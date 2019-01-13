ماي‭ ‬تحذّر‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬خرق‭ ‬الثقة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا

لندن‭ – ‬الزمان

حذرت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الأحد‭ ‬النواب‭ ‬البريطانيين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬رفضهم‭ ‬لاتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬سيشكل‭ ‬“خرقاً‭ ‬كارثياً‭ ‬للثقة”‭ ‬في‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬التصويت‭ ‬الحاسم‭ ‬على‭ ‬نص‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭. ‬وفرص‭ ‬رفض‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تفاوضت‭ ‬حوله‭ ‬حكومة‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬مع‭ ‬القادة‭ ‬الأوروبيين‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬17‭ ‬شهراً،‭ ‬مرتفعةً‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير،‭ ‬خصوصاً‭ ‬وأن‭ ‬الموالين‭ ‬لأوروبا‭ ‬والمؤيدين‭ ‬لبريكست‭ ‬على‭ ‬السواء‭ ‬لا‭ ‬يؤيدونه‭.‬

وبعد‭ ‬عدة‭ ‬أسابيع‭ ‬جهدت‭ ‬فيها‭ ‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬النص،‭ ‬حذرت‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬تخييب‭ ‬آمال‭ ‬الناخبين‭ ‬الذين‭ ‬صوتوا‭ ‬لصالح‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬خلال‭ ‬الاستفتاء‭ ‬في‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬2016‭. ‬وذكرت‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬“صنداي‭ ‬إكسبرس”‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬“القيام‭ ‬بذلك‭ ‬سيشكل‭ ‬خرقا‭ ‬كارثيا‭ ‬لا‭ ‬يغتفر‭ ‬للثقة‭ ‬في‭ ‬ديمقراطيتنا”‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬“أن‭ ‬رسالتي‭ ‬للبرلمان‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بسيطة‭ ‬:‭ ‬لقد‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬للتوقف‭ ‬عن‭ ‬اللعب‭ ‬والقيام‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬مناسب‭ ‬لبلدنا”‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬إفشال‭ ‬الاتفاق،‭ ‬قد‭ ‬تغادر‭ ‬المملكة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬دون‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭ ‬،‭ ‬ما‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬قطيعة‭ ‬مفاجئة‭ ‬تخشاها‭ ‬الأوساط‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬العكس‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬عدم‭ ‬مغادرة‭ ‬التجمع‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬بحسب‭ ‬ماي‭.‬

وإزاء‭ ‬عداء‭ ‬النواب،‭ ‬تسعى‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬للحصول‭ ‬من‭ ‬شركائنا‭ ‬الأوروبيين‭ ‬على‭ ‬“ضمانات”‭ ‬كفيلة‭ ‬بإقناعهم،‭ ‬وخاصة‭ ‬حول‭ ‬الطابع‭ ‬المؤقت‭ ‬لـ”شبكة‭ ‬الأمان”‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالحدود‭ ‬الإيرلندية‭.‬

ويجنب‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬انتقده‭ ‬مؤيدو‭ ‬بريكسيت،‭ ‬عودة‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬أيرلندا‭ ‬وإيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬بديل‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬الانتقال‭.‬