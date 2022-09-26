 ماسة وردية عملاقة للبيع بالمزاد في جنيف 

جنيف‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬دار‭ ‬كريستيز‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬ماسة‭ ‬وردية‭ ‬عملاقة،‭ ‬وهي‭ ‬حجر‭ ‬نادر‭ ‬للغاية،‭ ‬ستُعرض‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬بجنيف‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬وقد‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

هذه‭ ‬الجوهرة‭ ‬التي‭ ‬يزيد‭ ‬وزنها‭ ‬عن‭ ‬18‭ ‬قيراطًا‭ ‬هي‭ ‬أكبر‭ ‬ماسة‭ ‬وردية‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬إجاصة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجودة‭ ‬تُطرح‭ ‬للبيع‭ ‬في‭ ‬المزاد‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬بحسب‭ ‬دار‭ ‬كريستيز‭.‬

وقُدرت‭ ‬قيمة‭ ‬الماسة‭ ‬التي‭ ‬ستباع‭ ‬بالمزاد‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬بسعر‭ ‬يراوح‭ ‬بين‭ ‬25‭ ‬و35‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

ووُضعت‭ ‬الماسة‭ ‬على‭ ‬خاتم،‭ ‬ويحيط‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬ماسة‭ ‬بيضاء‭ ‬كبيرة‭. ‬وتزن‭ ‬هذه‭ ‬الماسة‭ ‬18،18‭ ‬قيراطًا‭ ‬بالضبط،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬يحمل‭ ‬دلالات‭ ‬إيجابية‭ ‬بحسب‭ ‬كريستيز‭.‬

وقالت‭ ‬الخبيرة‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬كريستيز‭ ‬أنجيلا‭ ‬بيردين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ “‬وزنها‭ ‬الملائم‭ ‬البالغ‭ ‬18،18‭ ‬قيراطا‭ (…) ‬يجلب‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬حظا‭ ‬سعيدا‭ ‬للمالك‭ ‬الجديد‭”.‬

وأضافت‭ “‬إنه‭ ‬حجر‭ ‬جميل،‭ ‬من‭ ‬النادر‭ ‬جداً‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬ماسة‭ ‬وردية،‭ ‬ماسة‭ ‬وردية‭ ‬فاتحة،‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم،‭ ‬ولا‭ ‬أعرف‭ ‬أين‭ ‬يمكن‭ ‬إيجاد‭ ‬ماسة‭ ‬أخرى‭ ‬مشابهة‭”.‬

وتُعد‭ “‬فورتشن‭ ‬بينك‭” ‬أكبر‭ ‬ماسة‭ ‬وردية‭ ‬لامعة‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬إجاصة‭ ‬تُطرح‭ ‬للبيع‭ ‬في‭ ‬المزاد‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬ولكن‭ ‬بيعت‭ ‬ماسات‭ ‬أخرى‭ ‬أكبر‭ ‬حجماً‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬وسادة‭.‬

في‭ ‬العام‭ ‬2018،‭ ‬باعت‭ ‬كريستيز‭ ‬ماسة‭ ‬وردية‭ ‬مذهلة‭ ‬عيار‭ ‬18‭,‬96‭ ‬قيراطًا،‭ “‬بينك‭ ‬ليغاسي‭”‬،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬فرنك‭ ‬سويسري،‭ ‬أو‭ ‬49‭,‬9‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬وهو‭ ‬سعر‭ ‬قياسي‭ ‬للقيراط‭ ‬لحجر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬اللون‭.‬

واشترت‭ ‬هذه‭ ‬الماسة‭ ‬المقطوعة‭ ‬بالزمرد‭ ‬والمكتشفة‭ ‬قبل‭ ‬حوالى‭ ‬قرن‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا،‭ ‬شركة‭ ‬المجوهرات‭ ‬الأميركية‭ ‬هاري‭ ‬وينستون،‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬الساعات‭ ‬السويسرية‭ ‬سواتش‭ ‬التي‭ ‬أعادت‭ ‬تسميتها‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬ب‭”‬وينستون‭ ‬بينك‭ ‬ليغاسي‭”.‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬لم‭ ‬تعثر‭ “‬راج‭ ‬بينك‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬ماسة‭ ‬وردية‭ ‬كثيفة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تزن‭ ‬37‭,‬3‭ ‬قيراطًا‭ ‬وتبيعها‭ ‬دار‭ ‬سوذبيز‭ ‬في‭ ‬المزاد،‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يشتريها‭. ‬وكانت‭ ‬قيمتها‭ ‬مقدرة‭ ‬بمبلغ‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬