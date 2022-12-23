ماكرون‭ ‬الايراني

فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬

عندما‭ ‬يقول‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬العائد‭ ‬لتوّه‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬بغداد‭ ‬للتعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬انعقدت‭ ‬في‭ ‬الأردن‭: ‬أنّه‭ ‬لا‭ ‬بدّ‭ ‬من‭ ‬اشراك‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬حل‭ ‬للمسألتين‭ ‬السورية‭ ‬واللبنانية،‭ ‬فإنّه‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬أولى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مقتنعاً‭ ‬تماماً‭ ‬بأنّ‭ ‬الدور‭ ‬الإيراني‭ ‬أساس‭ ‬لا‭ ‬بدّ‭ ‬منه‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬ماكرون‭ ‬يحضر‭ ‬مؤتمراته‭.‬

والمسألة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬قراءتها‭ ‬بسذاجة‭ ‬وانفعال،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يكفي‭ ‬قراءتها‭ ‬تحت‭ ‬الهواجس‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬إمكانات‭ ‬قراءة‭ ‬الصورة‭ ‬كاملة‭ ‬بامتداداتها‭ ‬من‭ ‬الأعداء‭ ‬والأصدقاء‭ ‬معاً‭. ‬فلو‭ ‬تتبعنا‭ ‬مسار‭ ‬دور‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬الاعداد‭ ‬الأمريكي‭ ‬لإسقاط‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ ‬لوجدناه‭ ‬مساراً‭ ‬حيوياً‭ ‬قائماً‭ ‬بذاته،‭ ‬لم‭ ‬تمر‭ ‬أية‭ ‬خطوة‭ ‬سياسية‭ ‬او‭ ‬امنية‭ ‬او‭ ‬تعبوية‭ ‬للقوى‭ ‬العراقية،‭ ‬وهي‭ ‬شيعية‭ ‬وكردية‭ ‬حصرا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرؤية‭ ‬والدعم‭ ‬والحضور‭ ‬الإيراني‭. ‬والسياسيون‭ ‬الذين‭ ‬عاصروا‭ ‬الاحداث‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬عاماً‭ ‬يعرفون‭ ‬ذلك‭ ‬بالتفصيل‭. ‬وفي‭ ‬الواقع‭ ‬انّ‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬هو‭ ‬بعلم‭ ‬الجانب‭ ‬الأمريكي،‭ ‬وفي‭ ‬ذلك‭ ‬تفاصيل‭ ‬بالأسماء‭ ‬يمكن‭ ‬الرجوع‭ ‬اليها‭ ‬في‭ ‬الحوارات‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬صحيفة‭ ‬الحياة‭ ‬اللندنية‭ ‬على‭ ‬مراحل‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬المعارضة‭ ‬العراقية‭ ‬السابقة‭ ‬الراحل‭ ‬الدكتور‭ ‬احمد‭ ‬الجلبي‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يسعى‭ ‬الى‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬عراقية‭ ‬مؤقتة‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الشهور‭ ‬القليلة‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬الغزو‭ ‬الأمريكي،‭ ‬وهو‭ ‬خيار‭ ‬تدعمه‭ ‬ايران‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬واشنطن‭ ‬كانت‭ ‬لها‭ ‬رؤية‭ ‬أخرى،‭ ‬رأينا‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬تفاصيلها‭ ‬بهد‭ ‬الاحتلال‭ . ‬بمعنى‭ ‬آخر،‭ ‬انَّ‭ ‬المطبخ‭ ‬السياسي‭ ‬والاستخباراتي‭ ‬الإيراني‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬المطابخ‭ ‬الامريكية،‭ ‬ولعله‭ ‬كان‭ ‬يتوفق‭ ‬عليها‭ ‬بحكم‭ ‬الامتدادات‭ ‬والنفوذ‭ ‬داخل‭ ‬الأحزاب‭ ‬الشيعية‭ ‬والكردية‭ ‬معاً‭ ‬،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬عامل‭ ‬الجغرافيا‭ ‬الحاسم‭ ‬في‭ ‬الحضور‭ ‬الفعلي‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬دائماً‭.‬

ماكرون‭ ‬يعرف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كلامه‭ ‬أمس‭ ‬مديات‭ ‬التأثير‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬المحور‭ ‬الإقليمي‭ ‬كله‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬العراق،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ذلك‭ ‬يرسم‭ ‬الدور‭ ‬الفرنسي‭.‬

‭ ‬لكن‭ ‬كلامه‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬تناقض‭ ‬كبير،‭ ‬ذلك‭ ‬انَّ‭ ‬مطالبته‭ ‬بتغيير‭ ‬قادة‭ ‬لبنان‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬اصلاح‭ ‬البلد،‭ ‬وقسم‭ ‬منهم‭ ‬متلاحم‭ ‬الولاء‭ ‬والتبعية‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬انّما‭ ‬هي‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يغير‭ ‬شيئاً‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬يتجذر‭ ‬يوماً‭ ‬بعد‭ ‬آخر،‭ ‬وفي‭ ‬ضوئه‭ ‬يجري‭ ‬رسم‭ ‬الخرائط‭ ‬الإقليمية‭ ‬الجديدة،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يتوقف‭ ‬ترسيمها‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬وقعت‭ ‬حروب‭ ‬كبرى‭ ‬جديدة،‭ ‬وهي‭ ‬غير‭ ‬مضمونة‭ ‬النتائج‭ ‬أيضاً‭.‬

بالنتيجة‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬ماكرون‭ ‬حلولاً‭ ‬للازمات‭ ‬الا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الباب‭ ‬الإيراني‭.‬

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