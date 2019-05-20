ماذا يقيك من مرض السكري ؟ – الدكتور مناف الطائي

زمان جديد
يُعتبر مرض السكري من الامراض المزمنة التي يعاني منها الملايين ويرتبط المرض ارتباطا وثيقا بالعادات الغذائية .
فكما هو معروف ان السمنة على سبيل المثال تلعب دورا كبيرا في الاصابة بداء السكري كذلك فان بعض الاغذية يمكن ان تساعد من مستوى السكر بالدم مثل تناول البصل
وتشير احدث الدراسات في هذا الصدد على ان تناول منتجات القمح غير المقشور والذي يحتوي على القشرة الخارجية او ما يسمى بالردة ( النخالة) يمكن ان تمنع ظهور المرض وخاصة بين النساء مقارنة بمن تناولن منتجات القمح المقشور مثل الدقيق وتعمل الردة النخالة تعني على تخفيض نسبة السكر بالدم .
مما قد يقلل من احتياجات الجسم من الانسولين وبها ڤيتامين B الذي يقي من مضاعفات مرض السكري
ولا يقتصدور الردة على تقليل نسبة السكر بل تحتوي ايضا على مجموعة من الڤيتامينات مثل ڤيتامين B الذي يفيد في تقليل من مخاطر مرض السكر.
لذلك فانني انصح الى اهمية تناول الاطعمة التي تحتوي على الحبوب مثل القمح غير المقشور وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من الردة
كما انصح هنا بتناول ملء قدح من الحبوب او الارز البني يوميا او تناول شطيرتين من الخبز البني
وهذا ما يقلل من خطر الاصابه بمرض السكر للثلث وخاصة في الاشخاص الاكثر عرضة للاصابه بهذا المرض
وبالتالي فهو يرفع قوة المناعه للجسم ويخفف من تصلب الشرايين
وله تاثير في علاج التهابات بالجسم
وانه مطهر ويذهب في الدم الر ئتين ليفرز مادته التي تقضي على الميكروبات او الفيروسات
اذنا فهو يعطي مساحة صحية واسعة تمتد الى جميع اجهزة الجسم وبالاخص الجهاز الهضمي
وهذا ما يحد من ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم
كما يقلل فرصة حدوث الامساك الذي يعتري مرضى السكري بين الحين والاخر مما يسهل عمليات الايض الغذائي ان تكون بشكل افضل بعذه الحالة.
الخلاصة من هذا المقال المبسط للجميع
– انصحك استبدال الخبز الابيض بالخبز الاسمر نخالة القمح
– حيوي على تزويد الجسم بالطاقة والنشاط اللازمة للحركة بسبب
محتواه من الكربوهيدرات وتحافظ على نسب الكلوكوز في الدم مناسبة لفترات طويلة
– اما ما ينشر عن على صفحات التواصل الاجتماعي على ان النخالة تسبب هشاشة العظام فهر كلام غير مقبول طبيا وعلميا لان النخالة بالاساس تحتوي على العديد من العناصر والمعادن الاساسية والڤيتامينات حيث يحتوي بالدرجة الاولى على الكالسيوم فاذا كانت تحتوي على هذا العنصر على المرتبة الاولى فهذا يعني النخالة غنية بالكالسيوم وتعطي القوة والحيويه لتغذية العظام
واللبيب تكفيه هذه الاشارة