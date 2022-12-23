ماكرون:يجب إزاحة قادة لبنان المعرقلين للإصلاحات ولابدّ من دور إيراني في الحل 

بيروت‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬شدد‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬ثلاث‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬بينها‭ ‬صحيفة‭ ‬النهار‭ ‬اللبنانية‭ ‬نشرت‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬تغيير‭ ‬القيادة‮»‬‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬و»إزاحة‮»‬‭ ‬القادة‭ ‬السياسيين‭ ‬الذين‭ ‬يعرقلون‭ ‬الإصلاحات‭. ‬

ولفت‭ ‬ماكرون‭ ‬الى‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ولبنان‭ .‬‮ ‬

واعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬يحاول‭ ‬عبثاً‭ ‬منذ‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2020‭ ‬حضّ‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬اللبنانية‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬الإصلاحات‭ ‬اللازمة‭ ‬لإخراج‭ ‬البلد‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والفساد‭ ‬أن‮ «‬مشكلة‭ ‬لبنان‭ ‬هي‭ ‬حل‭ ‬مشاكل‭ ‬الناس‭ ‬وإزاحة‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يعرفون‭ ‬كيف‭ ‬يفعلون‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬أن‭ ‬المطلوب بعد‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬النظام‭ ‬المالي‭ ‬ووضع‭ ‬خطة‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬نزيه‭ ‬ورئيس‭ ‬حكومة‭ ‬نزيه‭ ‬وفريق‭ ‬عمل‭ ‬ينفذها‭ ‬ويحظى‭ ‬بدعم‭ ‬الشارع‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬تغيير‭ ‬قيادة‭ ‬هذا‭ ‬البلد‮»‬‭.‬

وتعد‭ ‬فرنسا‭ ‬ذات‭ ‬تأثير‭ ‬قوي‭ ‬وتقليدي‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬لكنها‭ ‬بدت‭ ‬عاجزة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬عن‭ ‬فعل‭ ‬شيء‭ ‬لوقف‭ ‬التداعيات‭ ‬الخطيرة‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬انهار‭ ‬اقتصاده‭ ‬وفقد‭ ‬المواطنون‭ ‬الثقة‭ ‬ببنوكه‭ ‬التي‭ ‬احتجزت‭ ‬أموالهم‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬لبنان‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رئيس‭ ‬للجمهورية‭ ‬منذ‭ ‬انتهاء‭ ‬ولاية‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬الفائت‭. ‬ولم‭ ‬يتوصل‭ ‬النواب‭ ‬المنقسمون‭ ‬بشدة‭ ‬بين‭ ‬معسكر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الموالي‭ ‬لإيران‭ ‬والفريق‭ ‬المناهض‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬جديد‭ ‬رغم‭ ‬انعقاد‭ ‬عشر‭ ‬جلسات‭ ‬مخصصة‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬‮ ‬‭ ‬وتدير‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬انهياراً‭ ‬اقتصادياً‭ ‬حاداً‭ ‬حكومة‭ ‬مستقيلة‭ ‬محدودة‭ ‬الصلاحيات‭ ‬برئاسة‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي،‭ ‬تتولى‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭.‬‮ ‬‭ ‬وأكد‭ ‬ماكرون‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬مساعدة‮»‬‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬يحاول‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬ان‭ ‬يبذل‭ ‬اقصى‭ ‬ما‭ ‬يمكنه‮»‬‭.‬

ورداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عن‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬العماد‭ ‬جوزف‭ ‬عون‭ ‬الذي‭ ‬يُعتبر‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المطروحة‭ ‬اسماؤهم‭ ‬للرئاسة،‭ ‬ولكنه‭ ‬غير‭ ‬مرشّح‭ ‬رسمياً‭ ‬لها،‭ ‬رفض‭ ‬ماكرون‭ ‬الخوض‭ ‬‮«‬في‭ ‬مسألة‭ ‬الأشخاص‭ ‬والأسماء‮»‬،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المسألة‭ ‬لن‭ ‬تستوي‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬وراء‭ ‬الأسماء‭ ‬استراتيجية‭ ‬وخطة‮»‬‭.‬‮ ‬

واضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬أسف‭ ‬لهجرة‭ ‬الشباب‭ ‬الكثيفة‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يهمني‭ ‬هم‭ ‬اللبنانيات‭ ‬واللبنانيون،‭ ‬لا‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬على‭ ‬حسابهم‮»‬‭.‬‮ ‬

وأكد‭ ‬أنه‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬‮«‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬نشوء‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬بديل‭ (…) ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تساهل‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‮»‬،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬للذين‭ ‬أثرَوا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬ويريدون‭ ‬البقاء‭ ‬ويمارسون‭ ‬الابتزاز‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬ماكرون‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬من‭ ‬عمّان‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬بغداد‭ ‬2‮»‬‭ ‬الإقليمي‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬العراق‭ ‬أنه‭ ‬سيعمل‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‭ ‬على‭ ‬إطار‭ ‬مشابه‭ ‬مع‭ ‬لبنان‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬مقتنع‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬المسألتين‭ ‬اللبنانية‭ ‬والسورية‭ ‬وغيرهما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحلّ‭ ‬الا‭ ‬بإيجاد‭ ‬إطار‭ ‬للمناقشة‭ ‬يشمل‭ ‬إيران‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬تأثيرها‭ ‬الإقليمي‮»‬‭.‬