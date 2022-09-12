العطا يوعز بإنجاز بيانات المحاضرين المجانيين

مالية البرلمان تطالب الحكومة بصرف مستحقّات العقود المستبعدين

بغداد – قصي منذر

ضيفت اللجنة المالية النيابية ،وكيل وزارة المالية طيف سامي، لمناقشة ملف المحاضرين والأجراء والعقود المستبعدين من الوزارات.وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (اللجنة عقدت اجتماعاً برئاسة النائبة محاسن حمدون، ضيفت خلاله وكيل المالية لبحث عدد من الملفات ،بينها تنفيذ فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وتمويل المستحقات المخصصة ضمن القانون، إضافة الى بحث قرار رقم 337 الخاص بتحويل العقود والأجور والمحاضرين، والاستيضاح عن كتاب وزارة المالية،لضمان شمولهم بالتخصيصات المالية بعد تصويت الحكومة على اضافتهم)، واكدت حمدون (ارسال كتاب بعدم ممانعة اللجنة لتمويل جميع المستحقات الواردة ضمن قانون الدعم الطارئ)، من جانبها ،أشارت وكيل المالية الى (آلية تنفيذ واصدار التعليمات حسب القانون أعلاه، إضافة الى المشاكل التي تواجه الوزارة في تسديد الديون الخارجية والمبالغ المرصودة للطاقة ومستحقات الفلاحين بالتنسيق مع وزارة التجارة، فضلاً عن ملف المفسوخة عقودهم)، مشددة على (اهمية تشريع قانون لتوفير التخصيصات المالية)، وبشأن ملف المحاضرين، كشفت سامي عن (تشكيل لجنة لتدقيق قوائم الأسماء الواردة بسبب وجود تعاقد بأثر رجعي مخالف للقانون ،مما يتسبب بعدم وجود المبالغ المالية الكافية لهم). فيما أعلنت محافظة بغداد، اتخاذ إجراء جديد يخص المصادقة على قوائم المحاضرين في 2020. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (المحافظ محمد جابر العطا، عقد اجتماعاً مع مديري التربية في بغداد، بمعية مديري أقسام التعليم العام والملاك، لمناقشة موضوع الكُلف المالية الخاصة بالمحاضرين وآلية المصادقة عليها لغرض إنجازها بأسرع وقت ممكن)، واشار الى ان (الاجتماع خَلُصَ إلى دعوة جميع محاضري 2020 الذين لم تظهر أسماؤهم ضمن القوائم المرسلة للمحافظة، مراجعة مديريات التربية لغرض تسجيل اعتراضهم وتقديم جميع البيانات التي تؤكد صحة مباشراتهم في المدارس)، مؤكدا ان (آخر موعد لتقديم الاعتراض ،هو يوم الأربعاء 21 ايلول الجاري)، واستطرد بالقول أن (على مديريات التربية تحمل صحة المعلومات والأسماء المرسلة، بعد إنهاء التدقيق من قبل الجهات المعنية بالمحافظة). فيما كشف مجلس الخدمة الاتحادي، عن اعداد الخريجين الأوائل وأصحاب الشهادات العليا الذين تمّت مقاطعتهم وظيفياً.وقال مدير عام دائرة البحوث والدراسات الإدارية في المجلس قاسم عبد الرضا في تصريح امس إن (اعداد الخريجين الإجمالي الذين تمت مقاطعتهم وظيفياً بلغ (101,519، وأضاف أن (عدد حملة الشهادات المسموح لهم بالتقديم دبلوم عالي وماجستير ودكتوراه بلغ 33,861 وعدد حملة الشهادات المستبعدين دبلوم عالي وماجستير دكتوراه بلغ 45,690 ). مشيراً الى أن (عدد الثلاثة الأوائل المشمولين دبلوم وبكالوريوس بلغ 39,051 وعدد المستبعدين منهم بلغ 24421 ).

وتابع أن (أوائل العقود 297 وأوائل التقاعد 2,181 وأوائل المحاضرين 3,162 وأوائل الوزارات 9,475 وعليا عقود 706 وعليا تقاعد 2657 وعليا محاضر 3,016 وعليا وزارات 10,425 ).