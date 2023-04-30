ماريوبول الأوكراني يتنفس الصعداء في البرازيل

باريس-(أ ف ب) – تنفّس نادي أف سي ماريوبول الصعداء. بعد سنة على اختفائه، لا يزال النادي الأوكراني يلملم جراحه في البرازيل بعيداً عن الحرب “لإظهار أن روحنا لا يمكن كسرها” بحسب نائب رئيسه أندري سانين.بعد سقوطها في أيار/مايو 2022 اثر حصار روسي طويل، دُمّرت المدينة الساحلية بنسبة 90 بالمئة بحسب كييف، لكنها لا تزال تملك فريق كرة قدم. انما على بعد ألوف الكيلومترات من أوكرانيا، في غوارابوافا الواقعة في ولاية بارانا جنوب البرازيل التي تضم جالية أوكرانية كبيرة.

طلب مساعدة

تبنى الاسم نادي أ أ باتيل المشارك في دوري الدرجة الثالثة من البطولة الإقليمية في بارانا. أيضاً القميص البرتقالي، وشعار ورمز نادي اف سي ماريوبول.طلب النادي الأوكراني المساعدة “وكان اتخاذ القرار سهلاً لتكريم هذا الفريق”، بحسب ما قال لوكالة فرانس برس أليكس لوبيس، رئيس نادي باتيل الواقع في مدينة يتحدر 70 بالمئة من عدد سكانها البالغ 52 ألف نسمة من جذور أوكرانية.شرح لوبيس “كانت ماريوبول احدى أكثر المدن تضرراً في أوكرانيا. فقد أف سي ماريوبول مركز تدريبه ومنشآته، كان بحاجة لمساعدة طارئة”، موضحاً ان “العملية برمتها استغرقت عدة أشهر”.فرّ أندري سانين، نائب رئيس النادي الذي كان يحتل ذيل الترتيب في الدوري الأوكراني، في 22 آذار/مارس 2022 من ماريوبول، في خضم هجوم روسي، قبل أسبوع من تدمير منزله “بالقذائف”.في تلك الفترة، كان يتعيّن على أف سي ماريوبول استقبال غريمه أف سي كولوس. لكن الروس قصفوا مركز التدريب متسببين بحلّ الفريق.ويتذكّر سانين “كانت ماريوبول معرّضة باستمرار لنيران المدفعية، والجثث ملقاة في الشوارع. في ظروف مماثلة، خيّم شعور وحيد: خشية الموت”.ولم ينقذ الفريق سوى مبادرة برازيلية.وشرح أليكس لوبيس “اطلاق هذه المبادرة كان مؤثراً كثيراً من الناحية العاطفية لنا ولكل الجالية في المنطقة”، في إعادة اطلاق فريق مدينة تُعدّ “رمز الصمود الأوكراني”. ويؤكّد أندري سانين “شراكتنا مع أ أ باتيل في إطار مشروع #يعيش أف سي ماريبوبول صُمّم لاظهار ان روحنا لا يمكن كسرها”.وخلافاً لمنافسه شاختار دانييتسك الذي استقر في لفيف خلال اجتياح روسيا اقليم الدونباس في 2014 واستيلائه على شبه جزيرة القرم، لم يكن هذا الخيار ممكناً لماريوبول. لا على الصعيد المالي، أو من وجهة نظر تنظيمية.ونظراً للفوضى التي تسبّب بها النزاع المسلّح “لم يكن لدينا معلومات متكاملة حول مصير موظّفي النادي الموجودين في ماريوبول خلال فترة حصارها من قبل القوات الروسية”، بحسب ما يضيف نائب رئيس النادي.ويشدّد على أهمية ابقاء المشروع على قيد الحياة “نواصل جمع المعلومات عن موظفينا ووضعهم الحالي”.

إبقاء مشروع

وأردف فيما لا تزال المدينة الساحلية تحت سيطرة الروس “أحد أهداف هذا المشروع دعم طاقم عمل النادي، أن نظهر له قدرتنا على النجاة والقيامة مثل طائر الفينيق في ماريوبول المحرّرة”.ويتابع سانين “نأمل في ايصال هذا المشروع إلى عدد كبير من الناس. هذا مؤثر كثيراً. بعد عدة أشهر من العمل الشاق، نحن سعداء لحماسة مجتمعنا (في البرازيل) الذي اعتنق حقاً هذه القضية”.ويحلم سانين بعودة فريقه إلى المدينة في يوم من الأيام. بلمسة برازيلية “حلمنا الأساس والوحيد هو فوز أوكرانيا وقدرة العودة إلى كل الأراضي المحتلة من قبل روسيا. يمكننا عندها العودة إلى ماريوبول، وربما، من يعلم، مع لاعبين برازيليين في صفـــوفنا”.