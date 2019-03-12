ماذا يجب أن نأكل؟ – د. عبد الوهاب الجبوري

زمان جديد

هذا‭ ‬ﻻجدال‭ ‬فيه‭ ‬!‭…‬اذن‭ ‬ان‭ ‬الصحة‭ ‬تكلف‭ ‬ذهبا‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬اثمن‭ ‬بكثير‭ ‬مما‭ ‬تظنون‭ . ‬

ان‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬عاقل‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يفضل‭ ‬صحته‭ ‬على‭ ‬اهواء‭ ‬ذوقه‭ ‬،‭ ‬وﻻ‭ ‬يقيم‭ ‬للذوق‭ ‬الغذائي‭ ‬وزنا‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬حقيقته‭ .‬

انكم‭ ‬اذا‭ ‬فحصتم‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬للاشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يحدقون‭ ‬بكم‭ ‬تظهر‭ ‬لكم‭ ‬قضايا‭ ‬عديدة‭ …‬سترون‭ ‬ان‭ ‬عناصر‭ ‬كثيرة‭ ‬اساسية‭ ‬للصحة‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬فيه‭ ‬او‭ ‬مفقودة‭ …‬

انكم‭ ‬في‭ ‬بادئ‭ ‬اﻻمر‭ ‬تعجبون‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬هؤﻻء‭ ‬الناس‭ ‬يظهرون‭ ‬في‭ ‬صحة‭ ‬جيدة‭ ‬،‭ ‬ولكن‭ ‬عند‭ ‬اﻻختيار‭ ‬العميق‭ ‬تتكشف‭ ‬لكم‭ ‬النواقص‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬صحتكم‭ ‬:‭ ‬

اسنان‭ ‬رديئة‭ ‬،‭ ‬التهاب‭ ‬الرئة‭ ‬،‭ ‬عظم‭ ‬متقوس‭ ‬حدث‭ ‬من‭ ‬ارتخاء‭ ‬العضلات‭ ‬،‭ ‬صفرة‭ ‬في‭ ‬الخدود‭ ‬وفي‭ ‬الآذان‭ ‬وفي‭ ‬الشفاه‭ ‬وفي‭ ‬اللثة‭ ‬،‭ ‬ضعف‭ ‬عقلي‭ ‬او‭ ‬عصبي‭ ‬،‭ ‬هضم‭ ‬سئ‭ ‬،

خروج‭ ‬كسول‭ ‬،‭ ‬شيخوخة‭ ‬مبكرة‭ ‬،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬الى‭ ‬ماﻻنهاية‭ ‬له‭ .‬

هئ‭ ‬صحتك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد‭ ‬للحاضر‭ ‬والمستقبل‭ . ‬

فكر‭ ‬بالنشاط‭ . ‬بالجمال‭ ‬،‭ ‬وبكل‭ ‬فائدة‭ ‬مادية‭ ‬تريد‭ ‬تحقيقها‭ ‬،‭ ‬وانتخب‭ ‬التغذية‭ ‬التي‭ ‬تقودك‭ ‬اليها‭ ‬،‭ ‬وايقن‭ ‬انها‭ ‬هي‭ ‬التغذية‭ ‬المتوفقة‭ .‬

لقد‭ ‬تاكد‭ ‬بالتجربة‭ ‬مايعطي‭ ‬فيتامين‭ ‬«‭ ‬B6‭ ‬«‭ ‬للاعصاب‭ ‬والجسم‭ ‬من‭ ‬تهدئة‭ ‬،‭ ‬وماله‭ ‬من‭ ‬اثر‭ ‬في‭ ‬ضبط‭ ‬توازن‭ ‬الجسم‭ ‬،‭ ‬اذ‭ ‬اجرى‭ ‬الدكتور‭ ‬سبايس‭ ‬–‭ ‬جامعة‭ ‬نورث‭ ‬وسترن‭ ‬

اختبارا‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اﻻشخاص‭ ‬باعطائهم‭ ‬جميع‭ ‬فيتامين‭ ‬B‭ ‬ماعدا‭ ‬فيتامين‭ ‬B6‭ ‬فاصبحو‭ ‬ا‭ ‬فريسة‭ ‬لثورة‭ ‬عصبية‭ ‬عنيفة‭ . ‬وﻻنحطاط‭ ‬وتهيج‭ ‬وغم‭ ‬ووسواس‭ ‬وارق‭ ‬

وبعد‭ ‬ان‭ ‬اعطوا‭ ‬فيتامين‭ ‬B6‭ ‬عادوا‭ ‬الى‭ ‬حالتهم‭ ‬الطبيعية‭ ‬،‭ ‬وبعد‭ ‬ان‭ ‬كانوا‭ ‬محرومين‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬صاروا‭ ‬ينامون‭ ‬كاﻻطفال‭ ‬،‭ ‬وبعد‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬احدهم‭ ‬منهك‭ ‬القوى‭ ‬لدرجة‭ ‬

انه‭ ‬ماكان‭ ‬تستطيع‭ ‬السير‭ ‬خطوة‭ ‬واحدة‭ ‬،‭ ‬سار‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬تناول‭ ‬فيه‭ ‬فيتامين‭ ‬B6‭ ‬ستةكيلو‭ ‬مترات‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭ …‬

اهمية‭ ‬B6‭ ‬في‭ ‬مسالة‭ ‬التعب‭ .‬

فليس‭ ‬القلق‭ ‬واﻻضطراب‭ ‬هما‭ ‬السبب‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬ان‭ ‬نقص‭ ‬فيتامين‭ ‬B6‭ ‬العام‭ ‬هو‭ ‬سبب‭ ‬الحيرة‭ ‬والتردد‭ ‬والضعف‭ ‬والوسواس‭ ‬وخور‭ ‬اﻻعصاب‭ ..‬

ان‭ ‬الجسم‭ ‬اذا‭ ‬بقى‭ ‬محروما‭ ‬من‭ ‬عنصر‭ ‬جوهري‭ ‬،‭ ‬فان‭ ‬التوتر‭ ‬العضلي‭ ‬يستمر‭ ‬،‭ ‬فالنقص‭ ‬الغذائي‭ ‬اذن‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬غير‭ ‬المباشر‭ ‬للتعب‭ ‬،‭ ‬واستمرار‭ ‬التعب‭ ‬

قد‭ ‬يفسر‭ ‬بانه‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬حادث‭ ‬باطني‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬تؤدي‭ ‬اقل‭ ‬مقاومة‭ ‬او‭ ‬اضطراب‭ ‬الى‭ ‬تشويش‭ ‬صحة‭ ‬الشخص‭ ‬وضياع‭ ‬شهيته‭ . ‬

(ان‭ ‬يرخي‭ ‬اﻻنسان‭ ‬عضلاته‭ ‬واعصابه‭ ‬بقدر‭ ‬المستطاع‭ ‬ليستريح‭ ‬)‭ ‬