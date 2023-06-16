ماكرون يطلب من ولي العهد السعودي المساعدة في انتخاب رئيس للبنان

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) -‬‮ ‬استقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الجمعة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لدفع‭ ‬الحاكم‭ ‬الفعلي‭ ‬للمملكة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬دعم‭ ‬أكبر‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬والعمل‭ ‬على حلّ‭ ‬لأزمة‭ ‬الرئاسة‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬حيث‭ ‬فشل‭ ‬البرلمان‭ ‬اللبناني‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬جديد‭..‬

وبدأت‭ ‬المباحثات على‭ ‬مأدبة‭ ‬غداء‭ ‬وركزت‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬‮«‬تحديات‭ ‬الاستقرار‭ ‬الإقليمي‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭.‬‮ ‬

وتناولت‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬المسائل‭ ‬الدولية‭ ‬الكبرى،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وتداعياتها‭ ‬على‭ ‬سائر‭ ‬دول‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وتنأى‭ ‬السعودية‭ ‬بنفسها‭ ‬الى‭ ‬حدّ‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬الأوكراني،‭ ‬وقد‭ ‬دعت‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب‭.‬

ويسعى‭ ‬ماكرون‭ ‬علنا‭ ‬إلى‭ ‬إقناع‭ ‬دول‭ ‬غير‭ ‬منحازة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الصين‭ ‬والهند‭ ‬وكذلك‭ ‬السعودية،‭ ‬بالضغط‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬لإنهاء‭ ‬حربها‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭. ‬ورأى‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬زيلينسكي‭ ‬لجدّة‭ ‬سمحت‭ ‬‮«‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬واضح‭ ‬جدًا‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬وقوى‭ ‬كبرى‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬يشارك‭ ‬ابن‭ ‬سلمان في‭ ‬القمة‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬ميثاق‭ ‬مالي‭ ‬عالمي‭ ‬جديد‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ينظّمها‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬و23‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭.‬

كما‭ ‬يشارك الاثنين‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬استقبال‭ ‬رسمي‭ ‬تنظمه‭ ‬المملكة‭ ‬بمناسبة‭ ‬ترشّح‭ ‬الرياض‭ ‬رسميًا‭ ‬لاستضافة‭ ‬إكسبو‭ ‬2030،‭ ‬وهي‭ ‬مسألة‭ ‬ترغب‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬فرنسي‮ ‬فيها‭.‬

ويملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬دارة‭ ‬فخمة‭ ‬قرب‭ ‬فرساي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الباريسية صمّمها‭ ‬أحد‭ ‬أقرباء‭ ‬خاشقجي‭ ‬على‭ ‬طراز‭ ‬القصور‭ ‬الفرنسية‭ ‬الملكية‭.‬

ويناقش‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬التحضيرات‭ ‬لهذه‭ ‬القمة‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬جمع‭ ‬التمويل‭ ‬الخاص‭ ‬والعام‭ ‬وتركيزه‭ ‬حيث‭ ‬تشتد‭ ‬حاجة‭ ‬العالم‭ ‬والناس‭ ‬إليه‭ ‬لمحاربة‭ ‬الفقر‭ ‬وقيادة‭ ‬التحوّل‭ ‬المناخي‭ ‬الضروري‭ ‬وحماية‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‮»‬،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬الجانب‭ ‬الفرنسي‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬طلب‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‮ ‬من‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬أن‭ ‬يستخدم نفوذ‭ ‬السعودية في‭ ‬لبنان‭ ‬لكسر‭ ‬الجمود‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬فشل‭ ‬البرلمان‭ ‬مرارًا‭ ‬في‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬جديد‭ ‬للجمهورية،‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وسط‭ ‬انقسام‭ ‬سياسي‭ ‬يزداد‭ ‬حدّة‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وخصومه‭ ‬وينذر‭ ‬بإطالة‭ ‬الشغور‭ ‬الرئاسي،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬انهيار‭ ‬اقتصادي‭ ‬صنّفه‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأسوأ‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1850‭.‬

وعيّن‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السابق‭ ‬جان‭-‬إيف‭ ‬لودريان‭ ‬‮«‬مبعوثًا‭ ‬خاصًا‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‮»‬‭ ‬لمحاولة‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬مخرج‭ ‬من‭ ‬المأزق‭ ‬السياسي‭. ‬ويُتوقع‭ ‬أن‭ ‬يزور‭ ‬السياسي‭ ‬المخضرم‭ ‬بيروت‭ ‬قريبًا‭.‬

ويشير‭ ‬الباحث‭ ‬ديني‭ ‬بوشار،‭ ‬المستشار‭ ‬لشؤون‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬المعهد‭ ‬الفرنسي‭ ‬للعلاقات‭ ‬الدولية،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرياض‭ ‬قد‭ ‬‮«‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬حدّة‭ ‬موقف‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إيران‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حلّ‭ ‬وسطي‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬الرئاسة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬ويضيف‭ ‬‮«‬المسألة‭ ‬هي‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬مصالحة‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تهدئة‭ ‬الساحة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬لبنان‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الماضي‮ ‬استئناف‭ ‬علاقاتهما‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬مفاجئ‭ ‬أُبرم‭ ‬برعاية‭ ‬الصين،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬آمالا‭ ‬بحلحلة‭ ‬ملفات‭ ‬إقليمية‭ ‬عدة‭.‬

وأثارت‭ ‬الزيارة‭ ‬السابقة‭ ‬لولي‭ ‬العهد‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬انتقادات‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬ومعارضين‭ ‬يساريين‭ ‬اتهموا‭ ‬ماكرون‭ ‬بالتضحية‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لصالح‭ ‬‮«‬البراغماتية‮»‬‭ ‬إزاء‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الطاقة‭.‬

وكان‭ ‬تقرير‭ ‬لوكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬الأميركية‭ ‬خلُص‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬‮«‬أجاز‮»‬‭ ‬عملية‭ ‬قتل‭ ‬خاشقجي،‭ ‬لكنّ‭ ‬الرياض‭ ‬تنفي‭ ‬ذلك‭.‬

‮ ‬ورغم‭ ‬الإصلاحات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬نفّذها‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬في‭ ‬بلاده،‭ ‬يتعرّض لانتقادات‭ ‬بسبب‭ ‬حملة‭ ‬قمع‭ ‬للنشطاء‭ ‬والمعارضين،‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬العائلة‭ ‬الحاكمة‭.‬

وحضّت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬ماكرون‭ ‬على‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬لعدم‭ ‬إعدام‭ ‬سبعة‭ ‬شبان‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬بسبب‭ ‬جرائم‭ ‬ارتكبوها‭ ‬وهم‭ ‬قاصرون‭.‬

وقالت‭ ‬الأمينة‭ ‬العامة‭ ‬لمنظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬أنييس‭ ‬كالامار‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬زيارة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬لباريس‭ ‬خلفت‭ ‬‮«‬مرارة‮»‬‭ ‬وعلى‭ ‬‮ ‬ماكرون‭ ‬‮«‬أن‭ ‬يتدخل‮»‬‭ ‬لإنقاذ‭ ‬حياة‭ ‬الشبان‭ ‬السبعة‭.‬

واعتبرت‭ ‬كالامار‭ ‬أن‭ ‬ماكرون‭ ‬هو‭ ‬‮«‬المهندس‭ ‬الرئيسي‭ ‬لإعادة‭ ‬إضفاء‭ ‬الشرعية‭ ‬على‭ ‬الأمير‭ ‬السعودي‭ ‬منذ‭ ‬2018‭ ‬ومقتل‭ ‬خاشقجي‮»‬‭.‬