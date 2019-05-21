مارادونا يغيب عن العرض الأول لفيمله في كان

{ كان – وكالات – قال مسؤولو الدعايـــــــــــة عن فيلم وثائقي يتناول حياة نجم كرة القدم الأرجنتيني السابق دييجو مارادونا ومشواره في الملاعب (إن مارادونا غاب عن العرض الأول للفيلم بسبب إصابة في الكتف تحتاج لرعاية طبية).

وكان مارادونا من بين أبرز النجوم المتـــــــــــوقع ظهورهم في الريفييرا الفرنسية علـــــــى البساط الأحمر في مهرجــــــــــان كان هذا العام.

وكان العرض الأول للفيلم الوثائقي (دييجو مارادونا) وهو من إخراج آصف كاباديا مساء الأحد الماضي.

وقال مسؤولو الدعاية في بيان (يشعر دييجو مارادونا بالأسف البالغ لعدم قدرته على حضور العرض الأول لفيلمه.حالت إصابة في الكتف تتطلب رعاية طبية دون سفره إلى المهرجان، ولكنه سيكون مع المتـــفرجين وصناع الفيلم بروحه ويتطلع لمشاهدة الفيلم قريبا).

ويتناول فيلم (دييجو مارادونا) صعود نجم كرة القدم سلم المجد مع فريقه نابولي الإيطالي وفوزه بكأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده وهو كابتن الفريق كما يلقي الضوء على تراجعه، وحياة الترف التي عاشها وصراعه مع إدمان المخدرات.

ونُقل مارادونا (58 عاما) مرارا للمستشفى بما في ذلك في كانون الثاني هذا العام عندما خضع لجراحة بسبب نزيف في المعدة.