ماسك‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬في‭ ‬تويتر

سان فرانسيسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يسعى‭ ‬رئيس‭ “‬تويتر‭” ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬للشبكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مقال‭ ‬نشره‭ ‬موقع‭ “‬إنسايدر‭”‬،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬الملياردير‭ ‬بين‭ ‬الموقعين‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت‭ ‬على‭ ‬نداء‭ ‬لإيقاف‭ ‬موقت‭ ‬للأبحاث‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭.‬

ونقل‭ “‬إنسايدر‭” ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬لم‭ ‬يسمّها‭ ‬أن‭ ‬ماسك‭ ‬اشترى‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬حوالى‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬معالج‭ ‬رسوم،‭ ‬وأن‭ ‬مشروع‭ “‬تويتر‭” ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يشمل‭ ‬أداة‭ ‬لغويةً‭.‬

وتستطيع‭ ‬هذه‭ ‬الأدوات‭ ‬التي‭ ‬يستند‭ ‬تعليمها‭ ‬إلى‭ ‬كمّ‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬توليد‭ ‬كل‭ ‬أنواع‭ ‬النصوص‭ ‬والإجابة‭ ‬عن‭ ‬أسئلة‭ ‬المستخدم‭ ‬عبر‭ ‬برامج‭ ‬على‭ ‬غرار‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬شركة‭ “‬اوبن‭ ‬ايه‭ ‬آي‭” ‬و‭”‬بارد‭” ‬من‭ “‬غوغل‭”.‬‮ ‬‭ ‬وأشار‭ “‬إنسايدر‭” ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ماسك‭ ‬الذي‭ ‬صرف‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬تويتر‭ ‬منذ‭ ‬استحواذه‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر،‭ ‬وظّف‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬متخصصين‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬ومن‭ ‬هؤلاء‭ ‬مثلاً‭ ‬إيغور‭ ‬بابوشكين‭ ‬ومانويل‭ ‬كرويس‭ ‬اللذان‭ ‬عملا‭ ‬لحساب‭ ‬مختبر‭ “‬ديب‭ ‬مايند‭” ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ “‬ألفابت‭”‬،‭ ‬مالكة‭ “‬غوغل‭”.‬

وسبق‭ ‬لموقع‭ “‬ذي‭ ‬إنفورميشن‭” ‬المتخصص‭ ‬أن‭ ‬أفاد‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الفائت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ “‬تيسلا‭” ‬و‭”‬سبايس‭ ‬إكس‭” ‬و‭”‬تويتر‭” ‬يحاول‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬لمنافسة‭ “‬اوبن‭ ‬ايه‭ ‬آي‭” ‬التي‭ ‬أحدثت‭ ‬ضجة‭ ‬كبيرة‭ ‬بنجاح‭ ‬روبوت‭ ‬المحادثة‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬الذي‭ ‬ابتكرته‭.‬

ولم‭ ‬تتلقَ‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بعد‭ ‬أي‭ ‬إجابات‭ ‬من‭ ‬إيغور‭ ‬بابوشكين‭ ‬ومن‭ ‬إدارة‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ “‬تويتر‭” ‬عن‭ ‬استفساراتها‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭.‬‮ ‬

وشرعت‭ ‬كل‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬العملاقة،‭ ‬من‭ “‬مايكروسوفت‭” ‬إلى‭ “‬سنابتشات‭”‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة،‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭.‬

لكنّ‭ ‬اعتماد‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وتقدّمها‭ ‬الفائق‭ ‬السرعة‭ ‬يثيران‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬مخاوف‭ ‬كثيرة،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ “‬اوبن‭ ‬ايه‭ ‬آي‭” ‬سام‭ ‬ألتمان‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬التوصل‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ “‬العام‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬برامج‭ “‬أكثر‭ ‬ذكاءً‭ ‬من‭ ‬البشر‭” ‬عموماً‭.‬‮ ‬

ووقّع‭ ‬مئات‭ ‬الأكاديميين‭ ‬ورؤساء‭ ‬الشركات‭ ‬والشخصيات‭ ‬بينهم‭ ‬ماسك‭ ‬ورئيس‭ ‬شركة‭ “‬ستابيليتي‭ ‬ايه‭ ‬آي‭” ‬المنافسة‭ ‬لـ‭”‬اوبن‭ ‬ايه‭ ‬آي‭” ‬عماد‭ ‬موستاك‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الفائت‭ ‬عريضة‭ ‬دعوا‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬التوقف‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬عن‭ ‬إجراء‭ ‬الأبحاث‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬تقنيات‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭ ‬4‭” ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬شركة‭ “‬اوبن‭ ‬ايه‭ ‬آي‭”.‬‮ ‬

وأبدى‭ ‬هؤلاء‭ ‬تخوفهم‭ ‬مما‭ ‬تحمله‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬من‭ “‬مخاطر‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬البشرية‭”‬،‭ ‬وسألوا‭: “‬هل‭ ‬يُراد‭ ‬تطوير‭ ‬أرواح‭ ‬غير‭ ‬بشرية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتفوق‭ ‬علينا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬العدد‭ ‬والذكاء‭ ‬وتحل‭ ‬محلنا؟‭”.‬

وشارك‭ ‬ماسك‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ “‬أوبن‭ ‬إيه‭ ‬آي‭” ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يترك‭ ‬الشركة‭ ‬عام‭ ‬2018‭. ‬وباتت‭ “‬مايكروسوفت‭” ‬منذ‭ ‬2019‭ ‬المموّل‭ ‬الرئيسي‭ ‬للشركة‭ ‬الناشئة‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬مقراً‭.‬