ماذا يقيك من مرض السكري ؟ – الدكتور مناف الطائي

زمان جديد

يُعتبر‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬الامراض‭ ‬المزمنة‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬الملايين‭ ‬ويرتبط‭ ‬المرض‭ ‬ارتباطا‭ ‬وثيقا‭ ‬بالعادات‭ ‬الغذائية‭ . ‬

فكما‭ ‬هو‭ ‬معروف‭ ‬ان‭ ‬السمنة‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬الاصابة‭ ‬بداء‭ ‬السكري‭ ‬كذلك‭ ‬فان‭ ‬بعض‭ ‬الاغذية‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تساعد‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬السكر‭ ‬بالدم‭ ‬مثل‭ ‬تناول‭ ‬البصل‭ ‬

وتشير‭ ‬احدث‭ ‬الدراسات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تناول‭ ‬منتجات‭ ‬القمح‭ ‬غير‭ ‬المقشور‭ ‬والذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬القشرة‭ ‬الخارجية‭ ‬او‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بالردة‭ ‬(‭ ‬النخالة)‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تمنع‭ ‬ظهور‭ ‬المرض‭ ‬وخاصة‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬مقارنة‭ ‬بمن‭ ‬تناولن‭ ‬منتجات‭ ‬القمح‭ ‬المقشور‭ ‬مثل‭ ‬الدقيق‭ ‬وتعمل‭ ‬الردة‭ ‬النخالة‭ ‬تعني‭ ‬على‭ ‬تخفيض‭ ‬نسبة‭ ‬السكر‭ ‬بالدم‭ .‬

مما‭ ‬قد‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬احتياجات‭ ‬الجسم‭ ‬من‭ ‬الانسولين‭ ‬وبها‭ ‬ڤيتامين‭ ‬B‭ ‬الذي‭ ‬يقي‭ ‬من‭ ‬مضاعفات‭ ‬مرض‭ ‬السكري

ولا‭ ‬يقتصدور‭ ‬الردة‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬نسبة‭ ‬السكر‭ ‬بل‭ ‬تحتوي‭ ‬ايضا‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الڤيتامينات‭ ‬مثل‭ ‬ڤيتامين‭ ‬B‭ ‬الذي‭ ‬يفيد‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬مرض‭ ‬السكر‭.‬

لذلك‭ ‬فانني‭ ‬انصح‭ ‬الى‭ ‬اهمية‭ ‬تناول‭ ‬الاطعمة‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬الحبوب‭ ‬مثل‭ ‬القمح‭ ‬غير‭ ‬المقشور‭ ‬وذلك‭ ‬لاحتوائها‭ ‬على‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الردة‭ ‬

كما‭ ‬انصح‭ ‬هنا‭ ‬بتناول‭ ‬ملء‭ ‬قدح‭ ‬من‭ ‬الحبوب‭ ‬او‭ ‬الارز‭ ‬البني‭ ‬يوميا‭ ‬او‭ ‬تناول‭ ‬شطيرتين‭ ‬من‭ ‬الخبز‭ ‬البني‭ ‬

وهذا‭ ‬ما‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الاصابه‭ ‬بمرض‭ ‬السكر‭ ‬للثلث‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الاشخاص‭ ‬الاكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للاصابه‭ ‬بهذا‭ ‬المرض

وبالتالي‭ ‬فهو‭ ‬يرفع‭ ‬قوة‭ ‬المناعه‭ ‬للجسم‭ ‬ويخفف‭ ‬من‭ ‬تصلب‭ ‬الشرايين‭ ‬

وله‭ ‬تاثير‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬التهابات‭ ‬بالجسم‭ ‬

وانه‭ ‬مطهر‭ ‬ويذهب‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬الر‭ ‬ئتين‭ ‬ليفرز‭ ‬مادته‭ ‬التي‭ ‬تقضي‭ ‬على‭ ‬الميكروبات‭ ‬او‭ ‬الفيروسات‭ ‬

اذنا‭ ‬فهو‭ ‬يعطي‭ ‬مساحة‭ ‬صحية‭ ‬واسعة‭ ‬تمتد‭ ‬الى‭ ‬جميع‭ ‬اجهزة‭ ‬الجسم‭ ‬وبالاخص‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬

وهذا‭ ‬ما‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬الكوليسترول‭ ‬الضار‭ ‬بالدم‭ ‬

كما‭ ‬يقلل‭ ‬فرصة‭ ‬حدوث‭ ‬الامساك‭ ‬الذي‭ ‬يعتري‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والاخر‭ ‬مما‭ ‬يسهل‭ ‬عمليات‭ ‬الايض‭ ‬الغذائي‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬بشكل‭ ‬افضل‭ ‬بعذه‭ ‬الحالة‭.‬

الخلاصة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المقال‭ ‬المبسط‭ ‬للجميع‭ ‬

–‭ ‬انصحك‭ ‬استبدال‭ ‬الخبز‭ ‬الابيض‭ ‬بالخبز‭ ‬الاسمر‭ ‬نخالة‭ ‬القمح‭ ‬

–‭ ‬حيوي‭ ‬على‭ ‬تزويد‭ ‬الجسم‭ ‬بالطاقة‭ ‬والنشاط‭ ‬اللازمة‭ ‬للحركة‭ ‬بسبب‭ ‬

محتواه‭ ‬من‭ ‬الكربوهيدرات‭ ‬وتحافظ‭ ‬على‭ ‬نسب‭ ‬الكلوكوز‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬مناسبة‭ ‬لفترات‭ ‬طويلة

–‭ ‬اما‭ ‬ما‭ ‬ينشر‭ ‬عن‭ ‬على‭ ‬صفحات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬النخالة‭ ‬تسبب‭ ‬هشاشة‭ ‬العظام‭ ‬فهر‭ ‬كلام‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬طبيا‭ ‬وعلميا‭ ‬لان‭ ‬النخالة‭ ‬بالاساس‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬والمعادن‭ ‬الاساسية‭ ‬والڤيتامينات‭ ‬حيث‭ ‬يحتوي‭ ‬بالدرجة‭ ‬الاولى‭ ‬على‭ ‬الكالسيوم‭ ‬فاذا‭ ‬كانت‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬العنصر‭ ‬على‭ ‬المرتبة‭ ‬الاولى‭ ‬فهذا‭ ‬يعني‭ ‬النخالة‭ ‬غنية‭ ‬بالكالسيوم‭ ‬وتعطي‭ ‬القوة‭ ‬والحيويه‭ ‬لتغذية‭ ‬العظام‭ ‬

واللبيب‭ ‬تكفيه‭ ‬هذه‭ ‬الاشارة‭ ‬