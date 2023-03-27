ماسك يقدّر قيمة تويتر بـ20 مليار دولار

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أظهرت‭ ‬وثيقة‭ ‬داخلية‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أميركية‭ ‬أن‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬يقدّر‭ ‬حالياً‭ ‬قيمة‭ ‬تويتر‭ ‬بعشرين‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬القيمة‭ ‬التقديرية‭ ‬44‭ ‬ملياراً‭ ‬عند‭ ‬استحواذه‭ ‬على‭ ‬الشبكة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬قبل‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭.‬

وتتعلق‭ ‬الرسالة‭ ‬الداخلية‭ ‬الموجهة‭ ‬للموظفين‭ ‬بمشاركة‭ ‬الأرباح‭ ‬داخل‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬مقراً‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو،‭ ‬وبتخصيص‭ ‬الأسهم‭ ‬في‭ ‬شركة‭ “‬اكس‭ ‬هولدينغز‭” ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬منذ‭ ‬الاستحواذ‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭.‬

ويقدّر‭ ‬برنامج‭ ‬توزيع‭ ‬الأسهم‭ ‬قيمة‭ ‬المنصة‭ ‬بـ20‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وهو‭ ‬مبلغ‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ “‬سناب‭”‬،‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬لـ‭”‬سنابتشات‭” (‬18‭.‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬شبكة‭ “‬بنترست‭” (‬18.7‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬وهما‭ ‬شركتان‭ ‬مدرجتان‭ ‬في‭ ‬البورصة‭.‬

وتوجهت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأسئلة‭ ‬عبر‭ ‬عنوان‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المخصص‭ ‬للصحافة،‭ ‬لكنّ‭ ‬رد‭ ‬تويتر‭ ‬أتى‭ ‬عبر‭ ‬إجابة‭ ‬تلقائية‭ ‬تضمنت‭ ‬فقط‭ ‬رمزاً‭ ‬تعبيرياً‭ (‬إيموجي‭) ‬على‭ ‬شكل‭ ‬كومة‭ ‬براز‭. ‬وفي‭ ‬الوثيقة‭ ‬الداخلية،‭ ‬يعزو‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬التراجع‭ ‬الكبير‭ ‬للقيمة‭ ‬التقديرية‭ ‬للشركة‭ ‬إلى‭ ‬الصعوبات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬واجهتها‭ ‬تويتر‭ ‬التي‭ ‬شارفت‭ ‬على‭ ‬الإفلاس‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬معينة،‭ ‬على‭ ‬قوله‭. ‬وكتب‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬نُشرت‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬السبت‭ “‬كان‭ ‬متوقعاً‭ ‬أن‭ ‬تخسر‭ ‬تويتر‭ ‬ثلاثة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬سنوياً‭”. ‬ويُفسَّر‭ ‬هذا‭ ‬الرقم،‭ ‬حسب‭ ‬قوله،‭ ‬بخسارة‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬الأعمال‭ ‬بقيمة‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬واستحقاق‭ ‬ديون‭ ‬بقيمة‭ ‬معادلة‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬تويتر‭ ‬والمساهم‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬الشبكة‭ “‬لكن‭ ‬الآن‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬المعلنين،‭ ‬يبدو‭ ‬أننا‭ ‬سنصل‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭” ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬ومنذ‭ ‬توليه‭ ‬رئاسة‭ ‬المنصة،‭ ‬خفّض‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬القوة‭ ‬العاملة‭ ‬للمجموعة‭ ‬من‭ ‬7500‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬موظف،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬موجات‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬الصرف‭.‬

وفي‭ ‬الوثيقة‭ ‬الداخلية،‭ ‬يقول‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬إنه‭ ‬يرى‭ “‬طريقاً‭ ‬صعباً‭ ‬ولكن‭ ‬واضحاً‭” ‬نحو‭ ‬تقويم‭ ‬المجموعة‭ ‬بنحو‭ ‬250‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ذكر‭ ‬موعد‭ ‬نهائي‭. ‬وأعلن‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬يترأس‭ ‬أيضاً‭ ‬شركة‭ ‬تيسلا‭ ‬ومجموعة‭ ‬سبايس‭ ‬اكس‭ ‬للصناعات‭ ‬الفضائية،‭ ‬أن‭ ‬تويتر‭ ‬ستفتح‭ ‬نافذة‭ ‬كل‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬للسماح‭ ‬لموظفي‭ ‬الشبكة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ببيع‭ ‬أسهمهم‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬مدرجة‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬نُشرت‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬النص‭ ‬البرمجي‭ ‬المصدري‭ ‬لتويتر‭ ‬على‭ “‬جيت‭ ‬هاب‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬المخصصة‭ ‬لمطوري‭ ‬المعلوماتية‭ ‬الأحد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬لمعلومة‭ ‬نشرتها‭ ‬صحيفة‭ “‬نيويورك‭ ‬تايمز‭”.‬

وبطلب‭ ‬من‭ ‬الشبكة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬سحبت‭ “‬جيت‭ ‬هاب‭” ‬هذه‭ ‬الملفات‭ ‬من‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬مجرد‭ ‬عرضها،‭ ‬وإن‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة،‭ ‬أتاح‭ ‬ربما‭ ‬لقراصنة‭ ‬معلوماتية‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬ثغرات‭ ‬في‭ ‬البرمجية‭ ‬الأساسية‭ ‬على‭ ‬تويتر‭.‬