ماكرون‭ ‬يستقبل‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭:‬ مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية

فرنسا مستعدة لإعادة عوائل جهاديين وضغوط لبنانية لترحيل السوريين
ستراسبورغ (فرنسا)-(أ ف ب) – باريس -الزمان -القاهرة -مصطفى عمارة
أكدت فرنسا أنها مستعدة ل»دراسة» إعادة المزيد من عائلات جهاديين من سوريا «كلما سمحت الظروف بذلك» موضحة أنها «اخذت علما» بإدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الشأن.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في إعلان «أخذت الحكومة علما بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» مشددة على أن «فرنسا لم تنتظر الحكم الصادر عن المحكمة للتحرك» وهي مستعدة لإعادة المزيد من العائلات «كلما سمحت الظروف بذلك».
ودانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات جهاديين فرنسيين من سوريا. و أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت استقبلا الأربعاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا على مأدبة غداء في الإليزيه وأن المناقشات تناولت الأوضاع في الشرق الأوسط. واستقبل الرئيس ماكرون وزوجته الملك والملكة وولي العهد الأمير حسين بن عبد الله في الساعة 13,00 (11,00 ت غ) في الفناء الرئيسي للقصر الرئاسي أمام حشد من المصورين. وذكرت الرئاسة الفرنسية أن هذا اللقاء سيشكل «مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين وسيتيح «مواصلة العمل المشترك في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية». واضافت «ستكون ايضا مناسبة لمناقشة الوضع الاقليمي في الشرق الاوسط لنفس الهدف وهو تعزيز الاستقرار والحوار». تنشر فرنسا مقاتلات في الأردن تشارك منذ 2014 في محاربة الجماعات الجهادية في العراق وسوريا. كما دعا الرئيس ماكرون دول المنطقة بما في ذلك الأردن، إلى مباحثات موسعة حول الرهانات الأمنية المرتبطة بإيران.
فيما افاد الإعلامي السوري ثائر الحلبي الناطق باسم أتحاد الشعب السوري عن وجود مخطط تقوده قيادات مسيحية في لبنان لإعادة اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان إلى الأراضي السورية ليقود النظام السوري بتصفيتهم، وهو ما كشفه أكبر رجال الدين المسيحي في لبنان بشارة بطرس الراعي والذي طالب في تصريحات له اللاجئين السوريين بالعودة طوعا إلى سوريا لأنهم يؤثرون بالسلب على اقتصاد لبنان وهويته الثقافية فضلا أنهم أصبحوا بؤر للإرهاب يتم استغلالهم من الخارج، وأضاف أنه إذا لم يعد هؤلاء اللاجئين طوعا فسوف يتم إعادتهم قسرا وأضاف الحلبي أنه رغم خطورة تلك التصريحات فإن الحكومة اللبنانية التزمت الصمت في الوقت الذي تغافلت عن جرائم حزب الله اللبناني في سوريا والتي أجبرت السوريين على ترك أراضيهم، وأضاف أنه في الوقت الذي يجري فيه الإعداد لمخطط لطرد اللاجئين السوريين في لبنان يقوم نظام الأسد بالتنكيل بالمعارضين السوريين حيث بادر عدد من شباب إدلب بالدخول إلى مناطق النظام لتوقيع مصالحة معه إلا أن النظام قام باعتقالهم والتنكيل بهم بحسب زعمه. غير ان المصالحات الداخلية نجحت في عمومها في اغلب المناطق السورية لاسيما حول دمشق.
فيما دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات جهاديين فرنسيين من سوريا، في نكسة لباريس لكنها لا تكرس «حقا عاما بالعودة» للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية.
وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان «في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعيّن على الحكومة الفرنسية إستئناف النظر في طلبات المتقدّمين في أقرب قت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضدّ التعسف».
ورأت المحكمة التي مقرها في ستراسبورغ (شرق فرنسا) أن «رفض طلب عودة مقدم في هذا السياق يجب أن يكون موضوع فحص فردي (…) من قبل هيئة مستقلة» بدون أن يكون بالضرورة «هيئة قضائية».
سيتعين على باريس دفع 18 ألف يورو لإحدى العائلتين من المدعين و13,200 يورو للاخرى لتغطية التكاليف والنفقات.
وقالت ماري دوسيه، إحدى محاميات مقدمي الشكوى الأربعة، والدا شابتين فرنسيتين عالقتين في مخيمات في سوريا مع أطفالهما، «إنها نهاية عمل تعسفي».
وكانوا طلبوا بدون جدوى من السلطات الفرنسية إعادة ابنتيهما قبل ان يلجأوا الى القضاء الاوروبي باعتبار ان ابنتيهما واحفادهما يتعرضون في المخيمات السورية «لمعاملة إنسانية سيئة ومذلة».
وغادرت الشابتان الفرنسيتان فرنسا في 2014 و2015 للتوجّه إلى سوريا حيث أنجبت إحداهما طفلين فيما أنجبت الثانية طفلاً واحداً. ومنذ 2019، تقبع المرأتان اللتان تبلغان من العمر 31 و33 عاماً مع أطفالهما في مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا.
خلصت المحكمة الى أن باريس انتهكت المادة 3.2 من البروتوكول الرابع للمعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان والتي تنص على أنه «لا يمكن حرمان أي شخص من حق الدخول الى أراضي الدولة التي يتحدر منها».
وقالت المحامية إن فرنسا «لا يمكنها منع دخول رعايا فرنسيين الى أراضيها. كانت هذه قرارات تعسفية» وعلى باريس «إعادة النظر في طلبات الإعادة إلى البلاد».
وذكرت بان لجنة الامم المتحدة لحقوق الطفل التابعة للامم المتحدة سبق ان اعتبرت ان فرنسا «انتهكت حقوق الاطفال الفرنسيين المحتجزين في سوريا عبر عدم إعادتهم إلى وطنهم».
وطالبت دوسيه باعادة كل النساء والاطفال المتبقين هناك قائلة «عبر ثلاث عمليات، يتم الأمر».
لكن المحكمة لم تكرس عبر هذا الحكم حقا منهجيا في إعادة المواطنين لا سيما المرتبطين بالحركات الجهادية قائلة «ترى المحكمة أن المواطنين الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا لا يحق لهم المطالبة بمزايا حق عام في إعادتهم» الى البلاد.
في المقابل، قد تضطر إلى القيام بذلك في «ظروف استثنائية» ، مثل عندما تكون «السلامة الجسدية» مهددة أو حين يكون طفل ما «في وضع خطر» كما هي الحال عليه في الملف الحالي.
- دول أخرى معنية -
هذا الحكم الذي يستهدف فرنسا في المقام الأول، يتعلق أيضا بالدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا ورعاياها المحتجزين في سوريا.
عند تلاوة الحكم من قبل رئيس المحكمة روبرت سبانو، حضر الى جانب ممثلة فرنسا، ممثلون عن دول أخرى (الدنمارك والسويد وبريطانيا والنروج وهولندا وإسبانيا).
في أماكن أخرى في أوروبا، استعادت دول مثل ألمانيا أو بلجيكا بالفعل معظم جهادييها. إلّا انّ باريس فضّلت مبدأ «كل حالة على حدة» الذي دافع عنه ممثلها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويثير استياء العائلات والمنظمات غير الحكومية.
ولكن في بداية تموز/يوليو، أعادت فرنسا 35 قاصراً و16 أمّاً، في ما يشكّل أول مجموعة تعاد إلى البلاد بهذا الحجم منذ سقوط «خلافة» الدولة الإسلامية في العام 2019. حتى ذلك الحين، لم تتم إعادة سوى عدد قليل من الأطفال.
وتمّ توجيه الاتهام إلى الأمهات أو سجنهن، وجميعهن تطالهن أوامر تفتيش أو اعتقال فرنسية، أما القاصرون فقد عهد بهم إلى منظمات لرعاية الأطفال.
وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران بعد صدور القرار «لم ننتظر قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للمضي قدما».
وأضاف «لقد قمنا بالفعل بتغيير قواعد النظر في الملفات وإعادة رعايا فرنسيين لا يزالون في شمال شرق سوريا. كل ملف، كل وضع إنساني يخضع لدرس معمق».
لا يزال هناك حاليا نحو مئة امرأة و250 طفلا فرنسا في مخيمات في سوريا.