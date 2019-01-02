ماذا نريد من وزير الثقافة الجديد؟ – باسم عبد الحميد حمودي

كتبت مقالا قصيرا بهذا العنوان في صحيفة(الزمان ) الزاهرة في الثامن من ايلول 2014 قبيل توزير الاخ الاستاذ فرياد راوندزوي الذي اكن له كل الاحترام وقد جاء في المقال عدة مطالبات أدونها مجددا بمناسبة استيزار الاستاذ الدكتور عبد الأمير الحمداني الذي نتمنى له التوفيق في مهمته وأن يجعل الوزارة وزارة مثقفين لا موظفين,وقد قلت التالي:

كاتب هذا المقال أمضى في خدمة الحركة الثقافية العراقية ما يقارب الستين عامافي سنوات حلوهاومرها ,وعمل لنوات طويلة في الأدارة الثقافية والوظائف المتعددة في الأذاعة والتلفزيون, بما يقرب من الثقافة دون سواها,

عاصر الكاتب وزارة الثقافة مع أبناء حيله منذ أن كانت وزارة أرشاد عام 1958,ختى صارت وزارة أعلام ثم وزارة ثقافة وأعلام,ثم ليكون الأعلام في وزارة والثقافة في وزارة.زضمن تصورات السلطة ونهجها في هذه المرحلة أو تلك.

وكان من (فضائل ) العم بريمر عام 2003أن فصل وزارة الثقافة عن الأعلام,لتكون الثقافة بمنأى عن توجهات السلطة المباشرة…أو هكذا قيل!

هكذا ألغيت وزارة الأعلام وشرد موظفوها لسنوات حتى جمع شملهم بعد سنوات,فيما ظهرت مؤسسة (شبكة الأعلام العراقي) لتكون البديل عن الوزارة المنحلة ويكون لها مجلس أمنائها ومديرها العام .

المهم أن جميع المثقفين (والدائرين حول كعكتهم) ترقب دخولوزير الثقافة الجديد أرض الوزارة العتيدة ليروا ما ذا سيفعل الرجل الجديد في أرض تحتاج الى سقي ورعاية

,ولكي لاأطيل على الوزير المهاب الجديد(الذي لانعرف من سيكون ) اقدم المقترحات العملية التالية لسيادته عسى أن يأخذ بجزء منها وهي:

1- عقد اجتماعات تمهيدية اولى مع هيئات أتحاد الأدباء ونقابة الفنانين ونقابة الصحفيين وجمعيات الفنانين التشكيليين والمسرحيين(لوحدهم ) والمصورين والفولكلوريين,

وتكون هذه الأجتماعات أولية للتعرف عليهم وعلى مشكلات عملهم تمهيدا لحل المتيسر منها والدفع بأتجاه تشريعات جديدة لحل الباقيات مثل قانون التفرغ الابداعي وقانون التقاعد الخاص بالادباء والكتاب..ألخ

2- القبض بيد من حديد على ميزانية الوزارة وعدم أضاعتها في مشاريع لا طائل من وراءها

3- السعي لبناء مشروع الألف كتاب الجديد والأنصاف في تكليف الباحثين

4- أستكمال بناء مسرح الرشيد وعقاب من تأخر في العمل

5- تأسيس المجلس الأعلى للثقافة واستصدار قانون خاص به

6- تحديث دارالشؤون الثقافية العامة وأستحداث مطبوعاتدورية اخرى بأستشارة المعنيين

7- جعل المكافأة السنوية التي تمنحها الوزارة بما يعادل الربع مليون دينارشهريا بدلا من المكافأة السنوية البائسة

8- انشاء مركزحيوي في الوزارة لاستقبال المقترحات الثقافية

9- دعوة مثقفي وفناني الخارج الى مؤتمرسنوي في بغداد

ان هذه المقترحات قدمت للاستاذ راوندوزي قبيل استيزاره وها نحن نقدمها من جديد على أمل أن يتولى الوزير الجديد الأطلاع عليها وتعديل ما لايمكن تنفيذه,وأن كنت أظن انما هو مطروح يكفي كمرحلة اولى رغم أن وزارتنا العتيدة لم تنفذ الكثير من المقترحات السابقة ولم تمنح المثقفين اية منحة وكذلك السوء الذي اصاب دار الشؤون الثقافية ومطبوعاته من المجلات من تقليص وضعف موارد.

وزيرنا الحديد

بورك مجلسكم والبركة المثلى أن تصنع شيئا في وزارة متعبة نريد لها خير العمل والتخطيط الامثل لنتائج افضل..ودمتم