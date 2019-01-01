ماذا قال النبي عن أقباط مصر ؟ – نوزاد حسن

في الحقيقة استغرب لما قراته من بيان مجلس الافتاء حول عدم جواز مشاركة المسيحيين اعيادهم او تهنئتهم,وكذلك اعجب من كلام رئيس الوقف الشيعي الذي وصف احتفالات راس السنة بانها عبارة عن ممارسات ترتكب فيها الرذائل والمنكرات.ووجه استغرابي وعجبي هو صدور هذا الكلام في هذا الوقت بالذات.؟ما الهدف الخفي او المعلن من مثل هذا النقد.اظن ان ما سمعته سواء الفتوى او راي السيد الموسوي لم يكن شيئا جديدا.بمعنى انا ابحث دائما عن الافكار التي تجعلني احس باني شخص فقير فكريا ورصيدي قليل ازاء ما اقرأه.هذا ما تعلمته,وما ابحث عنه.اريد ان ارى حديثا ينعش فضولي وقلة معرفتي.اما الجمل العامة المكررة فلا تعنيني بالمرة.

اعود لموضوعي الاهم وهو ما سمعناه من كلام صدر بحق مسيحيي بلدي.ولاني لا اريد مناقشة ما قيل لان الرد عليه اخذ حيزا كبيرا وان كان جزء من الرد انفعالي الا اني كنت اتمنى ان نفكر قليلا بمنهج النبي ص في تعامله مع اصحاب الديانات الاخرى بلا تفرقة.وفي الحقيقة كنت اتمنى ان يقوم الشيخ الصميدعي بتطبيق المنهج النبوي بدلا من نقد اخوتنا من المسيجيين.كنت افضل ان يقول ان النبي (ص) قال عن اهل مصر اوصيكم باهلها خيرا فان لهم ذمة ورحما.وهذا ما رواه الامام مسلم في صحيحه.وكأن النبي ص يرى بعيون روحه ان هناك من سيقوم بتعكير وحدة البلاد فقال ما قال. لا اظن ان الكلام بهذا التبسيط يفيد احدا اذ لا مسوغ التقليل من مناسبة دينية لان شخصا او شخصين ارتكبا بعض المخالفات.لكني ارى القضية لا تتعلق باية اخطاء او ذنوب راتها عينا السيد رئيس الوقف الشيعي.لا القضية تتعلق بطريقة تفكيرنا التي يجب ان تكون ابعد افقا.والا فهل من الممكن ان نبني بلدا ونحن نقيم اهله بميزان غير دقيق.كما ان الوضع العام لا يسمح بطرح له كل هذه القسوة.لكني رايت ان الرد الشعبي كان جميلا,ومؤاسيا لجميع المسيحيين.وهذا هو ما يمكن ان يجعلنا بشرا حقيقيين يريدون ان يعيشوا بسلام طويل الامد.