ماكرون‭ ‬وسوناك‭ ‬يقران‭ ‬أهمية‭ ‬تجديد‭ ‬الشراكة‭ ‬الفرنسية‭ ‬البريطانية

اتفاقيات‭ ‬جديدة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬عبر‭ ‬المانش

باريس‭ – ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬

أبرمت‭ ‬لندن‭ ‬وباريس‭ ‬اتفاقا‭ ‬جديدا‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬التي‭ ‬ستحصل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬التمويل‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬البريطاني،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬قمة‭ ‬هدفها‭ ‬تجديد‭ ‬التحالف‭ ‬‮«‬الأساسي‮»‬‭ ‬بين‭ ‬فرنسا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الخلافات‭.‬

واستقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬صديقه‮»‬‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشى‭ ‬سوناك‭ ‬قبل‭ ‬15‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬دولة‭ ‬سيقوم‭ ‬بها‭ ‬ملك‭ ‬بريطانيا‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬رحلة‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭.‬

وعانق‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬على‭ ‬درج‭ ‬قصر‭ ‬الإليزيه،‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬محادثات‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكافحة‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدفاع‭ ‬والمساعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬لأوكرانيا‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬نشر‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬القمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬المقبلة‭ ‬ستبلغ‭ ‬مساهمة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬141‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬و191‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬و209‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬2025‭-‬2026‮»‬‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬البلدان‭ ‬وقعا‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬اتفاقا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬للعمل‭ ‬معا‭ ‬لمنع‭ ‬عبور‭ ‬المهاجرين‭ ‬بحر‭ ‬المانش‭. ‬لكن‭ ‬التمويل‭ ‬كان‭ ‬مخططًا‭ ‬حتى‭ ‬2023‭ ‬فقط‭. ‬وقال‭ ‬ماكرون‭ ‬‮«‬قررنا‭ ‬اليوم‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬بطريقة‭ ‬عملية‭ ‬جدا‭ ‬وملموسة‭ ‬وواعية‭ ‬للطبيعة‭ ‬المشتركة‭ ‬لمسؤوليتنا‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي،‭ ‬تحدث‭ ‬سوناك‭ ‬بالتفصيل‭ ‬عن‭ ‬الاتفاق‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬نعلن‭ ‬عن‭ ‬مركز‭ ‬احتجاز‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬فرنسا‭ ‬ومركز‭ ‬قيادة‭ ‬جديد‭ ‬يجمع‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬فرقنا‭ … ‬و500‭ ‬عنصر‭ ‬إضافيين‭ ‬جددًا‭ ‬يقومون‭ ‬بدوريات‭ ‬على‭ ‬الشواطئ‭ ‬الفرنسية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الإجراءات‭ ‬ستستكمل‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬وتقنيات‭ ‬مراقبة‭ ‬أخرى‭ ‬‮«‬لزيادة‭ ‬معدل‭ ‬اعتراض‮»‬‭ ‬مراكب‭ ‬المهاجرين‭.‬‮ ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬أن‭ ‬البلدين‭ ‬يريدان‭ ‬‮«‬التحرك‭ ‬معا‮»‬‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬و‮»‬يدركان‭ ‬القضايا‭ ‬الإنسانية‮»‬‭ ‬و»الحساسية‭ ‬المفرطة‭ ‬لهذه‭ ‬الموضوعات‮»‬‭.‬‮ ‬

وذكر‭ ‬بأنه‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬تم‭ ‬‮«‬منع‮»‬‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1300‭ ‬عملية‭ ‬عبور‭ ‬في‭ ‬قوارب‭ ‬هشة،‭ ‬وتفكيك‭ ‬55‭ ‬شبكة‭ ‬للجريمة‭ ‬المنظمة‭ ‬‮«‬بفضل‭ ‬عمل‭ ‬خلية‭ ‬استخباراتية‭ ‬مشتركة‭ ‬فرنسية‭ ‬بريطانية‮»‬‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬46‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬عبور‭ ‬المانش‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وتم‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬طرح‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬مثير‭ ‬للجدل‭ ‬لتقييد‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬اللجوء‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬أدانته‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشدة‭. ‬لكن‭ ‬قبل‭ ‬القمة،‭ ‬قللت‭ ‬باريس‭ ‬من‭ ‬أهميته‭ ‬بينما‭ ‬تراجعت‭ ‬لندن‭ ‬عن‭ ‬انتقاداتها‭ ‬السابقة‭ ‬لبعض‭ ‬التقاعس‭ ‬الفرنسي‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬البحرية‭.‬‮ ‬

كان‭ ‬سوناك‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تاريخنا‭ ‬الطويل‭ ‬وتجاورنا‭ ‬ورؤيتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬للتحديات‭ ‬العالمية‭ ‬تعني‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭ ‬ليست‭ ‬مهمة‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬أساسية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬بينما‭ ‬نواجه‭ ‬تهديدات‭ ‬جديدة‭ ‬وغير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬تعزيز‭ ‬أسس‭ ‬تحالفنا‭ ‬لنكون‭ ‬جاهزين‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬المستقبل‮»‬،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬قد‭ ‬تبدد‭ ‬الغيوم‭ ‬المحيطة‭ ‬ب»الاتفاقية‭ ‬الودية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تحدد‭ ‬العلاقات‭ ‬الفرنسية‭ ‬البريطانية‭.‬‮ ‬

ونادرا‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬جيدة‭ ‬بين‭ ‬ماكرون‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون،‭ ‬وشهدت‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التراجع‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬ليز‭ ‬تراس‭ ‬القصير‭ ‬خلفًا‭ ‬لجونسون،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬رفضها‭ ‬لبعض‭ ‬الوقت‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬‮«‬صديقًا‭ ‬أو‭ ‬عدوا‮»‬‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭.‬‮ ‬

وحسم‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬الأمر‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬لوفيغارو‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬ماكرون‭ ‬‮«‬صديق‭ ‬عظيم‭ ‬بالتأكيد‮»‬،‭ ‬وتحدث‭ ‬عن‭ ‬تبادل‭ ‬‮«‬رسائل‭ ‬نصية‭ ‬حول‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭.‬‮ ‬

وكانت‭ ‬أزمات‭ ‬كثيرة‭ ‬عطلت‭ ‬لخمسة‭ ‬أعوام‭ ‬تقليد‭ ‬مؤتمرات‭ ‬القمة‭ ‬السنوية،‭ ‬من‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬إلى‭ ‬الجائحة‭ ‬والخلافات‭ ‬الحادة‭ ‬بشأن‭ ‬التحالفات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تجاوز‭ ‬معظمها‭ ‬لاسيما‭ ‬أن‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬أبرم‭ ‬للتو‭ ‬اتفاقا‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬المواجهة‭.‬

لذلك‭ ‬ستعطى‭ ‬‮«‬الأولوية‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬الاتصال‮»‬‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬استئناف‭ ‬عادات‭ ‬العمل‭ ‬المشتركة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬اللذين‭ ‬يرافق‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬سبعة‭ ‬وزراء،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قول‭ ‬الإليزيه‭.‬

‭- ‬دفع‭ ‬جديد‮»‬‭ -‬

ويشكل‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬أيضا‭ ‬تحديا‭ ‬مشتركا‭ ‬لأول‭ ‬جيشين‭ ‬أوروبيين‭.. ‬الجيشان‭ ‬الوحيدان‭ ‬المجهزان‭ ‬بأسلحة‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والمدفوعان‭ ‬إلى‭ ‬التقارب‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬مستشاري‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إن‭ ‬الأجواء‭ ‬تسمح‭ ‬‮«‬بإعطاء‭ ‬دفع‭ ‬جديد‮»‬‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدفاع،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬معاهدة‭ ‬لانكستر‭ ‬هاوس‭ ‬الموقعة‭ ‬في‭ ‬2010‭ ‬وتعطلت‭ ‬منذ‭ ‬بريكست‭.‬

وقالت‭ ‬لندن‭ ‬إن‭ ‬ماكرون‭ ‬وسوناك‭ ‬سيعلنان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تنسيق‭ ‬متزايد‭ ‬في‭ ‬توريد‭ ‬الأسلحة‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬وتدريب‮»‬‭ ‬الجنود‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬آلاف‭ ‬آخرون‮»‬‭ ‬مسعدين‭ ‬للقتال‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬سيتم‭ ‬إبرام‭ ‬‮«‬شراكة‭ ‬إستراتيجية‮»‬‭ ‬حول‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬واستثمارات‭ ‬متقاطعة‭ ‬أعلنت‭ ‬عنها‭ ‬شركات‭ ‬من‭ ‬البلدين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القضية‭ ‬المشتركة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭.‬