ماضينا الأجمل

في ظل التطور الذي شهدته بلدان العالم الثالث وسعي هذه البلدان الى التطور ومواكبة الدول المتقدمة وتنافسها في تقديم الخدمة لمواطنيها في الوقت نفسه ان العراق يتخلف حتى بأبسط مقومات الخدمة الصالحة للعيش البشري واختلاف الماضي البعيد الذي يخجل من الحاضر والسبب يعود لهيمنة سلطة الاحزاب على مقدرات البلاد ونهش خيراته لصالح احزابهم

في خضم الظروف فهل نشهد معجزة من حكومتنا الجديدة مثل تشكيل مجلس مكافحة الفساد أم هو من المصطلحات التي اصدعت بها رؤوسنا الحكومات السابقة دون جدوى وصرف عليها مبالغ طائلة لخداع العامة وكسب تأييد الجمهور ..

(ان غداً لناضره قريب )

عباس نجم – كربلاء