ماذا‭ ‬يعني‭ ‬سقوط‭ ‬امبراطور‭ ‬السيارات؟

باريس‭ ‬–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب):‭ ‬مع‭ ‬توجيه‭ ‬التهمة‭ ‬رسميا‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬لكارلوس‭ ‬غصن‭ ‬بعدم‭ ‬التصريح‭ ‬عن‭ ‬دخله‭ ‬كاملا‭ ‬طوال‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬يتسارع‭ ‬سقوط‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬كبير‭ ‬نال‭ ‬الإعجاب‭ ‬لبنائه‭ ‬مجموعة‭ ‬السيارات‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬انتقد‭ ‬أيضا‭ ‬لحبه‭ ‬الترف‭ ‬والمال‭.‬

ويواجه‭ ‬غصن‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬64‭ ‬عاما‭ ‬سقوطا‭ ‬مدويا،‭ ‬وهو‭ ‬المعتاد‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬فاخرة،‭ ‬أوقف‭ ‬وأودع‭ ‬منذ‭ ‬19‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬زنزانة‭ ‬انفرادية‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬سجون‭ ‬طوكيو،‭ ‬ويجد‭ ‬نفسه‭ ‬مضطرا‭ ‬لمواجهة‭ ‬المحققين‭ ‬اليابانيين‭ ‬بدون‭ ‬مساعدة‭ ‬محاميه‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬رينو‭ ‬التي‭ ‬ارتقى‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مصاف‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بضمها‭ ‬إلى‭ ‬شركتي‭ ‬نيسان‭ ‬وميتسوبيشي‭ ‬موتورز،‭ ‬يتولى‭ ‬رسميا‭ ‬رئاسة‭ ‬المجموعة‭ ‬رغم‭ ‬تجريده‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬رئاسة‭ ‬مجلسي‭ ‬إدارة‭ ‬الشركتين‭ ‬اليابانيتين‭ ‬بعد‭ ‬توقيفه‭. ‬لكن‭ ‬رغم‭ ‬نفيه‭ ‬جملة‭ ‬التهم‭ ‬الموجهة‭ ‬إليه،‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬مستقبلا‭ ‬إلى‭ ‬مزاولة‭ ‬الأعمال‭ ‬بعدما‭ ‬شوهت‭ ‬الفضيحة‭ ‬صورته‭ ‬ونزعت‭ ‬عنه‭ ‬الثقة‭.‬يخيم‭ ‬الذهول‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المجموعة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬بولونيه‭ ‬بيانكور،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬معاون‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬غصن‭ ‬إن‭ ‬الاخير‭ ‬“أنشأ‭ ‬التحالف‭ ‬منذ‭ ‬عشرين‭ ‬عاما،‭ ‬وهذا‭ ‬يستوجب‭ ‬الاحترام”‭. ‬ويوصف‭ ‬غصن‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬بأنه‭ ‬“شديد‭ ‬البأس‭ ‬والعزيمة”‭ ‬ومصمم‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬رغم‭ ‬فترة‭ ‬توقيفه‭ ‬الطويلة‭ ‬جدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمعايير‭ ‬الفرنسية‭. ‬وكان‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الفرنسي‭ ‬اللبناني‭ ‬البرازيلي‭ ‬الذي‭ ‬يتكلم‭ ‬عدة‭ ‬لغات‭ ‬وجال‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬طفولته،‭ ‬عند‭ ‬ذروة‭ ‬المجد‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬توقيفه‭. ‬فهو‭ ‬كان‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬السيارات‭ ‬الفرنسية‭ ‬منذ‭ ‬2005‭ ‬حيث‭ ‬خلف‭ ‬لويس‭ ‬شفايتزر‭ ‬الذي‭ ‬وظفه‭ ‬بنفسه‭ ‬وكان‭ ‬عرابه‭ ‬في‭ ‬منصبه،‭ ‬وقد‭ ‬فاز‭ ‬للتو‭ ‬بولاية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الفرنسية‭. ‬وكان‭ ‬غصن‭ ‬موضع‭ ‬إشادة‭ ‬لتحويله‭ ‬شركة‭ ‬صغيرة‭ ‬تنحصر‭ ‬نشاطاتها‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬إلى‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭.‬

وارتقت‭ ‬مجموعة‭ ‬رينو‭ ‬نيسان‭ ‬التي‭ ‬توسعت‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬لتضم‭ ‬شركة‭ ‬ميتسوبيشي،‭ ‬إلى‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبيعات‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬رقم‭ ‬مبيعاتها‭ ‬إلى‭ ‬10,6‭ ‬مليون‭ ‬سيارة،‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬منافسيها‭ ‬فولكسفاغن‭ ‬وتويوتا‭ ‬وجنرال‭ ‬موتورز‭. ‬وفي‭ ‬تموز/يوليو،‭ ‬أعلن‭ ‬غصن‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬عن‭ ‬أرباح‭ ‬قياسية‭. ‬وتحتل‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬عشر‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬منها‭ ‬داسيا‭ ‬ولادا‭ ‬وسامسونغ‭ ‬موتورز‭ ‬وألبين‭ ‬وإنفينيتي‭ ‬وداتسون،‭ ‬ولديها‭ ‬470‭ ‬ألف‭ ‬موظف‭ ‬و122‭ ‬مصنعا،‭ ‬مواقع‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القارات‭ ‬وهي‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬ولا‭ ‬تتقدم‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الواعد‭ ‬للمستقبل‭ ‬سوى‭ ‬شركة‭ ‬تيسلا‭. ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السيارات‭ ‬“المتدنية‭ ‬الكلفة”‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬منفذا‭ ‬لاكتساح‭ ‬أسواق‭ ‬الدول‭ ‬الناشئة‭. ‬يؤكد‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬الأبحاث‭ ‬حول‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬المانيا‭ ‬فردينان‭ ‬دودنهوفنر‭ ‬أنه‭ ‬“لولا‭ ‬كارلوس‭ ‬غصن،‭ ‬لما‭ ‬كانت‭ ‬رينو‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬اليوم”‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬غصن‭ ‬المتخرج‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬بوليتكنيك،‭ ‬رديف‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬ووصل‭ ‬عام‭ ‬1996‭ ‬إلى‭ ‬رينو‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ميشلان‭ ‬حيث‭ ‬ارتقى‭ ‬مراتب‭ ‬المسؤولية‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬منصب‭ ‬الرجل‭ ‬الثاني،‭ ‬كان‭ ‬يواجه‭ ‬كذلك‭ ‬انتقادات‭ ‬تأخذ‭ ‬عليه‭ ‬تركيز‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬بين‭ ‬يديه‭ ‬داخل‭ ‬تحالف‭ ‬يعتبر‭ ‬هو‭ ‬حجز‭ ‬الزاوية‭ ‬فيه‭.‬

‭ ‬فخامة‭ ‬قصر‭ ‬فرساي

حرصا‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬المجموعة‭ ‬وعلى‭ ‬التحضير‭ ‬لحقبة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬غصن،‭ ‬ارغمته‭ ‬الدولة‭ ‬الفرنسية‭ ‬التي‭ ‬تستحوذ‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20%‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬رينو،‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬خلف‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬والقبول‭ ‬بتخفيض‭ ‬كبير‭ ‬لراتبه‭. ‬وتقاضى‭ ‬غصن‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬تحالف‭ ‬رينو‭ ‬ونيسان‭ ‬وميتسوبيشي‭ ‬13‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬بحسب‭ ‬أرقام‭ ‬مكتب‭ ‬“بروكسينفست”‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬الحوكمة،‭ ‬وهو‭ ‬مبلغ‭ ‬عادي‭ ‬لقادة‭ ‬أعمال‭ ‬من‭ ‬طرازه‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬يثير‭ ‬صدمة‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬واليابان‭.‬

ومع‭ ‬توجيه‭ ‬التهمة‭ ‬إليه‭ ‬بارتكاب‭ ‬مخالفات‭ ‬مالية‭ ‬وعدم‭ ‬التصريح‭ ‬عن‭ ‬دخله‭ ‬كاملا،‭ ‬وورود‭ ‬تسريبات‭ ‬كثيرة‭ ‬حول‭ ‬القضية‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬اليابانية،‭ ‬تعززت‭ ‬صورة‭ ‬غصن‭ ‬كشخص‭ ‬جشع‭ ‬محب‭ ‬للمال‭. ‬ويشتبه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬حمل‭ ‬نيسان‭ ‬تكاليف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رحلاته‭ ‬الفاخرة‭ ‬إلى‭ ‬مختلف‭ ‬البلدان،‭ ‬وحتى‭ ‬تكاليف‭ ‬زفافه‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬الثانية‭ ‬كارول‭ ‬نحاس‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬فرساي‭ ‬خريف‭ ‬2016‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬فخم‭ ‬من‭ ‬وحي‭ ‬القرن‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭.‬

ويصف‭ ‬كارلوس‭ ‬غصن‭ ‬نفسه‭ ‬بأنه‭ ‬مدمن‭ ‬عمل،‭ ‬يحضر‭ ‬إلى‭ ‬مكتبه‭ ‬الساعة‭ ‬7,30‭ ‬صباحا‭ ‬“بعد‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬عملت‭ ‬عدة‭ ‬ساعات”،‭ ‬وطالما‭ ‬دافع‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬دخله‭ ‬باعتباره‭ ‬مكافأة‭ ‬لأدائه‭.‬

وتخصص‭ ‬غصن‭ ‬الصارم‭ ‬المظهر‭ ‬والمعروف‭ ‬بلقب‭ ‬“خافض‭ ‬التكاليف”‭ ‬طوال‭ ‬مساره‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بشركات‭ ‬على‭ ‬شفير‭ ‬الإفلاس،‭ ‬ويصفه‭ ‬موظفون‭ ‬في‭ ‬نيسان‭ ‬بأنه‭ ‬شديد‭ ‬القسوة،‭ ‬ويقول‭ ‬موظف‭ ‬سابق‭ ‬إنه‭ ‬“يطلب‭ ‬مجهودا‭ ‬غير‭ ‬متناسبا‭ ‬إطلاقا‭ ‬ويمارس‭ ‬ضغوطا‭ ‬لا‭ ‬توصف”‭. ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬يبدي‭ ‬حرارة‭ ‬لمعاونيه‭ ‬وينصت‭ ‬لهم،‭ ‬وهم‭ ‬كانوا‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‭ ‬يثنون‭ ‬على‭ ‬روحه‭ ‬القيادية‭ ‬والكاريزما‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭.‬

وقبل‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬سقوطه‭ ‬في‭ ‬اليابان،‭ ‬كان‭ ‬يلقى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التقدير‭ ‬والإعجاب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬لفترة‭ ‬بطل‭ ‬سلسلة‭ ‬مانغا‭ ‬بعد‭ ‬نهوضه‭ ‬بشركة‭ ‬نيسان‭ ‬التي‭ ‬سيطرت‭ ‬عليها‭ ‬رينو‭ ‬عام‭ ‬1999‭. ‬واتهم‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬بإعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬للمصالح‭ ‬اليابانية‭ ‬وباتباع‭ ‬أسلوب‭ ‬إداري‭ ‬يقوم‭ ‬بشكل‭ ‬مسرف‭ ‬على‭ ‬الاعتبارات‭ ‬المالية‭.‬

وتواجه‭ ‬غصن‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬حول‭ ‬مسألة‭ ‬حقوق‭ ‬التصويت‭ ‬المزدوجة‭ ‬لحملة‭ ‬الأسهم‭ ‬الطويلة‭ ‬الأجل،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اعتبرته‭ ‬نيسان‭ ‬مخالفا‭ ‬للتوازن‭ ‬داخل‭ ‬التحالف‭.‬

وأحد‭ ‬المقربين‭ ‬منه‭ ‬هيروتو‭ ‬سايكاوا‭ ‬الذي‭ ‬عينه‭ ‬غصن‭ ‬شخصيا‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الشركة‭ ‬اليابانية‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬سدد‭ ‬له‭ ‬الضربة‭ ‬القاضية‭ ‬بنقله‭ ‬معلومات‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬الياباني‭ ‬وانتقاده‭ ‬علنا‭.‬

ولطالما‭ ‬حافظ‭ ‬هذا‭ ‬الأب‭ ‬لأربعة‭ ‬أولاد‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬لبنانية‭ ‬الأصل،‭ ‬على‭ ‬روابطه‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭ ‬حيث‭ ‬تلقى‭ ‬دروسه‭ ‬لدى‭ ‬الآباء‭ ‬اليسوعيين‭.‬