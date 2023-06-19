مانحون يتعهدون تقديم 1.5 مليار دولار لدعم السودان

جنيف‭-‬الزمان‭ ‬

تعهّد‭ ‬مانحون‭ ‬الاثنين‭ ‬تقديم‭ ‬نحو‭ ‬1،5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬والدول‭ ‬المجاورة‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬لاجئين‭ ‬فارين‭ ‬من‭ ‬القتال،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬منسّق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مارتن‭ ‬غريفيث‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬خصّص‭ ‬للأزمة‭ ‬السودانية،‭ ‬‮«‬اليوم،‭ ‬أعلن‭ ‬مانحون‭ ‬عن‭ ‬قرابة‭ ‬1،5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬للاستجابة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬والمنطقة‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬مدير‭ ‬المجلس‭ ‬النروجي‭ ‬للاجئين‭ ‬بالسودان‭ ‬ويليام‭ ‬كارتر‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تُصدر‭ ‬تأشيرات‭ ‬دخول‭ ‬إلى‭ ‬السودان‭ ‬لغالبية‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬الشهرين‭ ‬الماضيين‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الصراع‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬حوالي‭ ‬100‭ ‬طلب‭ ‬تأشيرة‭ ‬معلّقة‭ ‬قُدّمت‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬منظمة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬كارتر‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬فريق‭ ‬مكوّن‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬شخصًا‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الاستعداد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭.. ‬كان‭ ‬بإمكاننا‭ ‬مساعدة‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬نازح‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬وتسبّب‭ ‬النزاع‭ ‬منذ‭ ‬اندلاعه‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬شخص،‭ ‬وفق‭ ‬آخر‭ ‬أرقام‭ ‬مشروع‭ ‬بيانات‭ ‬الأحداث‭ ‬وموقع‭ ‬النزاع‭ ‬المسلح‭ (‬أكليد‭). ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الأعداد‭ ‬الفعليّة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالات‭ ‬إغاثة‭ ‬ومنظّمات‭ ‬دوليّة‭. ‬كذلك،‭ ‬تسبّبت‭ ‬المعارك‭ ‬بنزوح‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬2،5‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬لجأ‭ ‬550‭ ‬ألفا‭ ‬منهم‭ ‬الى‭ ‬دول‭ ‬الجوار،‭ ‬وفق‭ ‬المنظّمة‭ ‬الدوليّة‭ ‬للهجرة‭.‬

وزار‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬بالمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬عثمان‭ ‬البلبيسي‭ ‬السودان‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬المنظمة‭ ‬الإثنين‭. ‬ونقل‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬البلبيسي‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬شهدت‭ ‬النطاق‭ ‬المقلق‭ ‬للاحتياجات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الملحّة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وعلى‭ ‬الحدود‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نناشد‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬لجهود‭ ‬الإغاثة‭ ‬ولتعبئة‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬وذلك‭ ‬لتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتزايدة‭ ‬داخل‭ ‬السودان‭ ‬وخارجه‭. ‬وتدعو‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬الوصول‭ ‬الآمن‭ ‬لعمال‭ ‬الإغاثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬أمسّ‭ ‬الحاجة‭ ‬إليها‮»‬‭.‬

ووفق‭ ‬تقديرات‭ ‬للأمم‭ ‬المتّحدة،‭ ‬يحتاج‭ ‬25‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬سكان‭ ‬السودان‭ ‬وعددهم‭ ‬نحو‭ ‬45‭ ‬مليوناً،‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬كان‭ ‬يُعدّ‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬فقرا‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭. ‬وأشارت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬خطة‭ ‬الاستجابة‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬أعدّتها‭ ‬جمعت‭ ‬16‭ ‬بالمئة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬التمويل‭ ‬المطلوب‭. ‬وأعلنت‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تترأس‭ ‬المؤتمر‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬وأطراف‭ ‬أخرى‭ ‬أنّ‭ ‬المؤتمر‭ ‬هدفه‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬التعهّدات‭ ‬لدعم‭ ‬الاستجابة‭ ‬الإنسانية‭ ‬للسودان‭ ‬والمنطقة‮»‬‭. ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬السعودية،‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬قطر‭ ‬ومصر‭ ‬وألمانيا‭ ‬ومكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الانسانية‭ (‬أوتشا‭) ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ومفوضية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامية‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين،‭ ‬وفق‭ ‬الرياض‭.‬

ومنذ‭ ‬أسابيع،‭ ‬تقود‭ ‬واشنطن‭ ‬والرياض‭ ‬وساطة‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬جدّة‭ ‬لحل‭ ‬النزاع‭ ‬الدائر‭ ‬في‭ ‬السودان‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬الإثنين،‭ ‬أكدت‭ ‬الآلية‭ ‬الثلاثية‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬وهيئة‭ ‬التنمية‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬بشرق‭ ‬إفريقيا‭ (‬إيغاد‭)‬،‭ ‬على‭ ‬‮«‬الحاجة‭ ‬الماسّة‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬دائمة‭ ‬للسماح‭ ‬بوصول‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬ملايين‭ ‬السودانيين‭ ‬المحتاجين‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬الآلية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬تدهور‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ .. ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬شهره‭ ‬الثالث‮»‬‭.‬

ووجهت‭ ‬كينيا‭ ‬دعوة‭ ‬لوزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الآلية‭ ‬الرباعية‭ ‬لمنظمة‭ ‬إيغاد‭ ‬المعنية‭ ‬بأزمة‭ ‬السودان‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬الإثنين،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السودانية‭ ‬اعترضت‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬السودان‭ ‬غير‭ ‬معني‭ ‬بمخرجاته‭ (‬الاجتماع‭) ‬لأنّه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬ردّ‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬الإيغاد‭ ‬حول‭ ‬اعتراض‭ ‬السودان‭ ‬على‭ ‬رئاسة‭ ‬كينيا‭ ‬للآلية‮»‬‭.‬

والأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬أعلنت‭ ‬إيغاد‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الدول‭ ‬المكلّفة‭ ‬بمبادرة‭ ‬حل‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬بضمّ‭ ‬إثيوبيا‭ ‬الى‭ ‬لجنة‭ ‬كانت‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬كينيا‭ ‬والصومال‭ ‬وجنوب‭ ‬السودان،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬كينيا‭ ‬رئيسة‭ ‬لها‭ ‬بدل‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭.‬