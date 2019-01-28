ماكرون‭ ‬في‭ ‬مصر‭: ‬الاستقرار‭ ‬مرتبط‭ ‬باحترام‭ ‬الحريات والسيسي‭:‬أقف‭ ‬هنا‭ ‬بإرادة‭ ‬مصرية

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬لنظيره‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاستقرار‮»‬‭ ‬مرتبط‭ ‬باحترام‭ ‬الحريات‭ ‬الفردية‭ ‬ودولة‭ ‬القانون‭. ‬وقال‭ ‬ماكرون‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الاستقرار‭ ‬الحقيقي‭ ‬يمر‭ ‬عبر‭ ‬حيوية‭ ‬المجتمع‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬‭(‬المجتمعي‭)‬‭ ‬الدائم‭ ‬مرتبطان‭ ‬باحترام‭ ‬الحريات‭ ‬الفردية‭ ‬ودولة‭ ‬القانون‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬ماكرون،‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬رسمية‭ ‬مدتها‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬لتدعيم‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة،‭ ‬أشار‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬يعتزم‭ ‬الحديث‭ ‬‮«‬بصراحة‭ ‬أكبر‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭. ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬رفض‭ ‬لدى‭ ‬استقباله‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬اكتوبر‭ ‬2017‭ ‬‮«‬إعطاء‭ ‬دروس‮»‬‭ ‬لضيفه‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬الحساسة‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬انتقادات‭ ‬المنظمات‭ ‬والحقوقية‭. ‬وقال‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭ ‬المشترك‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬الأشياء‭ ‬بطريقة‭ ‬صريحة‭ ‬للغاية‭ ‬‭(‬‭..‬‭)‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬نعتبر‭ ‬أننا‭ ‬نأتي‭ ‬لنعطي‭ ‬دروسا‭ ‬او‭ ‬لزعزعة‭ ‬الاستقرار‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأشياء‭ ‬لم‭ ‬تسر‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭ ‬منذ‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2017‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مدونين‭ ‬وصحافيين‭ ‬ونشطاء‮»‬‭ ‬سجنوا‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬التاريخ‭. ‬واعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مجتمعا‭ ‬مدنيا‭ ‬ديناميكيا‭ ‬ونشطا‭ ‬ويشمل‭ ‬الجميع‭ ‬يظل‭ ‬الحصن‭ ‬الافضل‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التطرف‭ ‬وشرطا‭ ‬أساسيا‭ ‬للاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬‭(‬المجتمعي‭)‬‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬أنه‭ ‬بدون‭ ‬توافر‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬صورة‭ ‬مصر‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسوء‮»‬‭ ‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المناقشة‭ ‬التي‭ ‬أجريناها‭ ‬‭(‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭)‬‭ ‬احترمت‭ ‬سيادة‭ ‬مصر‮»‬‭.‬

واستطرد‭ ‬‮«‬لن‭ ‬أكون‭ ‬صديقا‭ ‬مخلصا‭ ‬لمصر‭ ‬اليوم،‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬أعبر‭ ‬عن‭ ‬حقيقه‭ ‬ما‭ ‬أعتقده‮»‬‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬كلام‭ ‬ماكرون،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬لسنا‭ ‬كأوروبا‭ ‬ولسنا‭ ‬كأميركا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬التعدد‭ ‬والاختلاف‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬أمر‭ ‬طبيعي،‭ ‬التنوع‭ ‬الانساني‭ ‬أمر‭ ‬طبيعي‭ ‬وسيستمر‭ ‬ومحاولة‭ ‬تحويله‭ ‬الى‭ ‬مسار‭ ‬واحد‭ ‬فقط‮»‬‭ ‬غير‭ ‬واقعية‭.‬

وأضاف‭ ‬موجها‭ ‬حديثه‭ ‬لصحافي‭ ‬فرنسي‭ ‬سأله‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬اننا‭ ‬نتحدث‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مضطربة‭ ‬ونحن‭ ‬‭(‬في‭ ‬مصر‭)‬‭ ‬جزء‭ ‬منها‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مشروع‭ ‬إقامة‭ ‬دولة‭ ‬دينية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬لم‭ ‬ينجح‮»‬‭ ‬وترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬تحديات‮»‬‭.‬

ووجه‭ ‬سؤالا‭ ‬الى‭ ‬الصحافي‭ ‬الفرنسي‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬ماذا‭ ‬كنتم‭ ‬تستطيعون‭ ‬ان‭ ‬تفعلوه‭ ‬لنا‭ ‬لو‭ ‬أن‭ ‬حربا‭ ‬أهلية‭ ‬قامت‭ ‬في‭ ‬مصر؟‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬السيسي‭ ‬‮«‬القضايا‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬مختلفة‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬‭(‬الطريقة‭)‬‭ ‬التي‭ ‬تفكرون‭ ‬بها‮»‬،‭ ‬مستطردا‭ ‬‮«‬أنتم‭ ‬مطالبون‭ ‬بأن‭ ‬تروننا‭ ‬بالعيون‭ ‬المصرية‭ ‬وليس‭ ‬بالعيون‭ ‬الاوروبية‭ ‬كما‭ ‬نراكم‭ ‬نحن‭ ‬بالعيون‭ ‬الاوروبية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أقبل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬أو‭ ‬الأغلبية‭ ‬رافضة‭ ‬لوجودي‭ ‬وأستمر‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬أقف‭ ‬هنا‭ ‬بارادة‭ ‬مصرية‭ ‬ولو‭ ‬هذه‭ ‬الإرادة‭ ‬ليست‭ ‬موجودة‭ ‬سأتخلى‭ ‬عن‭ ‬موقعي‭ ‬فورا‮»‬‭.‬