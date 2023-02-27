ماكرون‭ ‬يريد‭ ‬اصلاح‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭ ‬والجزائر‭ ‬ويرفض‭ ‬المنافسة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬افريقيا

موسكو دعت تبون لزيارتها في خطوة مقلقة لباريس
واشنطن- موسكو – الزمان
قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) وليام بيرنز في مقابلة الأحد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يواجه جيشه صعوبات في أوكرانيا، يعلم بأنه لا يستطيع راهنا كسب الحرب، لكنه واثق بأنه سيحقق نصرا نهائيا عبر الاستنزاف.
وقال بيرنز لشبكة سي بي اس «في رأيي أن بوتين يعتقد اليوم أنه لا يستطيع الانتصار فورا، لكنه لا يمكن أن يسمح لنفسه بالخسارة».
واضاف «في هذه اللحظة، أعتقد ان بوتين عازم فعلا» و»واثق جدا بقدرته على استنزاف أوكرانيا».
وتابع بيرنز، السفير الأميركي السابق في موسكو، أن الرئيس الروسي «يواصل» حربه بدل السعي الى مخرج.
واوضح أن لقاءه في تشرين الثاني/نوفمبر في تركيا مع نظيره الروسي سيرغي ناريشكين كان «محبطا». واورد أنه شهد «شكلا من التهور والتعالي المفرط» لدى مدير الاستخبارات الخارجية الروسي، لافتا الى أنه التقاه فقط لتحذيره من أي استخدام للسلاح النووي وليس من أجل مفاوضات «يقرر الأوكرانيون» نقطة انطلاقها. فيما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يشارك في النزاع في أوكرانيا من خلال إمداد هذا البلد بالأسلحة، في مقابلة بثها التلفزيون الأحد.
وقال بوتين في مقابلة أجرتها معه محطة «روسيا 1» التلفزيونية بعد أيام على دخول الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الثاني، إن دول حلف شمال الأطلسي «ترسل عشرات مليارات الدولارات من الأسلحة إلى أوكرانيا، هذه مشاركة فعلية» في النزاع. وتابع «هذا يعني أنها تشارك ولو بصورة غير مباشرة في جرائم نظام كييف».
وأكد أن للدول الغربية «هدفا واحدا هو تدمير الاتحاد السوفياتي السابق والجزء الرئيسي منه: روسيا الاتحادية».
وقال «عندها فقط قد يقبلوننا في عائلة الشعوب المتحضرة المزعومة، لكن بصورة منفصلة فقط، كلّ جزء لوحده». وجدد بوتين دعوته إلى قيام عالم متعدد الأقطاب.
وأوضح «ما الذي نتصدى له؟ نتصدى لكون هذا العالم الجديد الذي ينشأ يُبنى فقط من أجل مصلحة دولة واحدة هي الولايات المتحدة. الآن وبعدما قادت محاولاتهم لإعادة ترتيب العالم على صورتهم إثر سقوط الاتحاد السوفياتي إلى الوضع الراهن، لا بدّ لنا من التحرك».
من جهته، تعهّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا الأحد أن تستعيد بلاده شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في آذار/مارس 2014، ما يثير مخاوف من تصعيد النزاع.
وقال زيلينسكي عبر تلغرام «قبل تسع سنوات، بدأ العدوان الروسي في شبه جزيرة القرم. من خلال استعادة القرم، سنعيد السلام. هذه أرضنا وشعبنا وتاريخنا». كذلك، أشادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان بـ «جهود أوكرانيا (…) للفت الانتباه العالمي إلى الاحتلال الروسي المستمر». وأضافت «الولايات المتحدة لا ولن تعترف مطلقا بالضم الروسي لشبه الجزيرة».
واعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أيضا أنه «مقتنع» بأنّ الصين تخطّط لإرسال أسلحة إلى روسيا في إطار الحرب التي تشنّها في أوكرانيا، ولكن الولايات المتحدة ليس لديها ما يشير إلى أنه تمّ اتخاذ قرار بهذا الشأن أو أنه تمّ تسليم أيّ معدّات.
وقال بيرنز «نحن مقتنعون بأنّ القادة الصينيين يخطّطون لإرسال معدّات فتاكة» إلى روسيا.
ولكنه أضاف «لم نلاحظ أنّه جرى اتخاذ قرار نهائي… ولم نلاحظ أدلّة على أنّهم سلّموا» أسلحة لروسيا. وتتهم الولايات المتحدة الصين منذ أسبوع بأنّها تخطّط لإمداد روسيا بالأسلحة لدعم هجومها على أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه بكين. وبحسب معلومات صحافية، بما في ذلك تلك التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، ستكون هذه المعدّات عبارة عن طائرات بدون طيار وذخيرة على وجه الخصوص.
بدوره، تحدّث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين عن الأمر مباشرة مع كبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي، في اجتماع متوتّر السبت الماضي في ميونيخ، على هامش مؤتمر للأمن.
وتعتقد واشنطن بأنّ بكين تزوّد موسكو معدّات غير فتاكة عبر شركات صينية.
من جهته، أكد مستشار الأمن القومي جيك ساليفان لشبكة «سي ان ان» الأحد أنّ الولايات المتحدة لا تزال «يقظة» في هذا الصدد، مكررا تحذير واشنطن لبكين من «عواقب» مثل هذه الإمدادات. وقال «سنستمر في توجيه رسائل حازمة مفادها أنّ إرسال مساعدة عسكرية إلى روسيا في هذا الوقت… سيكون خطأً كبيراً ويجب أن لا تشارك الصين في ذلك».
وأكد أن الحرب في أوكرانيا تنطوي على «تعقيدات خطيرة» بالنسبة للصينيين، ولكن إذا قرّرت الصين أن تأخذ زمام المبادرة وتزوّد موسكو بالأسلحة، فإنّ ذلك سيؤدي إلى «تكاليف حقيقية» عليها.