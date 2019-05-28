ماذا تعرف عن حصاد المحاصيل الشتوية؟ – محمود عبد اللطيف الجبوري

تعد المحاصيل الحقلية ذات اهمية قصوى في العالم لأنها تحدد الامن الغذائي للعالم اذ يعتمد عليها ملايين البشر في غذائهم التي تغطي مساحات واسعة في ارجاء الكرة الارضية.

علامات نضج المحصول

ويتم الحصاد للمحاصيل عند النضوج الذي من علامته اللون الذهبي وتكون الحبوب صلبة وجافة وتتمتع بسهولة فرط سنابلها ويليه النضج اللبني ثم النضج التام وتشاهد العلامات من خلال اصفرار النبات وانحناء السنابل وانفصال الغلاف عن البذور عند فركها بباطن اليد.

ملاحظات للفلاحين قبل بدأ عملية الحصاد:

اولا- يمنع ري المحاصيل بفترة 10-15 يوما قبل الحصاد

ثانيا- تحضر الاكياس لحفظ الحبوب المحصودة وتقدير قيمة الانتاج لغرض رفع المستوى المعاشي للفلاح

ثالثا- غربلة البذور في الهواء حتى يتخلص من الشوائب

رابعا- ينصح بأجراء عملية الحصاد صباحا او قبل الغروب لتفادي حدوث انفراط الحبوب

خامساً- كبس التبن في المكبس الخاص على شكل بالات.

وتجري عملية الحصاد بنوعين:

اولا- الحصاد اليدوي.

ثانيا- الحصاد الميكانيكي.

اولا- الحصاد اليدوي: تتم عملية الحصاد اليدوي بواسطة المنجل

ويجب ان تتم في طور النضج الشمعي وليس النضج الكامل وان تتم عملية الدرس بعد ثلاثة ايام لضمان جفاف المحصول جفافا تاماً. وفي الحصاد اليدوي يتم قطع النباتات فوق سطح التربة بالمناجل لحين فترة الجفاف وبعدها تتم عملية الدراس وتعبئة الحبوب في الاكياس ويتم نقلها الى مخازن جيدة التهوية. والحصاد اليدوي يحتاج الى بذل جهود كبيرة وطاقة بشرية لا نجاحها.

ثانيا- الحصاد الميكانيكي: لنجاح الحصاد الميكانيكي يجب توفر الحاصدات وصيانتها ولا يجوز التأخير او التبكير في عملية الحصاد الميكانيكي وانما القيام بأجرائها في الوقت الملائم للحصاد ولتفادي تساقط عدد كثير من السنابل وتساقطها على الارض مما يؤدي الى زيادة الضائعات في الحبوب والتي تسبب خسارة فادحة للمزارعين والمعتاد ان تبدأ عملية حصاد الشعير قبل محصول الحنطة بـ، 15 يوم ويجب تظافر كافة الجهود الحكومية والشعبية لإنجاح حملة الحصاد للوصول الى الاكتفاء الذاتي للحبوب من المحاصيل.