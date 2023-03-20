مانحون يتعهدون تقديم 7 مليارات وإردوغان:من المستحيل أن تتحمل دولة وحدها كلفة الزلزال

بروكسل‭- ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السويدي‭ ‬أولف‭ ‬كريسترسون‭ ‬أن‭ ‬مانحين‭ ‬دوليين‭ ‬تعهدوا‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬تقديم‭ ‬سبعة‭ ‬مليارات‭ ‬يورو‭ ‬لمساعدة‭ ‬سكان‭ ‬تركيا‭ ‬وسوريا‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬زلزال‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬المدمر‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬الذي‭ ‬تتولى‭ ‬بلاده‭ ‬الرئاسة‭ ‬الدورية‭ ‬لمجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬لدعم‭ ‬متضرري‭ ‬الزلزال،‭ ‬‮«‬فخور‭ ‬بإعلان‭ ‬أننا‭ ‬سنرى‭ ‬دعما‭ ‬إضافيا‭ ‬كبيرا‭. ‬يبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الالتزامات‭ ‬اليوم‭ ‬سبعة‭ ‬مليارات‭ ‬يورو‮»‬‭. ‬‮ ‬قدّر‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الاثنين‭ ‬خسائر‭ ‬تركيا‭ ‬جراء‭ ‬زلزال‭ ‬6‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬المدمّر‭ ‬‮«‬بحوالى‭ ‬104‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬مداخلة‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للمانحين‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬‮«‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬كارثة‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‭ ‬وحدها،‭ ‬مهما‭ ‬كان‭ ‬وضعها‭ ‬الاقتصادي‮»‬‭. ‬وأودى‭ ‬الزلزال‭ ‬بحياة‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬و96‭ ‬شخصاً‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬وفقًا‭ ‬لآخر‭ ‬تقرير‭ ‬رسمي،‭ ‬و6‭ ‬آلاف‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وكان‭ ‬قد‭ ‬دُعي‭ ‬المانحون‭ ‬الدوليون‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬التحرك‭ ‬لمساعدة‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬وسوريا‭ ‬اللتين‭ ‬تعرضتا‭ ‬لزلزال‭ ‬مدمر‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬دمار‭ ‬هائل‭.‬‮ ‬

بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬التركية،‭ ‬ينظم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬مؤتمراً‭ ‬لجمع‭ ‬الأموال‭ ‬وتنسيق‭ ‬عمليات‭ ‬الإغاثة‭ ‬وإعادة‭ ‬الإعمار‭.‬

تدمرت‭ ‬منازل‭ ‬ملايين‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المنكوبة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬تركيا‭ ‬وشمال‭ ‬سوريا،‭ ‬والتي‭ ‬يقطنها‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬اللاجئين‭ ‬أو‭ ‬النازحين‭ ‬بسبب‭ ‬النزاع‭ ‬السوري‭.‬‮ ‬

تجاوزت‭ ‬قيمة‭ ‬الأضرار‭ ‬المادية‭ ‬التي‭ ‬سببها‭ ‬الزلزال‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬100‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬بحسب‭ ‬تقدير‭ ‬أولي‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬أسف‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬لضعف‭ ‬الاستجابة‭ ‬لنداء‭ ‬طارئ‭ ‬وجهته‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬منتصف‭ ‬شباط‭/ ‬فبراير‭ ‬لجمع‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لتركيا‭ ‬وحوالى‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لسوريا‭.‬‮ ‬

وحتى‭ ‬الآن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬جمع‭ ‬سوى‭ ‬16‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬النداء‭ ‬لصالح‭ ‬تركيا‭.‬

ودعت‭ ‬لجنة‭ ‬الإنقاذ‭ ‬الدولية‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬الجهات‭ ‬المانحة‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬تلبية‭ ‬هذه‭ ‬النداءات‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬وأن‭ ‬تصل‭ ‬الأموال‭ ‬إلى‭ ‬منظمات‭ ‬الإغاثة‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬‮«‬دون‭ ‬تأخير‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وقالت‭ ‬تانيا‭ ‬إيفانز،‭ ‬مديرة‭ ‬لجنة‭ ‬الإنقاذ‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬الزلزال،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المتضررة‭ ‬بائساً‭. ‬مع‭ ‬تضرر‭ ‬أو‭ ‬تهدم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنازل،‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أمام‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬خيار‭ ‬سوى‭ ‬النوم‭ ‬في‭ ‬ملاجئ‭ ‬جماعية‭ ‬مكتظة‭ ‬وغير‭ ‬مجهزة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬ينوي،‭ ‬مع‭ ‬دوله‭ ‬الأعضاء،‭ ‬‮«‬تقديم‭ ‬تعهدات‭ ‬ضخمة‮»‬،‭ ‬داعياً‭ ‬شركائه‭ ‬الدوليين‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬‮«‬وعود‭ ‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬الأضرار‭ ‬المسجلة‮»‬‭. ‬أدّى‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬بلغت‭ ‬قوته‭ ‬7‭,‬8‭ ‬درجات‭ ‬والذي‭ ‬تبعه‭ ‬زلزال‭ ‬ثان‭ ‬بعد‭ ‬تسع‭ ‬ساعات،‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬نحو‭ ‬48500‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬وفقًا‭ ‬لأحدث‭ ‬حصيلة‭ ‬رسمية،‭ ‬كما‭ ‬قضى‭ ‬نحو‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬‮ ‬‭ ‬الأربعاء،‭ ‬قُتل‭ ‬14‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وفقد‭ ‬حوالي‭ ‬20‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬نتيجة‭ ‬فيضانات‭ ‬في‭ ‬منطقتين‭ ‬متضرّرتين‭ ‬أصلاً‭ ‬بالزلزال‭ ‬المدمر،‭ ‬مما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬محنة‭ ‬الناجين‭. ‬بدأ‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬13‭,‬30‭ (‬12,30‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬بكلمات‭ ‬يلقيها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السويدي‭ ‬أولف‭ ‬كريسترسون‭ ‬الذي‭ ‬تتولى‭ ‬بلاده‭ ‬الرئاسة‭ ‬الدورية‭ ‬لمجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬والرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭.‬‮ ‬‭ ‬وقدم‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬ترشحه‭ ‬مجدداً‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬اعتذاره‭ ‬للسكان‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬الزلزال‭ ‬عن‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬عمليات‭ ‬الاغاثة،‭ ‬متعهداً‭ ‬الاسراع‭ ‬بوتيرة‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار،‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬عام‭ ‬واحد‮»‬‭.‬‮ ‬

وإن‭ ‬كانت‭ ‬العلاقات‭ ‬متوترة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬تُعد‭ ‬شريكاً‭ ‬أساسياً‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬مليارات‭ ‬يورو‭ ‬لهذا‭ ‬البلد‭ ‬لمساعدته‭ ‬على‭ ‬استقبال‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين‭.‬

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وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬لم‭ ‬تتم‭ ‬دعوة‭ ‬حكومة‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬التي‭ ‬عاقبها‭ ‬الغرب‭ ‬بسب‭ ‬قمع‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬نزاع‭ ‬مسلح،‭ ‬إلى‭ ‬المؤتمر‭. ‬وفيما‭ ‬ارسلت‭ ‬المساعدات‭ ‬الدولية‭ ‬بسرعة‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬بعد‭ ‬الزلزال،‭ ‬واجهت‭ ‬المنظمات‭ ‬الإغاثية‭ ‬صعوبات‭ ‬كبيرة‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للمتضررين‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬إدلب‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭) ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬المعارضة‭.‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬خفف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬العقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬سوريا،‭ ‬ووافقت‭ ‬دمشق‭ ‬على‭ ‬السماح‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بالعبور‭ ‬من‭ ‬منفذين‭ ‬حدوديين‭ ‬آخرين‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭.‬‮ ‬

كما‭ ‬استأنفت‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬اتصالاتها‭ ‬بدمشق‭ ‬منذ‭ ‬وقوع‭ ‬الزلزال،‭ ‬وأرسلت‭ ‬مساعدات‭. ‬وصل‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬إلى‭ ‬الامارات‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬زيارة‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬الخليج‭ ‬منذ‭ ‬الزلزال‭.‬

تعهّدت‭ ‬الإمارات‭ ‬بتقديم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬كمساعدات‭ ‬لسوريا‭.‬‮ ‬

كما‭ ‬استبعدت‭ ‬روسيا،‭ ‬الحليف‭ ‬الرئيسي‭ ‬لدمشق،‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬بروكسل‭ ‬للمانحين‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬