤسساته‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬قراراته‭. ‬اتفق‭ ‬الجانبان‭ ‬على‭ ‬إمكانية‭ ‬تمديد‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬وبموافقة‭ ‬كل‭ ‬منهما،‭ ‬لمدة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬“عام‭ ‬أو‭ ‬عامين”‭ ‬وحتى‭ ‬2022‭ ‬على‭ ‬أبعد‭ ‬حد‭. ‬ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬إلى‭ ‬تجنب‭ ‬قطيعة‭ ‬قاسية‭ ‬خصوصا‭ ‬للقطاع‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وإعطاء‭ ‬لندن‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الوقت‭ ‬للتفاوض‭ ‬حول‭ ‬علاقتهما‭ ‬المقبلة‭ ‬وخصوصا‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬تجاري‭.‬

‭- ‬مشكلة‭ ‬إيرلندا

ينص‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬“شبكة‭ ‬أمان”‭ ‬(باكستوب‭ ‬بالانكليزية)‭ ‬لمنع‭ ‬عودة‭ ‬حدود‭ ‬مادية‭ ‬بين‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬وجمهورية‭ ‬إيرلندا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬اتفاقات‭ ‬موقعة‭ ‬في‭ ‬1998‭ ‬أنهت‭ ‬الاضطرابات‭ ‬الدموية‭ ‬في‭ ‬المقاطعة‭. ‬وهو‭ ‬حل‭ ‬يمكن‭ ‬اللجوء‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬بعد‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‭ ‬وفقط‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إيجاد‭ ‬تسوية‭ ‬أفضل‭ ‬بحلول‭ ‬منتصف‭ ‬2020‭ ‬بين‭ ‬لندن‭ ‬وبروكسل‭. ‬وتقضي‭ ‬هذه‭ ‬الآلية‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬بإنشاء‭ ‬“منطقة‭ ‬جمركية‭ ‬واحدة”‭ ‬تشمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬تطبق‭ ‬فيها‭ ‬أي‭ ‬انظمة‭ ‬للحصص‭ ‬أو‭ ‬رسوم‭ ‬جمركية‭ ‬على‭ ‬السلع‭ ‬الصناعية‭ ‬والزراعية‭.‬

ويفترض‭ ‬أن‭ ‬يسمح‭ ‬ذلك‭ ‬بتجنب‭ ‬إعادة‭ ‬حدود‭ ‬مادية‭ ‬بين‭ ‬الجزيرة‭ ‬والمقاطعة‭ ‬البريطانية‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬ألا‭ ‬تظهر‭ ‬أي‭ ‬حدود‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬إيرلندا‭ ‬بين‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬وبقية‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬سيحدث‭ ‬لو‭ ‬ألحقت‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬وحدها‭ ‬بهذه‭ ‬“المنطقة‭ ‬الجمركية”‭. ‬لكن‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬ستتمتع‭ ‬بوضع‭ ‬خاص‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬ستبقى‭ ‬ملتزمة‭ ‬بعدد‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬قواعد‭ ‬السوق‭ ‬الواحدة‭ ‬“أساسية‭ ‬لتجنب‭ ‬حدود‭ ‬مادية”‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭. ‬وهذا‭ ‬ينطبق‭ ‬أصلا‭ ‬على‭ ‬المعايير‭ ‬الصحية‭ ‬لعمليات‭ ‬المراقبة‭ ‬البيطرية‭. ‬وإذا‭ ‬طبقت‭ ‬“شبكة‭ ‬الأمان”‭ ‬هذه،‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬مشترك‭ ‬لإلغائها‭.‬

‭- ‬حقوق‭ ‬المواطنين

ينص‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬“المواطنين‭ ‬الأوروبيين‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والبريطانيين‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية،‭ ‬يمكنهم‭ ‬مواصلة‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬إقاماتهم”‭ ‬(حيث‭ ‬عاشوا‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬الأقل)‭ ‬بلا‭ ‬تغيير،‭ ‬كما‭ ‬وعد‭ ‬كبير‭ ‬المفاوضين‭ ‬الأوروبيين‭ ‬ميشال‭ ‬بارنييه‭.‬

وبإمكان‭ ‬مواطني‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وبريطانيا‭ ‬(3,2‭ ‬ملايين‭ ‬أوروبي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬و1,2‭ ‬مليون‭ ‬بريطاني‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأخرى)‭ ‬مواصلة‭ ‬العيش‭ ‬والعمل‭ ‬أو‭ ‬الدراسة‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬مساعدات‭ ‬اجتماعية‭ ‬واستقدام‭ ‬عائلاتهم‭.‬

–‭ ‬التسوية‭ ‬المالية

تعهدت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬احترام‭ ‬التزاماتها‭ ‬التي‭ ‬قطعتها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الميزانية‭ ‬الجارية‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬لعدة‭ ‬سنوات‭ ‬(2014-2020)‭ ‬وتغطي‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‭ ‬أيضا‭. ‬وستستفيد‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬الأموال‭ ‬البنيوية‭ ‬الأوروبية‭ ‬والسياسة‭ ‬الزراعية‭ ‬المشتركة‭.‬

لا‭ ‬يحدد‭ ‬النص‭ ‬أي‭ ‬أرقام‭ ‬لهذه‭ ‬الفاتورة‭ ‬ولا‭ ‬طريقة‭ ‬حسابها‭. ‬وتقدر‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬المبلغ‭ ‬بما‭ ‬بين‭ ‬أربعين‭ ‬و45‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬—‭ ‬رقم‭ ‬لم‭ ‬يؤكده‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬—،‭ ‬لكن‭ ‬المبلغ‭ ‬سيكون‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬إذا‭ ‬مددت‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‭ ‬بعد‭ ‬2020‭.‬

–‭ ‬الإعلان‭ ‬السياسي‭ ‬–

–‭ ‬التجارة

تريد‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬“منطقة‭ ‬للتبادل‭ ‬الحر‭ ‬وتعاونا‭ ‬أوسع‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الطرفين”‭.‬

وهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬“تتطور‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬الوقت”‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تحترم‭ ‬“سلامة‭ ‬السوق‭ ‬الواحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الجمركي”‭ ‬وكذلك‭ ‬“السوق‭ ‬الداخلية‭ ‬البريطانية”‭. ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تعترف‭ ‬“بتطوير‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لسياسة‭ ‬تجارية‭ ‬مستقلة”،‭ ‬وهي‭ ‬نقطة‭ ‬حاسمة‭ ‬لمؤيدي‭ ‬بريكست‭ ‬الذين‭ ‬يرون‭ ‬فيها‭ ‬المصلحة‭ ‬الرئيسية‭ ‬للمغادرة‭ ‬الاتحاد‭.‬

–‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية

لن‭ ‬تكون‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬قطاع‭ ‬المال‭ ‬البريطاني‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬متطورة‭ ‬بالدرجة‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬فيها‭ ‬اليوم‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬“استقلاله‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬والقرار”‭.‬

وسيبدأ‭ ‬عمل‭ ‬لإصدار‭ ‬“معادلات”‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬البريطانية‭ ‬“ما‭ ‬إن‭ ‬يصبح‭ ‬ذلك‭ ‬ممكنا”‭.‬

و”أنظمة‭ ‬المعادلة”‭ ‬هذه‭ ‬تسمح‭ ‬للخدمات‭ ‬المالية‭ ‬خارج‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بالقيام‭ ‬بأعمال‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬وفق‭ ‬بعض‭ ‬الشروط،‭ ‬وخصوصا‭ ‬معايير‭ ‬مراقبة‭ ‬مماثلة‭.‬

–‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع

ينص‭ ‬الإعلان‭ ‬على‭ ‬تعاون‭ ‬وثيق‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬مع‭ ‬احترام‭ ‬حق‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬في‭ ‬اتباع‭ ‬طريقه‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالحه‭ ‬الاستراتيجية‭.‬

وهو‭ ‬يدعو‭ ‬الطرفين‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬وتبادل‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭.‬

ومع‭ ‬بريكست،‭ ‬سيخسر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬القوى‭ ‬العسكرية‭ ‬فيه،‭ ‬بينما‭ ‬يفتح‭ ‬الإعلان‭ ‬الباب‭ ‬لمشاركة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الدفاعية‭ ‬الأوروبية‭.‬

–‭ ‬الأمن

يتفق‭ ‬الطرفان‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬آليات‭ ‬لتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬وبصمات‭ ‬الأصابع‭ ‬والبيانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتسجيل‭ ‬السيارات‭.‬

وهما‭ ‬يفكران‭ ‬في‭ ‬“بنود‭ ‬جديدة‭ ‬لتبادل‭ ‬المعلومات”‭ ‬حول‭ ‬المشتبه‭ ‬بهم‭ ‬الملاحقين‭ ‬والأشخاص‭ ‬المفقودين‭.‬

لكن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الترتيبات‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تعكس‭ ‬الرغبة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬اتباع‭ ‬قواعد‭ ‬وآليات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تطبقها‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭. ‬لكن‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬هو‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬مطلب‭ ‬أساسي‭ ‬لأنصار‭ ‬بريكست‭.‬