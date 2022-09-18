مانشيت إنكليزي لصحيفة عراقية

بيروت – محسن حسين

يندر ان تضع صحيفة عراقية عنوانها الرئيسي (المانشيت) باللغة الانكليزية لكننا فعلنا ذلك عام 1959 في جريدة البلاد.قبل فنرة تذكرت ذلك اثناء مكالمة هاتفية من الصديق الشاعر والفنان صادق الصائغ المقيم في لندن وفي هذه المكالمة استذكرنا عملنا معا عام 1959 في جريدة البلاد وكان معنا المرحوم حميد رشيد في غرقة تقع في الطابق الاول من الجريدة في محلة الحيدر خانه. في احد الايام في اوائل عام 1959 انطلقت مظاهرات واسعة في بغداد ضد زيارة اول مبعوث امريكي للعراق بعد ثورة 14 تموز التي اطاحت بالنظام الملكي واعلنت الجمهورية.

كان صادق الصائغ يصنع مانشيتات الصحيفة حسب طلب رئاسة التحرير من حروف يخطها على مواد لا اعرفها ويقصها بطريقة فنية ويقدمها للمطبعة. في ذلك اليوم من زيارة المبعوث الامريكي اقترحت على الاخ صادق عنوانا مميزا بالحروف الانكليزية (راوتري عد الى بلدك).كان اسم المبعوث الامريكي رواتري اتفقنا واخذنا نبحث في الجرائد الانكليزية عن حروف كبيرة للمانشيت (RAWANTRE GO HOME ) وتم ذلك بشكل ممتاز وقدمناه لرئيس التحرير وكان المرحوم كمال بطي فاعجب به ودفعناه للمطبعة . وفي اليوم التالي ظهرت الجريدة بمانشيت يعد من ابرز المانشيتات الصحفية.

(ملاحظة لا توجد لدي نسخة من الصحيفة فعمدت الى صنع مانشيت مماثل حسب ذاكرتي).