ماكرون يطلب من ولي العهد السعودي المساعدة في انتخاب رئيس للبنان

باريس (أ ف ب) - استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في باريس، في مسعى لدفع الحاكم الفعلي للمملكة إلى تقديم دعم أكبر لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي والعمل على حلّ لأزمة الرئاسة في لبنان، حيث فشل البرلمان اللبناني قبل يومين مجددا في انتخاب رئيس جديد..
وبدأت المباحثات على مأدبة غداء وركزت على العلاقات الثنائية وكذلك على «تحديات الاستقرار الإقليمي»، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
وتناولت أيضا «المسائل الدولية الكبرى، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على سائر دول العالم».
وتنأى السعودية بنفسها الى حدّ ما في الملف الأوكراني، وقد دعت إلى إنهاء الحرب.
ويسعى ماكرون علنا إلى إقناع دول غير منحازة على غرار الصين والهند وكذلك السعودية، بالضغط على موسكو لإنهاء حربها على أوكرانيا. ورأى الرئيس الفرنسي أن زيارة زيلينسكي لجدّة سمحت «بالحصول على دعم واضح جدًا من السعودية وقوى كبرى أخرى في المنطقة».
وخلال وجوده في فرنسا، يشارك ابن سلمان في القمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد» التي ينظّمها ماكرون في باريس في 22 و23 حزيران/يونيو.
كما يشارك الاثنين المقبل في حفل استقبال رسمي تنظمه المملكة بمناسبة ترشّح الرياض رسميًا لاستضافة إكسبو 2030، وهي مسألة ترغب الرياض في الحصول على دعم فرنسي فيها.
ويملك ولي العهد دارة فخمة قرب فرساي في المنطقة الباريسية صمّمها أحد أقرباء خاشقجي على طراز القصور الفرنسية الملكية.
ويناقش الرئيس الفرنسي مع ضيفه التحضيرات لهذه القمة الهادفة إلى «جمع التمويل الخاص والعام وتركيزه حيث تشتد حاجة العالم والناس إليه لمحاربة الفقر وقيادة التحوّل المناخي الضروري وحماية التنوع البيولوجي»، حسب ما أوضح الجانب الفرنسي.
على صعيد آخر، طلب الرئيس الفرنسي من ولي العهد أن يستخدم نفوذ السعودية في لبنان لكسر الجمود السياسي الذي أدّى إلى فشل البرلمان مرارًا في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كان آخرها الأربعاء، وسط انقسام سياسي يزداد حدّة بين حزب الله وخصومه وينذر بإطالة الشغور الرئاسي، على وقع انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
وعيّن الرئيس الفرنسي وزير الخارجية السابق جان-إيف لودريان «مبعوثًا خاصًا إلى لبنان» لمحاولة المساعدة في التوصل إلى مخرج من المأزق السياسي. ويُتوقع أن يزور السياسي المخضرم بيروت قريبًا.
ويشير الباحث ديني بوشار، المستشار لشؤون الشرق الأوسط في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، إلى أن الرياض قد «تلعب دورًا للتخفيف من حدّة موقف حزب الله وذلك من خلال إيران للتوصل إلى حلّ وسطي» بشأن الرئاسة في لبنان. ويضيف «المسألة هي معرفة ما إذا كانت مصالحة السعودية وإيران يمكن أن تساهم في تهدئة الساحة السياسية في لبنان».
وأعلنت السعودية وإيران في آذار/مارس الماضي استئناف علاقاتهما الدبلوماسية في اتفاق مفاجئ أُبرم برعاية الصين، ما أثار آمالا بحلحلة ملفات إقليمية عدة.
وأثارت الزيارة السابقة لولي العهد إلى باريس انتقادات كثيرة في فرنسا من جانب منظمات حقوقية ومعارضين يساريين اتهموا ماكرون بالتضحية بحقوق الإنسان لصالح «البراغماتية» إزاء ارتفاع أسعار الطاقة.
وكان تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية خلُص إلى أنّ ولي العهد «أجاز» عملية قتل خاشقجي، لكنّ الرياض تنفي ذلك.
ورغم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي نفّذها الأمير محمد بن سلمان في بلاده، يتعرّض لانتقادات بسبب حملة قمع للنشطاء والمعارضين، حتى من قلب العائلة الحاكمة.
وحضّت منظمة العفو الدولية ماكرون على الضغط على محمد بن سلمان لعدم إعدام سبعة شبان في السعودية بسبب جرائم ارتكبوها وهم قاصرون.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار لوكالة فرانس برس إن زيارة محمد بن سلمان لباريس خلفت «مرارة» وعلى ماكرون «أن يتدخل» لإنقاذ حياة الشبان السبعة.
واعتبرت كالامار أن ماكرون هو «المهندس الرئيسي لإعادة إضفاء الشرعية على الأمير السعودي منذ 2018 ومقتل خاشقجي».