ماذا وراء قرار ترامب؟ – حميد الحريزي

من يتفحص قرار ترامب الاخير بسحب القوات الامريكية من سوريا ، وان كان ما زال على الورق ولا ندري متى سينسحب حقا، يرى ان القرار مطابق لمتطلبات الواقع، فانتشار القوات الامريكية لا يمتلك اية شرعية فلا الحكومة السورية طلبت المساعدة من امريكا، ولا المجتمع الدولي والامم المتحدة حصرا خولت الامريكان دخول قواتهم لسوريا، فهي قوات احتلال قسري لبلد صاحب سيادة… وقد جاء استجابة لرغبة بعض الحكام العرب من مؤيدي القاعدة والارهاب باسم الثورة ضد النظام وهو عذر عار من كل صحة، فان لم نقل كل فاغلب من رفع السلاح ضد النظام القائم ينتمي لقوى اسلاموية متطرفة رغم تعداد عناوينها ولكنها جميعا ترتدي رداء القاعدة وداعش، وبالتالي يكون انتشار القوات الامريكية داعما وليس رادعا لقوى الارهاب في سوريا والمنطقة عموما وقد ساق ترامب مبررات معقولة ومنطقية لانسحابه، ف ((الارهاب)) يحارب على ارض غير امريكية وان اهل المنطقة وحكوماتها هي المسؤولة عن حماية نفسها من الارهاب خصوصا وان اغلب هذه الحكومات والشعوب تكن البغض والكراهية للحكومة الامريكية وتدخلاتها السافرة والوقحة بشؤون شعوب المنطقة، خدمة لمصالح ضيقة وحماية للانظمة الاستبدادية والمتخلفة، وخدمة للصهيونية العالمية المتمثلة باسرائيل… فالاجدر بالحكومة الامريكية الحفاظ على اموالها لخدمة الشعب الامريكي، والحفاظ على ارواح جنودها وهم يقاتلون في ارض غير ارضهم. كما يرى ان نهاية داعش والارهاب اصبحت وشيكة، وقد اوكل امر تصفيتها الى تركيا. تبدو هذه المبررات معقولة تماما ولكن نرى ان امريكا ترى انها تمكنت من زرع الارهاب في قلب المنطقة وجعلت الاخوة والاشقاء يتقاتلون فيما بينهم، وبذلك احكمت هيمنتها عليها ووضعت اصعب الكوابح امام قيام حكومات وطنية ديمقراطية تسعى لتقدم بلدانها وصيانة سيادتها والعمل على اسعاد شعوبها، ورطوا السعودية في حرب قذرة ضد اشقائهم في اليمن، وزرع الشقاق بين دول وامارات الخليج وخصوصا السعودية وقطر،نجحت امريكا في تنصيب حكام فاشلين وفاسدين وموالين لها في مصر والعراق وتونس بعد ما سمي بالربيع العربي. تركيا تنجر الى صراع دام مع الكرد الاتراك ومن ثم مع اكراد سوريا والعراق وايران، وبذلك تنهك النظام الاردوغاني الذي يحاول ان يتحدى امريكا… كما يحاول ترامب ان يزج فرنسا بشكل اكبر في هذه الحروب القذرة المبرقعة زيفا باسم مكافحة الارهاب في الوقت الذي تساند فيه الانظمة الاستبدادية والداعمة للارهاب، بدلا من السعي لانتشال هذه الشعوب من الفقر والجوع والمرض والاستبداد، تزيدها قوى الراسمال المتوحش الما وخرابا وشرذمة. صنعت امريكا مستودعا لا ينضب من القوى الارهابية لارعاب واثارة القلاقل في بلد من بلدان العالم في اوربا واسيا وافريقيا التي ربما ستكون ساحة اللعب الامريكي الجديدة. مما يظهر ان قرار ترامب هو الاكثر حنكة وثعلبة ودهاء للطبقة الراسمالية المتوحشة الامريكية ومحاولة لشطب تهمة الرعونة والتخبط في سياسة ترامب وقراراته على خلفية شعبوية تلقى التاييد من عموم الشعب الامريكي فامريكا اولا دغدغ مشاعر الاغلبية المتعبة في امريكا.

النجف