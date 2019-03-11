ماي‭ ‬الى‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬لمحادثات‭ ‬حاسمة‭ ‬والأوروبي‭: ‬كرة‭ ‬بريكست‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬لندن‭ ‬

لندن‭ ‬ـ‭ ‬الزمان‭ ‬

بددت‭ ‬بروكسل‭ ‬اي‭ ‬أمل‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬وسط‭ ‬بشأن‭ ‬بريكست‭ ‬الاثنين،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنها‭ ‬قدمت‭ ‬تنازلات‭ ‬كافية،‭ ‬وأن‭ ‬الأمر‭ ‬متروك‭ ‬الآن‭ ‬للبريطانيين‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الخطوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لكسر‭ ‬الجمود‭.‬

وصرّح‭ ‬كبير‭ ‬مفاوضي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬بريكست‭ ‬ميشال‭ ‬بارنييه‭ ‬الإثنين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬الاوروبيين‭ ‬قدموا‭ ‬مقترحات‭ ‬لإخراج‭ ‬مباحثات‭ ‬بريكست‭ ‬من‭ ‬المأزق‭ ‬وأن‭ ‬المفاوضات‭ ‬باتت‭ ‬الآن‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والبرلمان‭ ‬البريطانيين‭.‬فيما‭ ‬غادرت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الى‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬لاجراء‭ ‬محادثات‭ ‬حاسمة‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬المفوضية‭ ‬الاوروبية‭ ‬جان‭ ‬كلود‭ ‬يونكر‭ ‬حول‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬بريكست،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الاثنين‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬إن‭ ‬«ماي‭ ‬غادرت‭ ‬لتوها‭ ‬الى‭ ‬ستراسبورغ»‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬اليها‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬20‭.‬00‭ ‬ت‭ ‬غ،‭ ‬فيما‭ ‬يستعد‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬البريطاني‭ ‬للتصويت‭ ‬مجددا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬توصلت‭ ‬اليه‭ ‬ماي‭ ‬مع‭ ‬بروكسل،‭ ‬بعدما‭ ‬رفضه‭ ‬منتصف‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬الفائت‭. ‬وأضاف‭ ‬بارنييه‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬الى‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬لمناقشة‭ ‬بريكست‭ ‬مع‭ ‬سفراء‭ ‬27‭ ‬دولة‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬«قدمنا‭ ‬مقترحات‭ ‬بناءة»،‭ ‬مضيفا‭ ‬«أجرينا‭ ‬محادثات‭ ‬طوال‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬والمفاوضات‭ ‬باتت‭ ‬الآن‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والبرلمان‭ ‬في‭ ‬لندن»‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬أجرت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬مشاورات‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬المفوضية‭ ‬الاوروبية‭ ‬جان‭ ‬كلود‭ ‬يونكر،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬اعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬المفوضية‭ ‬مارغريتيس‭ ‬شيناس‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬«اؤكد‭ ‬حصول‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭. ‬نواصل‭ ‬التشاور‭ ‬والعمل»‭. ‬واكد‭ ‬مكتب‭ ‬ماي‭ ‬الاتصال‭. ‬وفي‭ ‬دبلن،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الايرلندي‭ ‬أن‭ ‬ماي‭ ‬ستتوجه‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬الى‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬في‭ ‬«محاولة‭ ‬لانجاز»‭ ‬تسوية‭ ‬حول‭ ‬بريكست‭ ‬تتيح‭ ‬اقرار‭ ‬النواب‭ ‬البريطانيين‭ ‬لاتفاق‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وتسعى‭ ‬ماي‭ ‬إلى‭ ‬إدخال‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬خطتها‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والتي‭ ‬رفضها‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬تصويت‭ ‬الثلاثاء‭. ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬وفي‭ ‬مؤشر‭ ‬الى‭ ‬هشاشة‭ ‬المفاوضات،‭ ‬سارع‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬بريطاني‭ ‬إلى‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬توجه‭ ‬ماي‭ ‬الى‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬ليس‭ ‬امرا‭ ‬مؤكدا‭ ‬وأن‭ ‬الوزير‭ ‬الايرلندي‭ ‬«تسرع»‭. ‬وصرح‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬ماي‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬«المناقشات‭ ‬مستمرة‭ ‬بيننا‭ ‬وبين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي»‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬تصويت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬سيجري‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مقرر‭.‬

‭-‬كل‭ ‬التنازلات‭ ‬الممكنة‭-‬

ويعتبر‭ ‬الأوروبيون‭ ‬أنهم‭ ‬قدموا‭ ‬كل‭ ‬التنازلات‭ ‬الممكنة‭ ‬للحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬لتمكينها‭ ‬من‭ ‬إقناع‭ ‬النواب‭ ‬بالمصادقة‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬بروكسل‭ ‬ولندن‭. ‬وعرض‭ ‬بارنييه‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬تغريدات‭ ‬آخر‭ ‬المقترحات‭ ‬الاوروبية‭. ‬وأشار‭ ‬خصوصا‭ ‬الى‭ ‬استعداد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬لإضفاء‭ ‬«طابع‭ ‬ملزم»‭ ‬على‭ ‬التعهدات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬كان‭ ‬وقعها‭ ‬رئيسا‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬والمفوضية‭ ‬الأوروبية‭.‬

ونصت‭ ‬الرسالة‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬الطابع‭ ‬الموقت‭ ‬لشبكة‭ ‬الأمان‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست‭ ‬بهدف‭ ‬تفادي‭ ‬عودة‭ ‬الحدود‭ ‬فعليا‭ ‬بين‭ ‬جمهورية‭ ‬إيرلندا‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬ومقاطعة‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬البريطانية‭ ‬وذلك‭ ‬بغرض‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬الموقع‭ ‬عام‭ ‬1998‭.‬

ويبقي‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬الذي‭ ‬اتفق‭ ‬على‭ ‬اللجوء‭ ‬اليه‭ ‬كحل‭ ‬أخير‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬بديل‭ ‬آخر،‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ضمن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجمركي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تطبق‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬تشددا‭ ‬معايير‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭.‬

ويرى‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬البريطانيين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاجراء‭ ‬«فخا»‭ ‬يبقي‭ ‬المملكة‭ ‬ضمن‭ ‬الاتحاد‭ ‬رغم‭ ‬بريكست‭. ‬ويطلبون‭ ‬وضع‭ ‬مهلة‭ ‬زمنية‭ ‬او‭ ‬ضمان‭ ‬إمكان‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬الإجراء‭ ‬بشكل‭ ‬أحادي‭.‬

ويرفض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬إعادة‭ ‬التفاوض‭ ‬بشأن‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء،‭ ‬لكنه‭ ‬وعد‭ ‬ببذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعه‭ ‬للتفاوض‭ ‬بعد‭ ‬بريكست‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬تجارية‭ ‬مستقبلية‭ ‬مع‭ ‬لندن‭ ‬تلغي‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬شبكة‭ ‬الأمان‭.‬

وجرت‭ ‬«مباحثات‭ ‬تقنية»‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬ببروكسل‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للتوصل‭ ‬الى‭ ‬تسوية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تسفر‭ ‬عن‭ ‬نتيجة‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أوروبي‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المباحثات‭ ‬لم‭ ‬تستأنف‭ ‬بعد‭ ‬الاثنين‭.‬

-»في‭ ‬ورطة»-

وفيما‭ ‬يستعد‭ ‬النواب‭ ‬البريطانيون‭ ‬للتصويت‭ ‬مرة‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬النص،‭ ‬يبدو‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬أن‭ ‬ليس‭ ‬لدى‭ ‬ماي‭ ‬الكثير‭ ‬لتقدمه‭ ‬اليهم،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يمهد‭ ‬لهزيمة‭ ‬مذلة‭ ‬أخرى‭.‬

وذكرت‭ ‬هيئة‭ ‬الاذاعة‭ ‬البريطانية‭ ‬(بي‭.‬بي‭.‬سي)‭ ‬ان‭ ‬الاتفاق‭ ‬«في‭ ‬ورطة،‭ ‬في‭ ‬ورطة‭ ‬فعلا»‭.‬

وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬رفض‭ ‬الاتفاق‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آذار/مارس‭ ‬بعد‭ ‬46‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬العلاقة‭ ‬العاصفة‭ ‬التي‭ ‬تخللتها‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬تأجيل‭ ‬الموعد‭ ‬المقرر‭ ‬للخروج‭.‬

وإذا‭ ‬تم‭ ‬رفض‭ ‬النص‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬قررت‭ ‬ماي‭ ‬إجراء‭ ‬تصويت‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬إمكان‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بدون‭ ‬اتفاق‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬رفض‭ ‬النواب‭ ‬هذا‭ ‬الخيار،‭ ‬سيصوتون‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬بتأجيل‭ ‬«محدود»‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بعد‭ ‬29‭ ‬اذار/مارس‭.‬

لكن‭ ‬يتعين‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ال27،‭ ‬فقد‭ ‬حذر‭ ‬القادة‭ ‬الأوروبيون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬تأجيل‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬مبررا‭ ‬حتى‭ ‬يوافقوا‭ ‬عليه‭.‬

وقال‭ ‬دبلوماسي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬«لن‭ ‬يقبلوا‭ ‬المضي‭ ‬بشكل‭ ‬أعمى،‭ ‬إن‭ ‬موقفهم‭ ‬(الاوروبيون)‭ ‬سيتحدد‭ ‬وفق‭ ‬مدة‭ ‬وأغراض‭ ‬التمديد‭ ‬المطلوب»‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬اشارت‭ ‬صحيفة‭ ‬ديلي‭ ‬تلغراف‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬التأجيل‭ ‬قد‭ ‬يكلف‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬غاليا،‭ ‬متحدثة‭ ‬عن‭ ‬فاتورة‭ ‬اضافية‭ ‬بقيمة‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬لكل‭ ‬شهر‭ ‬تأجيل‭.‬