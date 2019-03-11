ماي‭ ‬الى‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬لمحادثات‭ ‬حاسمة‭ ‬والأوروبي‭: ‬كرة‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬لندن‭ ‬

لندن ـ الزمان
بددت بروكسل اي أمل في التوصل إلى حل وسط بشأن بريكست الاثنين، معتبرة أنها قدمت تنازلات كافية، وأن الأمر متروك الآن للبريطانيين لاتخاذ الخطوات اللازمة لكسر الجمود.
وصرّح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه الإثنين لوكالة فرانس برس أن الاوروبيين قدموا مقترحات لإخراج مباحثات بريكست من المأزق وأن المفاوضات باتت الآن بين الحكومة والبرلمان البريطانيين.فيما غادرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الى ستراسبورغ لاجراء محادثات حاسمة مع رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر حول الاتفاق في شأن بريكست، وفق ما أعلن متحدث باسم رئاسة الوزراء الاثنين. وقال المتحدث إن «ماي غادرت لتوها الى ستراسبورغ» على أن تصل اليها في الساعة 20.00 ت غ، فيما يستعد مجلس العموم البريطاني للتصويت مجددا الثلاثاء على الاتفاق الذي توصلت اليه ماي مع بروكسل، بعدما رفضه منتصف كانون الثاني/يناير الفائت. وأضاف بارنييه لدى وصوله الى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة بريكست مع سفراء 27 دولة عضوا في الاتحاد «قدمنا مقترحات بناءة»، مضيفا «أجرينا محادثات طوال نهاية الأسبوع والمفاوضات باتت الآن بين الحكومة والبرلمان في لندن».
من ناحية أخرى، أجرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مشاورات هاتفية مع رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر، وفق ما اعلن المتحدث باسم المفوضية مارغريتيس شيناس. وقال المتحدث لفرانس برس «اؤكد حصول اتصال هاتفي بعد الظهر. نواصل التشاور والعمل». واكد مكتب ماي الاتصال. وفي دبلن، أكد وزير الخارجية الايرلندي أن ماي ستتوجه مساء الاثنين الى ستراسبورغ في «محاولة لانجاز» تسوية حول بريكست تتيح اقرار النواب البريطانيين لاتفاق الخروج من الاتحاد الاوروبي الثلاثاء. وتسعى ماي إلى إدخال تعديلات على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي والتي رفضها البرلمان البريطاني في كانون الثاني/يناير، على أمل الحصول على موافقة البرلمان في تصويت الثلاثاء. إلا أنه وفي مؤشر الى هشاشة المفاوضات، سارع مصدر حكومي بريطاني إلى القول إن توجه ماي الى ستراسبورغ ليس امرا مؤكدا وأن الوزير الايرلندي «تسرع». وصرح المتحدث باسم ماي للصحافيين في وقت سابق أن «المناقشات مستمرة بيننا وبين الاتحاد الأوروبي» مؤكدا أن تصويت الثلاثاء سيجري كما هو مقرر.
-كل التنازلات الممكنة-
ويعتبر الأوروبيون أنهم قدموا كل التنازلات الممكنة للحكومة البريطانية لتمكينها من إقناع النواب بالمصادقة على الاتفاق المبرم بين بروكسل ولندن. وعرض بارنييه مساء الجمعة في سلسلة تغريدات آخر المقترحات الاوروبية. وأشار خصوصا الى استعداد الاتحاد الاوروبي لإضفاء «طابع ملزم» على التعهدات الواردة في رسالة كان وقعها رئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
ونصت الرسالة على ضمان الطابع الموقت لشبكة الأمان الواردة في اتفاق بريكست بهدف تفادي عودة الحدود فعليا بين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وذلك بغرض الحفاظ على اتفاق السلام في إيرلندا الموقع عام 1998.
ويبقي هذا الإجراء الذي اتفق على اللجوء اليه كحل أخير في حال عدم التوصل الى بديل آخر، المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الاوروبي على أن تطبق إيرلندا الشمالية بشكل أكثر تشددا معايير الاتحاد الاوروبي.
ويرى كثير من النواب البريطانيين في هذا الاجراء «فخا» يبقي المملكة ضمن الاتحاد رغم بريكست. ويطلبون وضع مهلة زمنية او ضمان إمكان التخلي عن الإجراء بشكل أحادي.
ويرفض الاتحاد الاوروبي إعادة التفاوض بشأن هذا الإجراء، لكنه وعد ببذل كل ما في وسعه للتفاوض بعد بريكست على علاقة تجارية مستقبلية مع لندن تلغي الحاجة الى شبكة الأمان.
وجرت «مباحثات تقنية» في نهاية الأسبوع ببروكسل في محاولة للتوصل الى تسوية، من دون ان تسفر عن نتيجة. وقال مصدر أوروبي إن هذه المباحثات لم تستأنف بعد الاثنين.
-»في ورطة»-
وفيما يستعد النواب البريطانيون للتصويت مرة ثانية على النص، يبدو أكثر فأكثر أن ليس لدى ماي الكثير لتقدمه اليهم، ما قد يمهد لهزيمة مذلة أخرى.
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ان الاتفاق «في ورطة، في ورطة فعلا».
وقد يؤدي رفض الاتفاق إلى حالة من الفوضى في 29 آذار/مارس بعد 46 عامًا من العلاقة العاصفة التي تخللتها صعوبات في كثير من الأحيان. كما يمكن أن يؤدي الى تأجيل الموعد المقرر للخروج.
وإذا تم رفض النص مرة أخرى الثلاثاء، قررت ماي إجراء تصويت الأربعاء على إمكان الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
وفي حال رفض النواب هذا الخيار، سيصوتون الخميس على اقتراح بتأجيل «محدود» للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد 29 اذار/مارس.
لكن يتعين الحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي ال27، فقد حذر القادة الأوروبيون من أن أي تأجيل يجب ان يكون مبررا حتى يوافقوا عليه.
وقال دبلوماسي في هذا الصدد «لن يقبلوا المضي بشكل أعمى، إن موقفهم (الاوروبيون) سيتحدد وفق مدة وأغراض التمديد المطلوب».
من جانبها، اشارت صحيفة ديلي تلغراف الى أن التأجيل قد يكلف المملكة المتحدة غاليا، متحدثة عن فاتورة اضافية بقيمة مليار جنيه استرليني لكل شهر تأجيل.