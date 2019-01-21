ماي‭ ‬تستبعد‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الثاني‭ ‬وستعود‭ ‬الى‭ ‬بروكسل‭ ‬لبحث‭ ‬الحدود‭ ‬الإيرلندية

(الزمان) تعرض النقاط الرئيسية في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
لندن – الزمان
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الإثنين أنها تنوي العودة إلى بروكسل للبحث في تعديلات على الاتفاق الذي توصلت إليه مع القادة الأوروبيين الشهر الماضي رغم رفض البرلمان البريطاني للمسودة الأسبوع الماضي.
وقالت ماي “سأواصل اللقاءات مع زملائي هذا الأسبوع لنرى كيف يمكننا الألتزام بواجباتنا” منها تجنب عودة حدود “بطريقة ستحظى بأكبر دعم ممكن”. وتابعت “سأعرض إستنتاجات هذه المباحثات على الإتحاد الأوروبي”. وحددت ماي، خطواتها القادمة بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، قائلة إن حكومتها ستجري مشاورات واسعة في أعقاب رفض أعضاء البرلمان صفقتها المقترحة الأسبوع الماضي. وقالت إنها لا تعتقد أن ثمة غالبية في البرلمان تؤيد إجراء استفتاء ثان، موضحة أن تركيزها سيكون على الفوز بدعم النواب للصفقة التي أقترحتها مع الاتحاد الأوروبي.
ووصفت في بيان أمام البرلمان إجراء استفتاء ثان بأنه سيكون سابقة صعبة وسيعزز موقف القوميين. وأشارت ماي إلى أنها ستتحدث إلى الأحزاب في ايرلندا الشمالية لمناقشة مخاوفهم بشأن ما عرف في الاتفاقية باسم “باك ستوب” (وهي خطة طارئة لتجنب إقامة حدود صارمة مع ايرلندا). وقالت إنها “ستعود بخلاصات هذه المناقشات إلى الاتحاد الأوروبي” لمناقشتها ثانية. و يقع اتفاق بريكست الذي يضمن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل منظم، في 585 صفحة ويحدد أطر فترة انتقالية للتكيف مع الانفصال بين الطرفين اللذين تربطهما علاقات عمرها أكثر من أربعين عاما. في ما يلي النقاط الرئيسية التي نص عليها الاتفاق:
- اتفاق الانسحاب -
- الفترة الانتقالية
في 30 آذار/مارس 2019، ستخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لكنها لن تغادره نهائيا إذا أقر اتفاق الانفصال.
ينص هذا الاتفاق على فترة انتقالية تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 وسيطبق خلالها البريطانيون قوانين الاتحاد الأوروبي ويستفيدون منها. وسيكون على بريطانيا أيضا مواصلة دفع مساهمتها المالية في الاتحاد لكن بدون أن تكون ممثلة في مؤسساته أو أن تشارك في قراراته. اتفق الجانبان على إمكانية تمديد هذه الفترة الانتقالية مرة واحدة وبموافقة كل منهما، لمدة يمكن أن تصل إلى “عام أو عامين” وحتى 2022 على أبعد حد. ويهدف هذا الاتفاق إلى تجنب قطيعة قاسية خصوصا للقطاع الاقتصادي، وإعطاء لندن والاتحاد الأوروبي الوقت للتفاوض حول علاقتهما المقبلة وخصوصا التوصل إلى اتفاق تجاري.
- مشكلة إيرلندا
ينص الاتفاق على “شبكة أمان” (باكستوب بالانكليزية) لمنع عودة حدود مادية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا من أجل حماية اتفاقات موقعة في 1998 أنهت الاضطرابات الدموية في المقاطعة. وهو حل يمكن اللجوء إليه في نهاية المطاف بعد الفترة الانتقالية وفقط إذا لم يتم إيجاد تسوية أفضل بحلول منتصف 2020 بين لندن وبروكسل. وتقضي هذه الآلية المثيرة للجدل بإنشاء “منطقة جمركية واحدة” تشمل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لا تطبق فيها أي انظمة للحصص أو رسوم جمركية على السلع الصناعية والزراعية.
ويفترض أن يسمح ذلك بتجنب إعادة حدود مادية بين الجزيرة والمقاطعة البريطانية مع ضمان ألا تظهر أي حدود في بحر إيرلندا بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة، وهو ما كان سيحدث لو ألحقت إيرلندا الشمالية وحدها بهذه “المنطقة الجمركية”. لكن إيرلندا الشمالية ستتمتع بوضع خاص إذ إنها ستبقى ملتزمة بعدد محدود من قواعد السوق الواحدة “أساسية لتجنب حدود مادية” في إيرلندا. وهذا ينطبق أصلا على المعايير الصحية لعمليات المراقبة البيطرية. وإذا طبقت “شبكة الأمان” هذه، يفترض أن يتم اتخاذ قرار مشترك لإلغائها.
- حقوق المواطنين
ينص الاتفاق على أن “المواطنين الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة والبريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي قبل انتهاء الفترة الانتقالية، يمكنهم مواصلة العيش في بلدان إقاماتهم” (حيث عاشوا خمس سنوات على الأقل) بلا تغيير، كما وعد كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه.
وبإمكان مواطني الاتحاد الأوروبي وبريطانيا (3,2 ملايين أوروبي في المملكة المتحدة و1,2 مليون بريطاني في دول الاتحاد الأخرى) مواصلة العيش والعمل أو الدراسة والحصول على مساعدات اجتماعية واستقدام عائلاتهم.
– التسوية المالية
تعهدت المملكة المتحدة احترام التزاماتها التي قطعتها في إطار الميزانية الجارية التي تمتد لعدة سنوات (2014-2020) وتغطي الفترة الانتقالية أيضا. وستستفيد من إعادة الأموال البنيوية الأوروبية والسياسة الزراعية المشتركة.
لا يحدد النص أي أرقام لهذه الفاتورة ولا طريقة حسابها. وتقدر الحكومة البريطانية المبلغ بما بين أربعين و45 مليار يورو — رقم لم يؤكده الاتحاد الأوروبي —، لكن المبلغ سيكون أكبر من ذلك إذا مددت الفترة الانتقالية بعد 2020.
– الإعلان السياسي –
– التجارة
تريد المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي “منطقة للتبادل الحر وتعاونا أوسع بين مختلف القطاعات عندما يكون الأمر في مصلحة الطرفين”.
وهذه الشراكة التي يمكن أن “تتطور على مر الوقت” يجب أن تحترم “سلامة السوق الواحدة والاتحاد الجمركي” وكذلك “السوق الداخلية البريطانية”. كما يجب أن تعترف “بتطوير المملكة المتحدة لسياسة تجارية مستقلة”، وهي نقطة حاسمة لمؤيدي بريكست الذين يرون فيها المصلحة الرئيسية للمغادرة الاتحاد.
– الخدمات المالية
لن تكون العلاقات بين قطاع المال البريطاني والاتحاد الأوروبي متطورة بالدرجة التي هي فيها اليوم إذ أن كلاً من الجانبين يرغب في حماية “استقلاله في التنظيم والقرار”.
وسيبدأ عمل لإصدار “معادلات” للمؤسسات المالية البريطانية “ما إن يصبح ذلك ممكنا”.
و”أنظمة المعادلة” هذه تسمح للخدمات المالية خارج الاتحاد الأوروبي بالقيام بأعمال في الاتحاد وفق بعض الشروط، وخصوصا معايير مراقبة مماثلة.
– السياسة الخارجية والدفاع
ينص الإعلان على تعاون وثيق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مع احترام حق كل منهما في اتباع طريقه بما يخدم مصالحه الاستراتيجية.
وهو يدعو الطرفين إلى التعاون بشكل وثيق في المؤسسات الدولية وتبادل الدعم في حال فرض عقوبات اقتصادية.
ومع بريكست، سيخسر الاتحاد الأوروبي واحدة من أهم القوى العسكرية فيه، بينما يفتح الإعلان الباب لمشاركة المملكة المتحدة في المشاريع الدفاعية الأوروبية.
– الأمن
يتفق الطرفان على وضع آليات لتبادل المعلومات وبصمات الأصابع والبيانات المتعلقة بتسجيل السيارات.
وهما يفكران في “بنود جديدة لتبادل المعلومات” حول المشتبه بهم الملاحقين والأشخاص المفقودين.
لكن مثل هذه الترتيبات يجب أن تعكس الرغبة البريطانية في اتباع قواعد وآليات الاتحاد الأوروبي بما في ذلك تلك التي تطبقها محكمة العدل للاتحاد الأوروبي. لكن التخلص من هذه القرارات هو منذ فترة طويلة مطلب أساسي لأنصار بريكست.