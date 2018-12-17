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فاتح عبد السلام

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ماذا يحدث في دمشق؟

هناك مرحلة أخرى من عهد سوري جديد على الارض وليس في المخيلات ، يرسم ملامحه تدشين الرئيس السوداني عمر حسن البشير لأول زيارة يقوم بها زعيم عربي الى دمشق منذ اندلاع الازمة السورية في آذار ٢٠١١ .

لعل هذه هي المرحلة الثانية بعد المرحلة الاولى في نجاح دمشق في توظيف التحالفات الدولية والاقليمية لصالحها ، لاسيما حين ظهرت المعارضة السورية في اغلبها تتحرك بحسب اجندات خارجية اشتغل فيها الدولار الامريكي بقوة حتى فسد المعارضون قبل أن يصلوا الى السلطة فكيف لو وصلوها، ولا نغفل انّ السلطة المركزية استطاعت ان تفيد من خليط المعارضات المتضاربة .

في الجانب الآخر يبدو انّ الخليج المنقسم في أزمته المستمرة مابين حرب اليمن والخصومة مع قطر ، سيكون في موقف انعزالي إذا لم يلجأ الى ترميم العلاقة المتصدعة مع سوريا بغض النظر عن عملية الاصلاح السياسي التي ترعاها بعض التفاهمات الدولية، ولا يبدو من المنطق السياسي انّ اقطاب الخليج لهم مصلحة في الاشتراك فيها ، لذلك يبدو موقفهم مهلهلاً من دمشق الآن بعد تغيّر الميزان الدولي بفعل القوة الروسية الجبارة.

دمشق بقيت الرقم الاصعب في المعادلة بفعل التحالف الدولي الروسي الايراني والاقليمي أيضاً من جهة وبفعل قدرتها على اللعب على حبال الصراعات التي افرزتها أنواع الفصائل الدينية والاثنية

التي لا تزال تقتطع من الارض السورية بلدات وقرى للتحرك عبرها قريباً من قوات امريكية على الارض في شمال سوريا فضلاً عن

الجيش التركي .

دمشق مدعوة الى انفتاح سياسي لتغطية الوضع الجديد على الارض وفي الميزان الدولي ، والخروج من القوالب القديمة التي لا تخدم سوريا في كل الاحوال .

ليس هناك امكانية مطلقاً أن تدفع سوريا ثمناً جديداً من دم ابنائها مهما كانت الاسباب والخلافات السياسية ، كما انه بات من المستبعد أن يعيد العرب التدخل في الشأن السوري مجدداً ، لأنّ أبوابهم الزجاجية بدأت تُرشَق بالحجارة .

رئيس التحرير – الطبعة الدولية