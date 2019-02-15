مايا‭ ‬دياب‭ ‬تغني‭ ‬لوردة‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬الحب‭ ‬

القاهرة‭ ‬‭- ‬الزمان

أحيت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬مايا‭ ‬دياب‭ ‬أولى‭ ‬فقرات‭ ‬حفل‭ ‬عيد‭ ‬الحب‭ ‬المقام‭ ‬داخل‭ ‬أحد‭ ‬الفنادق‭ ‬بالقاهرة‭ ‬الجديدة،‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬كثيف‭.‬

وتألقت‭ ‬دياب‭ ‬بفستان‭ ‬سواريه‭ ‬أبيض‭ ‬طويل‭ ‬مفتوح‭ ‬بشق‭ ‬طولي‭ ‬عند‭ ‬أحد‭ ‬الساقين‭ ‬وله‭ ‬أكمام‭ ‬طويلة،‭ ‬وتركت‭ ‬شعرها‭ ‬الأصفرالطويل‭ ‬منسدلا،‭ ‬وتزينت‭ ‬بمكياج‭ ‬ترابي‭ ‬مميز‭.‬

و‭ ‬أشعلت‭ ‬مايا‭ ‬دياب‭ ‬الحفل‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬أغانيها‭ ‬الاستعراضية‭ ‬القديمة،‭ ‬كما‭ ‬قدمت‭ ‬مايا‭ ‬أغنية‭ ‬“بتونس‭ ‬بيك”‭ ‬للفنانة‭ ‬الراحلة‭ ‬وردة‭ ‬الجزائرية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الأغاني‭ ‬لعدوية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أغنية‭ ‬“حبيي‭ ‬يا‭ ‬نور‭ ‬العين”‭ ‬لعمرو‭ ‬دياب،‭ ‬والتي‭ ‬نالت‭ ‬إعجاب‭ ‬الجميع‭ ‬ممن‭ ‬تفاعلوا‭ ‬معها‭ ‬طوال‭ ‬فقرتها‭ ‬علي‭ ‬مدي‭ ‬ساعة‭ ‬ونص‭ ‬الساعة‭ ‬بالتصفيق‭ ‬والرقص‭ ‬والغناء‭.‬

وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬المجتمع‭ ‬والمشاهير،‭ ‬منهم‭ ‬الإعلامي‭ ‬ممدوح‭ ‬موسي‭ ‬والفنانة‭ ‬أميرة‭ ‬هاني‭ ‬وغيرهم‭.‬