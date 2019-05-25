ماهي‭ ‬الخمائر‭ ‬الطبيعية‭ ‬وما‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬؟‭ ‬

لندن‭ -‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬مواقع‭ ‬اخبارية‭ ‬عالمية‭ ‬انه‭ ‬توصل‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬جامعة‭ ‬«شنغهاي»،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأمعاء‭ ‬الدقيقة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬وظائف‭ ‬المخ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬«محور‭ ‬الأمعاء»‭.. ‬وللوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الاستنتاج،‭ ‬استعرض‭ ‬الباحثون‭ ‬21‭ ‬دراسة‭ ‬نظرت‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬1503‭ ‬أشخاص‭ .. ‬ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬مكملات‭ ‬البروبيوتيك‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬دراسات‭ ‬ضمن‭ ‬تحليلهم‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬نوع‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬البروبيوتك،‭ ‬واستخدمت‭ ‬دراستان‭ ‬منتجا‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬نوعين‭ ‬من‭ ‬البروبيوتيك،‭ ‬شملت‭ ‬المكملات‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬الدراسات‭ ‬الخمس‭ ‬الأخرى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أنواع‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬وتعد‭ ‬«البروبيوتيك‭ ‬(الخمائر‭ ‬الطبيعية)‭ ‬من‭ ‬الكائنات‭ ‬الحية‭ ‬الموجودة‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأطعمة‭ ‬المعروفة‭ ‬أيضا‭ ‬باسم‭ ‬البكتيريا‭ ‬«الجيدة»‭ ‬أو‭ ‬«الصديقة»،‭ ‬لأنها‭ ‬تحارب‭ ‬البكتيريا‭ ‬الضارة‭ ‬وتمنعها‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬الأمعاء‭. ‬وتشير‭ ‬الأبحاث‭ ‬الحديثة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬علاج‭ ‬الاضطرابات‭ ‬العقلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬الكائنات‭ ‬الحية‭ ‬الدقيقة‭ ‬المعوية،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬دليل‭ ‬محدد‭ ‬يدعم‭ ‬هذا‭. ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬أظهرت‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬دراسة‭ ‬تأثيرًا‭ ‬إيجابيًا‭ ‬على‭ ‬أعراض‭ ‬القلق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬الكائنات‭ ‬الحية‭ ‬الدقيقة‭ ‬المعوية‭.‬

‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬الدراسات‭ ‬(52‭ ‬في‭ ‬المائة)‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬فعال‭.. ‬من‭ ‬بين‭ ‬14‭ ‬دراسة‭ ‬استخدمت‭ ‬البروبيوتيك‭ ‬كتدخل،‭ ‬وجد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الثلث‭ ‬(36‭ ‬في‭ ‬المائة)‭ ‬أنها‭ ‬فعالة‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬أعراض‭ ‬القلق،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬السبع‭ ‬المتبقية‭ ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬غير‭ ‬البروبيوتيك‭ ‬كتدخلات‭ ‬وجدت‭ ‬تلك‭ ‬فعال‭ ‬–‭ ‬معدل‭ ‬الفعالية‭ ‬يبلغ‭ ‬86‭ ‬في‭ ‬المائة‭.. ‬وكانت‭ ‬التدخلات‭ ‬غير‭ ‬بروبيوتيك‭ ‬أيضا‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية‭.‬