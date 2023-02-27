ماكرون‭ ‬يريد‭ ‬اصلاح‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭ ‬والجزائر‭ ‬ويرفض‭ ‬المنافسة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬افريقيا

موسكو‭ ‬دعت‭ ‬تبون‭ ‬لزيارتها‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬مقلقة‭ ‬لباريس

واشنطن‭- ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬مدير‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬الأميركية‭ (‬سي‭ ‬آي‭ ‬ايه‭) ‬وليام‭ ‬بيرنز‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬جيشه‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬يعلم‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬راهنا‭ ‬كسب‭ ‬الحرب،‭ ‬لكنه‭ ‬واثق‭ ‬بأنه‭ ‬سيحقق‭ ‬نصرا‭ ‬نهائيا‭ ‬عبر‭ ‬الاستنزاف‭.‬

وقال‭ ‬بيرنز‭ ‬لشبكة‭ ‬سي‭ ‬بي‭ ‬اس‭ ‬‮«‬في‭ ‬رأيي‭ ‬أن‭ ‬بوتين‭ ‬يعتقد‭ ‬اليوم‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬الانتصار‭ ‬فورا،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسمح‭ ‬لنفسه‭ ‬بالخسارة‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة،‭ ‬أعتقد‭ ‬ان‭ ‬بوتين‭ ‬عازم‭ ‬فعلا‮»‬‭ ‬و»واثق‭ ‬جدا‭ ‬بقدرته‭ ‬على‭ ‬استنزاف‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬بيرنز،‭ ‬السفير‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬موسكو،‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬يواصل‮»‬‭ ‬حربه‭ ‬بدل‭ ‬السعي‭ ‬الى‭ ‬مخرج‭.‬

واوضح‭ ‬أن‭ ‬لقاءه‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬ناريشكين‭ ‬كان‭ ‬‮«‬محبطا‮»‬‭. ‬واورد‭ ‬أنه‭ ‬شهد‭ ‬‮«‬شكلا‭ ‬من‭ ‬التهور‭ ‬والتعالي‭ ‬المفرط‮»‬‭ ‬لدى‭ ‬مدير‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬التقاه‭ ‬فقط‭ ‬لتحذيره‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬استخدام‭ ‬للسلاح‭ ‬النووي‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مفاوضات‭ ‬‮«‬يقرر‭ ‬الأوكرانيون‮»‬‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاقها‭. ‬فيما‭ ‬اعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أن‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬ناتو‭) ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إمداد‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬بالأسلحة،‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬بثها‭ ‬التلفزيون‭ ‬الأحد‭.‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬أجرتها‭ ‬معه‭ ‬محطة‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬1‮»‬‭ ‬التلفزيونية‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬عامه‭ ‬الثاني،‭ ‬إن‭ ‬دول‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬‮«‬ترسل‭ ‬عشرات‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬هذه‭ ‬مشاركة‭ ‬فعلية‮»‬‭ ‬في‭ ‬النزاع‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬أنها‭ ‬تشارك‭ ‬ولو‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬نظام‭ ‬كييف‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬للدول‭ ‬الغربية‭ ‬‮«‬هدفا‭ ‬واحدا‭ ‬هو‭ ‬تدمير‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي‭ ‬السابق‭ ‬والجزء‭ ‬الرئيسي‭ ‬منه‭: ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬عندها‭ ‬فقط‭ ‬قد‭ ‬يقبلوننا‭ ‬في‭ ‬عائلة‭ ‬الشعوب‭ ‬المتحضرة‭ ‬المزعومة،‭ ‬لكن‭ ‬بصورة‭ ‬منفصلة‭ ‬فقط،‭ ‬كلّ‭ ‬جزء‭ ‬لوحده‮»‬‭. ‬وجدد‭ ‬بوتين‭ ‬دعوته‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬عالم‭ ‬متعدد‭ ‬الأقطاب‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬ما‭ ‬الذي‭ ‬نتصدى‭ ‬له؟‭ ‬نتصدى‭ ‬لكون‭ ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬ينشأ‭ ‬يُبنى‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مصلحة‭ ‬دولة‭ ‬واحدة‭ ‬هي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬الآن‭ ‬وبعدما‭ ‬قادت‭ ‬محاولاتهم‭ ‬لإعادة‭ ‬ترتيب‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬صورتهم‭ ‬إثر‭ ‬سقوط‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفياتي‭ ‬إلى‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن،‭ ‬لا‭ ‬بدّ‭ ‬لنا‭ ‬من‭ ‬التحرك‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬تعهّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬مجددا‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬تستعيد‭ ‬بلاده‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬التي‭ ‬ضمتها‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2014،‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬النزاع‭.‬

وقال‭ ‬زيلينسكي‭ ‬عبر‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬تسع‭ ‬سنوات،‭ ‬بدأ‭ ‬العدوان‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استعادة‭ ‬القرم،‭ ‬سنعيد‭ ‬السلام‭. ‬هذه‭ ‬أرضنا‭ ‬وشعبنا‭ ‬وتاريخنا‮»‬‭. ‬كذلك،‭ ‬أشادت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬جهود‭ ‬أوكرانيا‭ (…) ‬للفت‭ ‬الانتباه‭ ‬العالمي‭ ‬إلى‭ ‬الاحتلال‭ ‬الروسي‭ ‬المستمر‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬ولن‭ ‬تعترف‭ ‬مطلقا‭ ‬بالضم‭ ‬الروسي‭ ‬لشبه‭ ‬الجزيرة‮»‬‭.‬

واعلن‭ ‬مدير‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬الأميركية‭ ‬أيضا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬مقتنع‮»‬‭ ‬بأنّ‭ ‬الصين‭ ‬تخطّط‭ ‬لإرسال‭ ‬أسلحة‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تشنّها‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬ولكن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تمّ‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬أو‭ ‬أنه‭ ‬تمّ‭ ‬تسليم‭ ‬أيّ‭ ‬معدّات‭.‬

وقال‭ ‬بيرنز‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مقتنعون‭ ‬بأنّ‭ ‬القادة‭ ‬الصينيين‭ ‬يخطّطون‭ ‬لإرسال‭ ‬معدّات‭ ‬فتاكة‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭.‬

ولكنه‭ ‬أضاف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نلاحظ‭ ‬أنّه‭ ‬جرى‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬نهائي‭… ‬ولم‭ ‬نلاحظ‭ ‬أدلّة‭ ‬على‭ ‬أنّهم‭ ‬سلّموا‮»‬‭ ‬أسلحة‭ ‬لروسيا‭. ‬وتتهم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الصين‭ ‬منذ‭ ‬أسبوع‭ ‬بأنّها‭ ‬تخطّط‭ ‬لإمداد‭ ‬روسيا‭ ‬بالأسلحة‭ ‬لدعم‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تنفيه‭ ‬بكين‭. ‬وبحسب‭ ‬معلومات‭ ‬صحافية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬صحيفة‭ ‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال،‭ ‬ستكون‭ ‬هذه‭ ‬المعدّات‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬طائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬وذخيرة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭.‬

بدوره،‭ ‬تحدّث‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكين‭ ‬عن‭ ‬الأمر‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬كبير‭ ‬مسؤولي‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬الصيني‭ ‬وانغ‭ ‬يي،‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬متوتّر‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬ميونيخ،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬للأمن‭.‬

وتعتقد‭ ‬واشنطن‭ ‬بأنّ‭ ‬بكين‭ ‬تزوّد‭ ‬موسكو‭ ‬معدّات‭ ‬غير‭ ‬فتاكة‭ ‬عبر‭ ‬شركات‭ ‬صينية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬جيك‭ ‬ساليفان‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬ان‭ ‬ان‮»‬‭ ‬الأحد‭ ‬أنّ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬‮«‬يقظة‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬مكررا‭ ‬تحذير‭ ‬واشنطن‭ ‬لبكين‭ ‬من‭ ‬‮«‬عواقب‮»‬‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الإمدادات‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬سنستمر‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬رسائل‭ ‬حازمة‭ ‬مفادها‭ ‬أنّ‭ ‬إرسال‭ ‬مساعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭… ‬سيكون‭ ‬خطأً‭ ‬كبيراً‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تشارك‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬‮«‬تعقيدات‭ ‬خطيرة‮»‬‭ ‬بالنسبة‭ ‬للصينيين،‭ ‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬قرّرت‭ ‬الصين‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬زمام‭ ‬المبادرة‭ ‬وتزوّد‭ ‬موسكو‭ ‬بالأسلحة،‭ ‬فإنّ‭ ‬ذلك‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تكاليف‭ ‬حقيقية‮»‬‭ ‬عليها‭.‬