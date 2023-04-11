ماكرون يواجه في لاهاي لافتات:رئيس العنف والنفاق

لاهاي‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬قاطع‭ ‬محتجّون‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬لدى‭ ‬إلقائه‭ ‬خطابا‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬لاهاي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وصاح‭ ‬محتجّون‭ ‬متواجدون‭ ‬في‭ ‬القاعة‭ ‬‮«‬أين‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الفرنسية؟‮»‬‭ ‬و»اتفاقية‭ ‬المناخ‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬احترامها‮»‬‭ ‬رافعين‭ ‬لافتة‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬بالانكليزية‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬العنف‭ ‬والنفاق‮»‬‭.‬

وهتفوا‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬ملايين‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬الشوارع‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬تواجه‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬احتجاجات‭ ‬ضخمة‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬سن‭ ‬التقاعد‭ ‬من‭ ‬62‭ ‬إلى‭ ‬64‭ ‬عامًا‭.‬‮ ‬

وبعد‭ ‬انقطاع‭ ‬دام‭ ‬دقيقة،‭ ‬تمكّن‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬من‭ ‬استئناف‭ ‬كلمته‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬من‭ ‬المهمّ‭ ‬إجراء‭ ‬نقاش‭ ‬اجتماعي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أجيب‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأسئلة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بما‭ ‬نناقشه‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭… ‬هذه‭ ‬ديموقراطية‭ ‬والديموقراطية‭ ‬هي‭ ‬بالضبط‭ ‬مكان‭ ‬يمكنك‭ ‬التظاهر‭ ‬فيه‮»‬‭ ‬ورؤية‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التدخّل‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬ماكرون‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬تقول‭ ‬فيه‭ ‬لنفسك‭ + ‬عندما‭ ‬أختلف‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬تمّ‭ ‬تمريره‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تمّ‭ ‬انتخابهم،‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أفعل‭ ‬ما‭ ‬أريد‭ ‬لأنّني‭ ‬أقرر‭ ‬بنفسي‭ ‬شرعية‭ ‬ما‭ ‬أفعله‭+ ‬فأنت‭ ‬تعرّض‭ ‬الديموقراطية‭ ‬للخطر‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬أكمل‭ ‬خطابه‭ ‬حول‭ ‬السياسة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬تطرّق‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إلى‭ ‬صميم‭ ‬مشروعه‭ ‬الإصلاحي‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬أقارن‮»‬‭ ‬بالدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬الأخرى،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الفرنسيون‭ ‬‮«‬أقلّ‭ ‬غضباً‭ ‬تجاهي‭ (…) ‬لأنّ‭ ‬سنّ‭ ‬التقاعد‭ ‬في‭ ‬بلدكم‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير،‭ ‬وفي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬64‮»‬‭.‬