ماهي قوة الدينار أمام الذهب؟ – منار العبيدي

الدينار العراقي هي عملة ورقية مصدرة من البنك المركزي العراقي تستمد العملة العراقية قوتها وقيمتها من قيمة احتياطيات الموجودة لدى البنك المركزي العراقي وقيمة هذه الاحتياطيات من العملات الاجنبية امام الذهب

بحسب الجدول المرفق ادناه فأن العملة العراقية ارتفعت قيمتها لشهر ابريل من العالم الحالي بمقدار 19 بالمئة على اساس سنوي وبمقدار 0.1 بالمئة على اساس شهري مقابل الذهب قيمة احتياطيات البنك المركزي لشهر ابريل بلغت 116 مليار دولار امريكي بارتفاع بلغت نسبته 55 بالمئة على اساس سنوي مقارنة مع شهر ابريل 2022 والتي كانت 75 مليار دولار امريكي قيمة العملة النقدية المصدرة ارتفعت من 81 ترليون دينار عراقي في ابريل 2022 الى 97.6 ترليون دينار عراقي في ابريل 2023 وبزيادة سنوية بلغت 20 بالمئة سعر طن الذهب ارتفع امام الدولار الامريكي من 61 مليون دولار للطن في ابريل 2022 الى 64 مليون دولار للطن في ابريل 2023 وبارتفاع سنوي بلغت نسبته 5 بالمئة وعليه فأن قيمة الدينار العراقي اعتمادا على المؤشرات اعلاه بلغت 53.7 الف دينار عراقي لكل غرام ذهب في ابريل 2023 مقابل 66 الف دينار عراقي لكل غرام ذهب في ابريل 2022 مما يدل على ارتفاع قوة الدينار العراقي بمقدار 19 بالمئة على اساس سنويهذا التحسن في قيمة الدينار العراقي يعطي انطباعا كبيرا بأن الدينار العراقي قوي ومستقر.

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