ماكرون‭ ‬يأسف‭ ‬للقرار‭ ‬الأمريكي‭ ..‬وترامب‭:‬نسقت‭ ‬الانسحاب‭ ‬مع‭ ‬إردوغان‭ ‬

سياسي‭ ‬سوري‭ ‬لـ‭ ( ‬الزمان‭) :‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬فتنة‭ ‬عرقية‭ ‬بعد‭ ‬جلاء‭ ‬القوات‭ ‬الامريكية‭ ‬

نجامينا‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيروت‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬أنه‭ ‬بحث‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الملف‭ ‬السوري‭ ‬و‮»‬انسحابا‭ ‬بطيئا‭ ‬ومنسّقا‭ ‬بدقة‭ ‬للقوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬أنه‭ ‬وإردوغان‭ ‬أجريا‭ ‬‮«‬محادثة‭ ‬هاتفية‭ ‬طويلة‭ ‬ومثمرة‮»‬،‭ ‬تناولت‭ ‬أيضا‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬و‮»‬التزامنا‭ ‬المتبادل‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭ ‬والعلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬‮«‬التي‭ ‬ازدهرت‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬كبير‮»‬‭.‬اعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬“الحليف‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬محط‭ ‬ثقة”‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تعليقه‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬تشاد‭ ‬على‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأميركي‭ ‬من‭ ‬سوريا،‭ ‬قائلاً‭ ‬إنه‭ ‬يأسف‭ ‬“يشدة‭ ‬للقرار”‭.‬فيما‭ ‬سعى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬تبديد‭ ‬قلق‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬سحب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬ستستمر‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬للوجود‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬كما‭ ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬التفاوض‭ ‬السورية،‭ ‬الممثلة‭ ‬لاطياف‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬قوى‭ ‬المعارضة،‭ ‬نصر‭ ‬الحريري‭ ‬الأحد‭ ‬واشنطن‭ ‬لتنسيق‭ ‬انسحابها‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الأكراد‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬والفصائل‭ ‬الموالية‭ ‬لها‭ ‬لقطع‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬وداعش‭. ‬واعتبر‭ ‬الحريري‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬أن‭ ‬“انسحاباً‭ ‬أميركياً‭ ‬غير‭ ‬مدروس‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يولد‭ ‬فراغاً‭ ‬يتم‭ ‬ملؤه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬داعش‭ ‬أو‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬والميليشيات‭ ‬الإيرانية”،‭ ‬مضيفاً‭ ‬“لذلك‭ ‬ندعم‭ ‬بقوة‭ ‬فكرة‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬هذا‭ ‬الانسحاب‭ ‬التدريجي‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الكامل‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬وتركيا‭ ‬والفاعلين‭ ‬المحليين‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬المنطقة‭ ‬لمنع‭ ‬هذه‭ ‬المآلات‭ ‬الخطيرة”‭. ‬وأضاف‭ ‬ماكرون‭ ‬أنه‭ ‬يُنتظر‭ ‬من‭ ‬“الحليف‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬محل‭ ‬ثقة‭ ‬وأن‭ ‬ينسق‭ ‬مع‭ ‬حلفائه‭ ‬الآخرين”‭. ‬وأشاد‭ ‬ماكرون‭ ‬ايضا‭ ‬بوزير‭ ‬الدفاع‭ ‬جيم‭ ‬ماتيس‭ ‬الذي‭ ‬استقال‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬سحب‭ ‬كل‭ ‬الجنود‭ ‬الأميركيين‭ ‬من‭ ‬سوريا‭. ‬

وقال‭ ‬ماكرون‭ ‬“أريد‭ ‬أن‭ ‬أشيد‭ ‬بالجنرال‭ ‬ماتيس‭ ‬وبالأقوال‭ ‬التي‭ ‬رافقت‭ ‬قراره،‭ ‬وشهدنا‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬قدرته‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬محاوراً‭ ‬موثوقاً”،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬التشادي‭ ‬إدريس‭ ‬ديبي‭. ‬وتابع‭ ‬ماكرون‭ ‬“أن‭ ‬تكون‭ ‬حليفاً‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬تقاتلا‭ ‬كتفاً‭ ‬إلى‭ ‬كتف”،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬قتالها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تشاد‭ ‬ضدّ‭ ‬الجماعات‭ ‬الجهادية‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬الساحل‭. ‬قدّم‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركي‭ ‬جيمس‭ ‬ماتيس‭ ‬استقالته‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬لاذعة‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬مذكرا‭ ‬اياه‭ ‬بواجبات‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إزاء‭ ‬الحلفاء،‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬الأخير‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأميركي‭ ‬من‭ ‬سوريا‭. ‬

وكتب‭ ‬ماتيس‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬“إن‭ ‬قوّة‭ ‬

أمّتنا‭ ‬ترتبط‭ ‬ارتباطا‭ ‬وثيقا‭ ‬بقوّة‭ ‬نظامنا‭ ‬الفريد‭ ‬والمتكامل‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬التحالفات‭ ‬والشراكات”،‭ ‬مذكّرا‭ ‬الرئيس‭ ‬بأن‭ ‬“الدول‭ ‬الديموقراطية‭ ‬ال29‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬صلابة‭ ‬التزامها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القتال‭ ‬إلى‭ ‬جانبنا‭ ‬بعد‭ ‬هجمات‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬أيلول/سبتمبر”‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬الممتدة‭ ‬على‭ ‬صفحة‭ ‬ونصف‭ ‬الصفحة‭ ‬التي‭ ‬عمّمها‭ ‬البنتاغون‭ ‬الخميس،‭ ‬أعاد‭ ‬ماتيس‭ ‬تأكيد‭ ‬قناعاته،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تختلف‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬يتمسّك‭ ‬بها‭ ‬الرئيس،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬على‭ ‬ذكر‭ ‬قرار‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬سوريا‭.‬

فيما‭ ‬أكد‭ ‬د‭ . ‬محمد‭ ‬الشاكر‭ ‬القيادي‭ ‬بتيار‭ ‬الغد‭ ‬السوري‭ ‬ان‭ ‬الانسحاب‭ ‬الامريكي‭ ‬المفاجئ‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬مشروع‭ ‬واشنطن‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬حيث‭ ‬منيت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬التى‭ ‬تدعمها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬بهزائم‭ ‬متتالية‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬منطقة‭ ‬شرق‭ ‬الفرات‭ ‬ظلت‭ ‬منطقة‭ ‬يقطنها‭ ‬الارهابيون‭.‬

وعن‭ ‬تداعيات‭ ‬هذا‭ ‬الانسحاب،‭ ‬قال‭ ‬الشاكر‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬لمراسل‭ ‬(الزمان)‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬،‭ ‬انه‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تحدث‭ ‬فتنة‭ ‬مابين‭ ‬العرب‭ ‬والاكراد‭ ‬حيث‭ ‬ستعتمد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬انسحابها‭ ‬على‭ ‬الفصائل‭ ‬العربية‭ ‬المسماة‭ ‬بقوات‭ ‬النخبة‭ ‬ويشمركة‭ ‬روج‭ ‬ايا‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬المنطقة‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬داعش‭ ‬،

كما‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يطمئن‭ ‬تركيا‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تفاهمات‭ ‬امريكية‭ ‬تركية‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬أعرب‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬مصري‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬من‭ ‬الانسحاب‭ ‬الامريكى‭ ‬المفاجئ‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬وتداعياته‭ ‬السلبية‭ ‬على‭ ‬الاوضاع‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ .‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اعتبر‭ ‬جورج‭ ‬صبرا‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطنى‭ ‬السوري‭ ‬فى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬معه‭ ‬ان‭ ‬انسحاب‭ ‬امريكا‭ ‬المفاجئ‭ ‬خطوة‭ ‬صادمة‭ ‬وان‭ ‬القرار‭ ‬يصب‭ ‬فى‭ ‬صالح‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬وايران‭ ‬وتم‭ ‬اتخاذه‭ ‬بعد‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬انقرة‭ ‬والذى‭ ‬سوف‭ ‬يفسح‭ ‬المجال‭ ‬لها‭.‬

واضاف‭ ‬صبرا‭ ‬ان‭ ‬اسرائيل‭ ‬سوف‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬نشاطها‭ ‬فى‭ ‬الجنوب‭ ‬بعد‭ ‬الانسحاب‭ ‬كما‭ ‬ستشارك‭ ‬قوات‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬المسلحة‭ ‬ضد‭ ‬اي‭ ‬محاوله‭ ‬لاقامة‭ ‬دولة‭ ‬كردية‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬اكد‭ ‬الان‭ ‬بكر‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬ان‭ ‬سوريا‭ ‬لن‭ ‬تقبل‭ ‬بوجود‭ ‬دولة‭ ‬داخل‭ ‬الدولة‭ ‬السورية‭ ‬وانها‭ ‬سترد‭ ‬على‭ ‬اي‭ ‬عدوان‭ ‬تركى‭ ‬على‭ ‬اراضيها‭ ‬،واعتبر‭ ‬بكر‭ ‬ان‭ ‬الانسحاب‭ ‬الامريكي‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬يعد‭ ‬انتصاراً‭ ‬لسوريا‭ ‬ومحور‭ ‬المقاومة‭ ‬فى‭ ‬حربها‭ ‬ضد‭ ‬الارهاب‭ .‬