ماكرون‭ ‬يطالب‭ ‬بضمانات‭ ‬أمنية‭ ‬موثوقة‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬الناتو

موسكو‭ ‬تعلن‭ ‬تدمير‭ ‬آخر‭ ‬سفينة‭ ‬أوكرانية‭ ‬وألمانيا‭ ‬تغلق‭ ‬أربع‭ ‬قنصليات‭ ‬روسية‭ ‬

برلين‭- ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

ستخفض‭ ‬ألمانيا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬التمثيل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬لموسكو‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬بعدما‭ ‬خفضت‭ ‬روسيا‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يُسمح‭ ‬لبرلين‭ ‬توظيفهم‭ ‬في‭ ‬سفاراتها‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الأربعاء‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬قررنا‭ ‬سحب‭ ‬الموافقة‭ ‬الممنوحة‭ ‬لعمل‭ ‬أربع‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬قنصليات‭ ‬روسية‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬الأربعاء‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬تدمير‭ ‬سفينة‭ ‬الإنزال‭ ‬‮«‬يوري‭ ‬أوليفيرينكو‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوديسا‭ (‬جنوب‭ ‬أوكرانيا‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬تقول‭ ‬موسكو‭ ‬إنها‭ ‬السفينة‭ ‬الحربية‭ ‬‮«‬الأخيرة‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬للبحرية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬في‭ ‬29‭ (‬أيار‭/‬مايو‭)‬،‭ ‬نتيجة‭ ‬لضربات‭ ‬أسلحة‭ ‬عالية‭ ‬الدقة‭ ‬شنّتها‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الفضائية‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬رسو‭ ‬سفن‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬أوديسا،‭ ‬دُمّرت‭ ‬آخر‭ ‬سفينة‭ ‬حربية‭ ‬تابعة‭ ‬للبحرية‭ ‬الأوكرانية‭ +‬يوري‭ ‬أوليفيرينكو‭+‬‮»‬‭.‬

تعذر‭ ‬على‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬تأكيد‭ ‬صحة‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬بشكل‭ ‬مستقل‭. ‬ولم‭ ‬تُصدر‭ ‬البحرية‭ ‬العسكرية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أي‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭.‬‮ ‬

فيما‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬منح‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ضمانات‭ ‬أمنية‭ ‬‮«‬ملموسة‭ ‬وموثوقة‮»‬‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬ضمّها‭ ‬إلى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬ناتو‭)‬،‭ ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬قوة‭ ‬أوروبا‭ ‬الدفاعية‭ ‬داخل‭ ‬الحلف‭ ‬رغم‭ ‬تحفظات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬وسط‭ ‬أوروبا‭ ‬وشرقها‭.‬

وحض‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬ألقاه‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬‮«‬غلوبسيك‮»‬‭ ‬في‭ ‬براتيسلافا،‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬حوكمته‭ ‬و»ابتكار‭ ‬صيغ‮»‬‭ ‬لتلبية‭ ‬تطلعات‭ ‬عضوية‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬الشرقية‭ ‬والبلقان‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬أردنا‭ (…) ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬وإذا‭ ‬أردنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬صادقين‭ ‬تجاه‭ ‬الأوكرانيين،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نمنح‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الوسائل‭ ‬لمنع‭ ‬أي‭ ‬عدوان‭ (‬روسي‭) ‬جديد‭ ‬وإدراجها‭ ‬في‭ ‬بنية‭ ‬أمنية‭ ‬موثوقة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬موضوع‭ ‬تقديم‭ ‬الغرب‭ ‬ضمانات‭ ‬أمنية‭ ‬ملموسة‭ ‬وموثوقة‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬نقاشات‭ ‬جماعية‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬قمة‭ ‬الناتو‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬في‭ ‬فيلنيوس‭.‬

وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬والحكومات‭ ‬في‭ ‬الناتو‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬فيلنيوس‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬و12‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬تأكيد‭ ‬دعمهم‭ ‬السياسي‭ ‬والعسكري‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬شهرا‭ ‬هجوما‭ ‬روسيا‭ ‬يثير‭ ‬قلق‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تدور‭ ‬في‭ ‬فلك‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي‭ ‬السابق‭.‬

ويمكن‭ ‬منح‭ ‬هذه‭ ‬الضمانات‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الناتو،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬انضمام‭ ‬أوكرانيا‭ ‬إلى‭ ‬التحالف،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬سيبقى‭ ‬بعيد‭ ‬المنال‭ ‬طالما‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرب‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭. ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬تلك‭ ‬الضمانات‭ ‬تسليم‭ ‬أسلحة‭ ‬وتقنيات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تدريب‭ ‬أفراد‭ ‬عسكريين،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬طيارين‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬شأنهم‭ ‬أن‭ ‬يجعلوا‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬معايير‭ ‬الناتو‭.‬

وصرّح‭ ‬ماكرون‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نبني‭ ‬شيئا‭ ‬بين‭ ‬الأمن‭ ‬المقدم‭ ‬لإسرائيل‭ (‬من‭ ‬جانب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬والعضوية‭ ‬الكاملة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الناتو،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬الإجماع‭ ‬على‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬فيلنيوس‭ ‬غير‭ ‬مرجح‭.‬

في‭ ‬الشرق،‭ ‬يخشى‭ ‬البعض‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬مشاركة‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬لحلفاء‭ ‬أوكرانيا‭ ‬إلى‭ ‬تجميد‭ ‬خط‭ ‬المواجهة‭ ‬الحالي‭ ‬وتعزيز‭ ‬المكاسب‭ ‬الإقليمية‭ ‬لروسيا‭ ‬دون‭ ‬إحلال‭ ‬السلام‭.‬

وقال‭ ‬سلافومير‭ ‬دبسكي،‭ ‬مدير‭ ‬المعهد‭ ‬البولندي‭ ‬للشؤون‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يمنح‭ ‬صراع‭ ‬مجمد‭ ‬روسيا‭ ‬سوى‭ ‬فترة‭ ‬راحة‭ ‬للاستعداد‭ ‬لعدوان‭ ‬آخر‮»‬‭.‬

وأراد‭ ‬ماكرون‭ ‬الذي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تركت‭ ‬مبادراته‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬شركاءه‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الشك،‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬تطمينات‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬النقطة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬السلام‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬وقفا‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ … ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬صراع‭ ‬مجمّد‮»‬‭.‬

وشدّد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نضع‭ ‬أنفسنا‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬يسمح‭ ‬لنا‭ ‬بدعم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬شديد‭ ‬ومتوسط‭ ‬الحدة‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬ماكرون‭ ‬أثار‭ ‬حفيظة‭ ‬نظرائه‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬باقتراحه‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬إذلال‮»‬‭ ‬روسيا‭ ‬ومنحها‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬أوكرانيا‭ ‬‮«‬ضمانات‭ ‬أمنية‮»‬‭ ‬عند‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬لعدم‭ ‬تكرار‭ ‬أخطاء‭ ‬1918‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬بروز‭ ‬ألمانيا‭ ‬النازية‭.‬

‭- ‬‮«‬أهمية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‮»‬‭ -‬

إلا‭ ‬أنه‭ ‬أعاد‭ ‬ضبط‭ ‬خطابه‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬السلام‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬إلا‭ ‬بشروط‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ويمر‭ ‬ب»هزيمة‮»‬‭ ‬روسيا‭.‬