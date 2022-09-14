ماكرون‭ ‬يستقبل‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭:‬ مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية

فرنسا‭ ‬مستعدة‭ ‬لإعادة‭ ‬عوائل‭ ‬جهاديين‭ ‬وضغوط‭ ‬لبنانية‭ ‬لترحيل‭ ‬السوريين

ستراسبورغ‭ (‬فرنسا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬باريس‭ -‬الزمان‭ -‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

أكدت‭ ‬فرنسا‭ ‬أنها‭ ‬مستعدة‭ ‬ل»دراسة‮»‬‭ ‬إعادة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬جهاديين‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬كلما‭ ‬سمحت‭ ‬الظروف‭ ‬بذلك‮»‬‭ ‬موضحة‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬اخذت‭ ‬علما‮»‬‭ ‬بإدانتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحكمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬‮«‬أخذت‭ ‬الحكومة‭ ‬علما‭ ‬بقرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬فرنسا‭ ‬لم‭ ‬تنتظر‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬المحكمة‭ ‬للتحرك‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬مستعدة‭ ‬لإعادة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬‮«‬كلما‭ ‬سمحت‭ ‬الظروف‭ ‬بذلك‮»‬‭.‬

ودانت‭ ‬المحكمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الأربعاء‭ ‬فرنسا‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬إعادتها‭ ‬عائلات‭ ‬جهاديين‭ ‬فرنسيين‭ ‬من‭ ‬سوريا‭. ‬و‮ ‬أعلن‭ ‬قصر‭ ‬الإليزيه‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬وزوجته‭ ‬بريجيت‭ ‬استقبلا‭ ‬الأربعاء‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬والملكة‭ ‬رانيا‭ ‬على‭ ‬مأدبة‭ ‬غداء‭ ‬في‭ ‬الإليزيه‭ ‬وأن‭ ‬المناقشات‭ ‬تناولت‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬واستقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬ماكرون‭ ‬وزوجته‭ ‬الملك‭ ‬والملكة‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬حسين‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬13,00‭ (‬11,00‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬في‭ ‬الفناء‭ ‬الرئيسي‭ ‬للقصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬أمام‭ ‬حشد‭ ‬من‭ ‬المصورين‭. ‬وذكرت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬سيشكل‭ ‬‮«‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‮»‬‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وسيتيح‭ ‬‮«‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬والاقتصادية‮»‬‭. ‬واضافت‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬ايضا‭ ‬مناسبة‭ ‬لمناقشة‭ ‬الوضع‭ ‬الاقليمي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬لنفس‭ ‬الهدف‭ ‬وهو‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬والحوار‮»‬‭. ‬تنشر‭ ‬فرنسا‭ ‬مقاتلات‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬تشارك‭ ‬منذ‭ ‬2014‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬الجماعات‭ ‬الجهادية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭. ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬ماكرون‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأردن،‭ ‬إلى‭ ‬مباحثات‭ ‬موسعة‭ ‬حول‭ ‬الرهانات‭ ‬الأمنية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بإيران‭.‬

فيما‭ ‬افاد‭ ‬الإعلامي‭ ‬السوري‭ ‬ثائر‭ ‬الحلبي‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬أتحاد‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬مخطط‭ ‬تقوده‭ ‬قيادات‭ ‬مسيحية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬لإعادة‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬المتواجدين‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬ليقود‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬بتصفيتهم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬كشفه‭ ‬أكبر‭ ‬رجال‭ ‬الدين‭ ‬المسيحي‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬بشارة‭ ‬بطرس‭ ‬الراعي‭ ‬والذي‭ ‬طالب‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬له‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬بالعودة‭ ‬طوعا‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬لأنهم‭ ‬يؤثرون‭ ‬بالسلب‭ ‬على‭ ‬اقتصاد‭ ‬لبنان‭ ‬وهويته‭ ‬الثقافية‭ ‬فضلا‭ ‬أنهم‭ ‬أصبحوا‭ ‬بؤر‭ ‬للإرهاب‭ ‬يتم‭ ‬استغلالهم‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاجئين‭ ‬طوعا‭ ‬فسوف‭ ‬يتم‭ ‬إعادتهم‭ ‬قسرا‭ ‬وأضاف‭ ‬الحلبي‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬خطورة‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬فإن‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬التزمت‭ ‬الصمت‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تغافلت‭ ‬عن‭ ‬جرائم‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والتي‭ ‬أجبرت‭ ‬السوريين‭ ‬على‭ ‬ترك‭ ‬أراضيهم،‭ ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬فيه‭ ‬الإعداد‭ ‬لمخطط‭ ‬لطرد‭ ‬اللاجئين‭ ‬السوريين‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬يقوم‭ ‬نظام‭ ‬الأسد‭ ‬بالتنكيل‭ ‬بالمعارضين‭ ‬السوريين‭ ‬حيث‭ ‬بادر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬شباب‭ ‬إدلب‭ ‬بالدخول‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬النظام‭ ‬لتوقيع‭ ‬مصالحة‭ ‬معه‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬قام‭ ‬باعتقالهم‭ ‬والتنكيل‭ ‬بهم‭ ‬بحسب‭ ‬زعمه‭. ‬غير‭ ‬ان‭ ‬المصالحات‭ ‬الداخلية‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬عمومها‭ ‬في‭ ‬اغلب‭ ‬المناطق‭ ‬السورية‭ ‬لاسيما‭ ‬حول‭ ‬دمشق‭. ‬

‭ ‬فيما‭ ‬دانت‭ ‬المحكمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الأربعاء‭ ‬فرنسا‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬إعادتها‭ ‬عائلات‭ ‬جهاديين‭ ‬فرنسيين‭ ‬من‭ ‬سوريا،‭ ‬في‭ ‬نكسة‭ ‬لباريس‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تكرس‭ ‬‮«‬حقا‭ ‬عاما‭ ‬بالعودة‮»‬‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬المخيمات‭ ‬السورية‭.‬

وقالت‭ ‬الغرفة‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬‮«‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬حكمها،‭ ‬ترى‭ ‬المحكمة‭ ‬أنه‭ ‬يتعيّن‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إستئناف‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬طلبات‭ ‬المتقدّمين‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬قت‭ ‬ممكن،‭ ‬مع‭ ‬ضمانات‭ ‬مناسبة‭ ‬ضدّ‭ ‬التعسف‮»‬‭.‬‮ ‬

ورأت‭ ‬المحكمة‭ ‬التي‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬ستراسبورغ‭ (‬شرق‭ ‬فرنسا‭) ‬أن‭ ‬‮«‬رفض‭ ‬طلب‭ ‬عودة‭ ‬مقدم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬موضوع‭ ‬فحص‭ ‬فردي‭ (…) ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هيئة‭ ‬مستقلة‮»‬‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بالضرورة‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬قضائية‮»‬‭.‬

سيتعين‭ ‬على‭ ‬باريس‭ ‬دفع‭ ‬18‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬لإحدى‭ ‬العائلتين‭ ‬من‭ ‬المدعين‭ ‬و13‭,‬200‭ ‬يورو‭ ‬للاخرى‭ ‬لتغطية‭ ‬التكاليف‭ ‬والنفقات‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬ماري‭ ‬دوسيه،‭ ‬إحدى‭ ‬محاميات‭ ‬مقدمي‭ ‬الشكوى‭ ‬الأربعة،‭ ‬والدا‭ ‬شابتين‭ ‬فرنسيتين‭ ‬عالقتين‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬مع‭ ‬أطفالهما،‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬نهاية‭ ‬عمل‭ ‬تعسفي‮»‬‭.‬

وكانوا‭ ‬طلبوا‭ ‬بدون‭ ‬جدوى‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الفرنسية‭ ‬إعادة‭ ‬ابنتيهما‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يلجأوا‭ ‬الى‭ ‬القضاء‭ ‬الاوروبي‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬ابنتيهما‭ ‬واحفادهما‭ ‬يتعرضون‭ ‬في‭ ‬المخيمات‭ ‬السورية‭ ‬‮«‬لمعاملة‭ ‬إنسانية‭ ‬سيئة‭ ‬ومذلة‮»‬‭.‬

وغادرت‭ ‬الشابتان‭ ‬الفرنسيتان‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬و2015‭ ‬للتوجّه‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬حيث‭ ‬أنجبت‭ ‬إحداهما‭ ‬طفلين‭ ‬فيما‭ ‬أنجبت‭ ‬الثانية‭ ‬طفلاً‭ ‬واحداً‭. ‬ومنذ‭ ‬2019،‭ ‬تقبع‭ ‬المرأتان‭ ‬اللتان‭ ‬تبلغان‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬31‭ ‬و33‭ ‬عاماً‭ ‬مع‭ ‬أطفالهما‭ ‬في‭ ‬مخيمي‭ ‬الهول‭ ‬وروج‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭.‬‮ ‬

خلصت‭ ‬المحكمة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬باريس‭ ‬انتهكت‭ ‬المادة‭ ‬3‭.‬2‭ ‬من‭ ‬البروتوكول‭ ‬الرابع‭ ‬للمعاهدة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬حرمان‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬الدخول‭ ‬الى‭ ‬أراضي‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬يتحدر‭ ‬منها‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬المحامية‭ ‬إن‭ ‬فرنسا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬منع‭ ‬دخول‭ ‬رعايا‭ ‬فرنسيين‭ ‬الى‭ ‬أراضيها‭. ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬قرارات‭ ‬تعسفية‮»‬‭ ‬وعلى‭ ‬باريس‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬طلبات‭ ‬الإعادة‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬بان‭ ‬لجنة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الطفل‭ ‬التابعة‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬اعتبرت‭ ‬ان‭ ‬فرنسا‭ ‬‮«‬انتهكت‭ ‬حقوق‭ ‬الاطفال‭ ‬الفرنسيين‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬عبر‭ ‬عدم‭ ‬إعادتهم‭ ‬إلى‭ ‬وطنهم‮»‬‭.‬

وطالبت‭ ‬دوسيه‭ ‬باعادة‭ ‬كل‭ ‬النساء‭ ‬والاطفال‭ ‬المتبقين‭ ‬هناك‭ ‬قائلة‭ ‬‮«‬عبر‭ ‬ثلاث‭ ‬عمليات،‭ ‬يتم‭ ‬الأمر‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬المحكمة‭ ‬لم‭ ‬تكرس‭ ‬عبر‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬حقا‭ ‬منهجيا‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬المواطنين‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬المرتبطين‭ ‬بالحركات‭ ‬الجهادية‭ ‬قائلة‭ ‬‮«‬ترى‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬المواطنين‭ ‬الفرنسيين‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬لهم‭ ‬المطالبة‭ ‬بمزايا‭ ‬حق‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬إعادتهم‮»‬‭ ‬الى‭ ‬البلاد‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬قد‭ ‬تضطر‭ ‬إلى‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬في‭ ‬‮«‬ظروف‭ ‬استثنائية‮»‬‭ ‬،‭ ‬مثل‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬السلامة‭ ‬الجسدية‮»‬‭ ‬مهددة‭ ‬أو‭ ‬حين‭ ‬يكون‭ ‬طفل‭ ‬ما‭ ‬‮«‬في‭ ‬وضع‭ ‬خطر‮»‬‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬الحال‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬الحالي‭.‬

‭- ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬معنية‭ -‬

هذا‭ ‬الحكم‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول،‭ ‬يتعلق‭ ‬أيضا‭ ‬بالدول‭ ‬الأخرى‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬أوروبا‭ ‬ورعاياها‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

عند‭ ‬تلاوة‭ ‬الحكم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬روبرت‭ ‬سبانو،‭ ‬حضر‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬ممثلة‭ ‬فرنسا،‭ ‬ممثلون‭ ‬عن‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ (‬الدنمارك‭ ‬والسويد‭ ‬وبريطانيا‭ ‬والنروج‭ ‬وهولندا‭ ‬وإسبانيا‭).‬

في‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬استعادت‭ ‬دول‭ ‬مثل‭ ‬ألمانيا‭ ‬أو‭ ‬بلجيكا‭ ‬بالفعل‭ ‬معظم‭ ‬جهادييها‭. ‬إلّا‭ ‬انّ‭ ‬باريس‭ ‬فضّلت‭ ‬مبدأ‭ ‬‮«‬كل‭ ‬حالة‭ ‬على‭ ‬حدة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬دافع‭ ‬عنه‭ ‬ممثلها‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ويثير‭ ‬استياء‭ ‬العائلات‭ ‬والمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭.‬

ولكن‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬أعادت‭ ‬فرنسا‭ ‬35‭ ‬قاصراً‭ ‬و16‭ ‬أمّاً،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يشكّل‭ ‬أول‭ ‬مجموعة‭ ‬تعاد‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬‮«‬خلافة‮»‬‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2019‭. ‬حتى‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬لم‭ ‬تتم‭ ‬إعادة‭ ‬سوى‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭.‬

وتمّ‭ ‬توجيه‭ ‬الاتهام‭ ‬إلى‭ ‬الأمهات‭ ‬أو‭ ‬سجنهن،‭ ‬وجميعهن‭ ‬تطالهن‭ ‬أوامر‭ ‬تفتيش‭ ‬أو‭ ‬اعتقال‭ ‬فرنسية،‭ ‬أما‭ ‬القاصرون‭ ‬فقد‭ ‬عهد‭ ‬بهم‭ ‬إلى‭ ‬منظمات‭ ‬لرعاية‭ ‬الأطفال‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أوليفييه‭ ‬فيران‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬القرار‭ ‬‮«‬لم‭ ‬ننتظر‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬للمضي‭ ‬قدما‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬قمنا‭ ‬بالفعل‭ ‬بتغيير‭ ‬قواعد‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الملفات‭ ‬وإعادة‭ ‬رعايا‭ ‬فرنسيين‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭. ‬كل‭ ‬ملف،‭ ‬كل‭ ‬وضع‭ ‬إنساني‭ ‬يخضع‭ ‬لدرس‭ ‬معمق‮»‬‭.‬

لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬حاليا‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬امرأة‭ ‬و250‭ ‬طفلا‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬