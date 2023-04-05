ماسك يختار كلب (دوجكوين) شعارا جديداً لتويتر

سان فرانسيسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ارتفع‭ ‬سعر‭ “‬دوجكوين‭” ‬الثلاثاء‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اختار‭ ‬مالك‭ ‬تويتر‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬شكل‭ ‬كلب‭ ‬شبيه‭ ‬برمز‭ ‬هذه‭ ‬العملة‭ ‬المشفرة‭ ‬ليكون‭ ‬الشعار‭ ‬الجديد‭ ‬للشبكة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬بعدما‭ ‬واجه‭ ‬الملياردير‭ ‬دعاوى‭ ‬قضائية‭ ‬بسبب‭ ‬الترويج‭ ‬لهذا‭ ‬المنتج‭ ‬الرقمي‭.‬

وأدى‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬اتخذه‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬بتغيير‭ ‬الطائر‭ ‬الأزرق،‭ ‬شعار‭ ‬الشبكة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬دائماً‭ ‬أو‭ ‬مزحة‭ ‬لن‭ ‬تعمّر‭ ‬طويلاً،‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬سعر‭ ‬عملة‭ “‬دوجكوين‭” (‬Dogecoin‭) ‬بنسبة‭ ‬21‭%‬،‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬سنتات،‭ ‬بحسب‭ “‬كوين‭ ‬ماركت‭ ‬كاب‭”. ‬ولطالما‭ ‬استخدم‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬تيسلا‭ ‬الذي‭ ‬اشترى‭ ‬تويتر‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬المنصة‭ ‬للترويج‭ ‬الذاتي‭ ‬ولنشر‭ ‬محتويات‭ ‬ساخرة،‭ ‬أحياناً‭ ‬لصالح‭ “‬دوجكوين‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬عملة‭ ‬مشفرة‭ ‬شديدة‭ ‬التقلب‭ ‬أُطلقت‭ ‬في‭ ‬الأصل‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المزاح‭. ‬وأشار‭ ‬الملياردير‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬ثروته‭ ‬يتشكّل‭ ‬من‭ ‬البتكوين‭. ‬كذلك،‭ ‬طرح‭ ‬فكرة‭ ‬استخدام‭ “‬دوجكوين‭” ‬للمدفوعات‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬تكهنات‭ ‬حول‭ ‬رؤيته‭ ‬لجعل‭ ‬تويتر‭ ‬منصة‭ ‬متعددة‭ ‬الوظائف،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ “‬ويتشات‭” ‬الصينية‭ ‬التي‭ ‬تقدّم‭ ‬خدمات‭ ‬مختلفة‭. ‬وكان‭ ‬مستثمر‭ ‬خسر‭ ‬أمواله‭ ‬في‭ ‬المراهنة‭ ‬على‭ “‬دوجكوين‭” ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2022‭ ‬طالب‭ ‬فيها‭ ‬إيلون‭ ‬موسك‭ ‬وشركتيه‭ “‬تيسلا‭” ‬و‭”‬سبايس‭ ‬اكس‭” ‬بدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬258‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬لكن‭ ‬الملياردير‭ ‬نفى‭ ‬هذه‭ ‬الادعاءات‭. ‬وفي‭ ‬وثيقة‭ ‬قانونية‭ ‬أضيفت‭ ‬إلى‭ ‬الملف‭ ‬الجمعة،‭ ‬وصف‭ ‬محامو‭ ‬ماسك‭ ‬الدعاوى‭ ‬القضائية‭ ‬بأنها‭ “‬روايات‭ ‬خيالية‭”. ‬وقالوا‭ “‬لا‭ ‬مخالفة‭ ‬قانونية‭ ‬في‭ ‬التغريد‭ ‬بهدف‭ ‬التشجيع‭ ‬أو‭ ‬لنشر‭ ‬الصور‭ ‬المضحكة‭ ‬عن‭ ‬عملة‭ ‬مشفرة‭ ‬مشروعة‭”.‬

ودفع‭ ‬تغيير‭ ‬شعار‭ ‬تويتر‭ ‬بمستخدمين‭ ‬كثر‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬رسائل‭ ‬استخدموا‭ ‬فيها‭ ‬شعار‭ ‬الكلب،‭ ‬خصوصاً‭ ‬من‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬نفسه‭. ‬فقد‭ ‬نشر‭ ‬ماسك‭ ‬لمتابعيه‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬133‭ ‬مليوناً،‭ ‬محادثة‭ ‬مع‭ ‬مستخدم‭ ‬حصلت‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وعد‭ ‬فيها‭ ‬بشراء‭ ‬تويتر‭ ‬واتخاذ‭ ‬الكلب‭ ‬من‭ ‬نوع‭ “‬شيبا‭ ‬إينو‭” ‬شعاراً‭ ‬لها‭. ‬وكانت‭ ‬عملة‭ “‬دوجكوين‭” ‬أُطلقت‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬رمت‭ ‬حينها‭ ‬للسخرية‭ ‬من‭ ‬ظاهرتين‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭: ‬العملات‭ ‬المشفرة،‭ ‬التي‭ ‬تضاعفت‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الطفرة‭ ‬في‭ ‬البتكوين،‭ ‬والتركيبات‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬استُخدمت‭ ‬فيها‭ ‬عبر‭ ‬الشبكة‭ ‬صورة‭ ‬الكلب‭ ‬من‭ ‬فصيلة‭ “‬شيبا‭ ‬إينو‭”.‬

وبدعم‭ ‬من‭ ‬موجة‭ ‬شراء‭ ‬جنونية‭ ‬بفعل‭ ‬ارتفاع‭ ‬غير‭ ‬متوقع‭ ‬في‭ ‬القيمة‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬رسائل‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬الإيجابية‭ ‬المتعددة‭ ‬على‭ ‬تويتر،‭ ‬ارتفع‭ ‬سعر‭ ‬الـ‭”‬دوجكوين‭” ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬سنتاً‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2021‭.‬

وخلال‭ ‬برنامج‭ ‬ساخر،‭ ‬أرسل‭ ‬الملياردير‭ ‬رسائل‭ ‬متضاربة،‭ ‬إذ‭ ‬وصف‭ ‬الـ‭”‬دوجكوين‭” ‬أولاً‭ ‬بأنه‭ “‬وسيلة‭ ‬مالية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إيقافها‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬العالم‭”‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعتبرها‭ ‬ضرباً‭ ‬من‭ ‬ضروب‭ “‬الاحتيال‭”. ‬وقد‭ ‬بدأ‭ ‬حينها‭ ‬سعر‭ ‬العملة‭ ‬الرقمية‭ ‬هذه‭ ‬بالتراجع‭.‬