ماكرون‭ ‬يأسف‭ ‬للقرار‭ ‬الأمريكي‭ ..‬وترامب‭:‬نسقت‭ ‬الانسحاب‭ ‬مع‭ ‬إردوغان‭ ‬

سياسي سوري لـ ( الزمان) :مخاوف من فتنة عرقية بعد جلاء القوات الامريكية
نجامينا – (أ ف ب) – بيروت
القاهرة – مصطفى عمارة
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان الملف السوري و»انسحابا بطيئا ومنسّقا بدقة للقوات الأميركية من المنطقة».
وكتب ترامب على تويتر أنه وإردوغان أجريا «محادثة هاتفية طويلة ومثمرة»، تناولت أيضا تنظيم الدولة الإسلامية و»التزامنا المتبادل في سوريا» والعلاقات التجارية «التي ازدهرت في شكل كبير».اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن على “الحليف أن يكون محط ثقة” وذلك في تعليقه الأحد من تشاد على الانسحاب الأميركي من سوريا، قائلاً إنه يأسف “يشدة للقرار”.فيما سعى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد إلى تبديد قلق الإسرائيليين بعد إعلان سحب القوات الأميركية مؤكدا أن الدولة العبرية ستستمر في التصدي للوجود الإيراني في سوريا.كما دعا رئيس هيئة التفاوض السورية، الممثلة لاطياف واسعة من قوى المعارضة، نصر الحريري الأحد واشنطن لتنسيق انسحابها من مناطق سيطرة الأكراد مع تركيا والفصائل الموالية لها لقطع الطريق أمام قوات النظام وداعش. واعتبر الحريري على حسابه في موقع تويتر أن “انسحاباً أميركياً غير مدروس يمكن أن يولد فراغاً يتم ملؤه من قبل داعش أو النظام السوري والميليشيات الإيرانية”، مضيفاً “لذلك ندعم بقوة فكرة أن يتم هذا الانسحاب التدريجي بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجيش الوطني وتركيا والفاعلين المحليين من أهالي المنطقة لمنع هذه المآلات الخطيرة”. وأضاف ماكرون أنه يُنتظر من “الحليف أن يكون محل ثقة وأن ينسق مع حلفائه الآخرين”. وأشاد ماكرون ايضا بوزير الدفاع جيم ماتيس الذي استقال بعد قرار الرئيس دونالد ترامب سحب كل الجنود الأميركيين من سوريا.
وقال ماكرون “أريد أن أشيد بالجنرال ماتيس وبالأقوال التي رافقت قراره، وشهدنا قبل عام على قدرته أن يكون محاوراً موثوقاً”، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التشادي إدريس ديبي. وتابع ماكرون “أن تكون حليفاً يعني أن تقاتلا كتفاً إلى كتف”، مؤكداً أن هذا ما فعلته فرنسا في قتالها إلى جانب تشاد ضدّ الجماعات الجهادية في صحراء الساحل. قدّم وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس استقالته الخميس في رسالة لاذعة إلى الرئيس دونالد ترامب مذكرا اياه بواجبات الولايات المتحدة إزاء الحلفاء، غداة إعلان الأخير عن قرار الانسحاب الأميركي من سوريا.
وكتب ماتيس في رسالته “إن قوّة
أمّتنا ترتبط ارتباطا وثيقا بقوّة نظامنا الفريد والمتكامل القائم على التحالفات والشراكات”، مذكّرا الرئيس بأن “الدول الديموقراطية ال29 في حلف شمال الأطلسي أعربت عن مدى صلابة التزامها من خلال القتال إلى جانبنا بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر”.
وفي هذه الرسالة الممتدة على صفحة ونصف الصفحة التي عمّمها البنتاغون الخميس، أعاد ماتيس تأكيد قناعاته، مشيرا إلى أنها تختلف تماما عن تلك التي يتمسّك بها الرئيس، من دون أن يأتي على ذكر قرار الانسحاب من سوريا.
فيما أكد د . محمد الشاكر القيادي بتيار الغد السوري ان الانسحاب الامريكي المفاجئ من سوريا جاء بعد فشل مشروع واشنطن فى سوريا حيث منيت قوات سوريا الديمقراطية التى تدعمها الولايات المتحده بهزائم متتالية كما ان منطقة شرق الفرات ظلت منطقة يقطنها الارهابيون.
وعن تداعيات هذا الانسحاب، قال الشاكر في تصريحه لمراسل (الزمان) في القاهرة ، انه يمكن ان تحدث فتنة مابين العرب والاكراد حيث ستعتمد الولايات المتحدة بعد انسحابها على الفصائل العربية المسماة بقوات النخبة ويشمركة روج ايا في الدفاع عن المنطقة فى مواجهة داعش ،
كما ان ذلك يمكن ان يطمئن تركيا واعتقد ان هناك تفاهمات امريكية تركية فى هذا المجال.
فيما أعرب مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى فى تصريحات خاصة للزمان عن قلقه من الانسحاب الامريكى المفاجئ من سوريا وتداعياته السلبية على الاوضاع فى سوريا .فى السياق ذاته اعتبر جورج صبرا رئيس المجلس الوطنى السوري فى اتصال هاتفي معه ان انسحاب امريكا المفاجئ خطوة صادمة وان القرار يصب فى صالح بشار الاسد وايران وتم اتخاذه بعد اتصال هاتفي مع انقرة والذى سوف يفسح المجال لها.
واضاف صبرا ان اسرائيل سوف تزيد من نشاطها فى الجنوب بعد الانسحاب كما ستشارك قوات المعارضة السورية المسلحة ضد اي محاوله لاقامة دولة كردية.
في المقابل اكد الان بكر عضو مجلس الشعب السوري في دمشق ان سوريا لن تقبل بوجود دولة داخل الدولة السورية وانها سترد على اي عدوان تركى على اراضيها ،واعتبر بكر ان الانسحاب الامريكي من سوريا يعد انتصاراً لسوريا ومحور المقاومة فى حربها ضد الارهاب .