ماريّا تتسلّم منحة البزّاز بعد أن خاطبها (حلمك باق وسيكبر)

بغداد – ندى شوكت

وجه رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز، بتوفير مستلزمات مطعم (ماريا فود) بعد تعرضه للتخريب، وخاطب الشابة ماريا صاحبة المطعم بالقول ان (حلمك باق وسيكبر)، مؤكدا دعمه (لكل مشروع معني بتشغيل وتطوير وتمكين الشباب العراقي) ، وكانت ماريا قد ظهرت في فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي الاربعاء الماضي، وهي تبكي وترثي حلمها بتشغيل الطالبات بعد تكسيرمطعمها الصغير في حي البنوك ببغداد وتحويله الى كومة اخشاب، بذريعة عدم دفع جباية اضافية. ووجهت ماريا شكرها الى البزاز بعد تسلمها المنحة المالية ووصفته (بالاب الروحي)، مؤكدة (فرحت كثيرا بقوله ان حلمي سيكبر ويتمدد).وكانت ماريا قد كشفت لـ(الشرقية نيوز) أمس عن ان (مشروعي سيمتد الى باقي المحافظات). وقالت ماريا في الفيديو المتداول ان (الكشك مجاز من قبل أمانة بغداد. وأبو التجاوزات يريد من عندي كل أسبوع مليون دينار، گتله ما أگدر فگلي أصبريلنا!)، وأضافت (آني لو عندي مليون كل أسبوع چان فتحت مطعم، وسنوياً آني أدفع للدولة. طلعت أشتغل حتى أثبت أنّ المرأة العراقية تگدر تنجح). وتابعت (ليش جاي تحطمون أحلامنا؟ ليش جاي تكسرونا؟ 14 ساعة أشتغل باليوم وما طلبت من أحد وهيچ إنهدم حلمي). كما قدمت ماريا شكرها الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجميع الجهات التي قدمت الدعم والاسناد ووعدتها بمحاسبة المسؤولين عن تخريب مطعمها.