ماذا‭ ‬يدور‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬جيب‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬سوريا‭… ‬بين‭ ‬أم‭ ‬كلثوم‭ ‬والأغاني‭ ‬الكردية؟

الباغوز‭ ‬(سوريا)-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬تشقّ‭ ‬آلية‭ ‬مدرعة‭ ‬تابعة‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬طريقها‭ ‬بصعوبة‭ ‬بين‭ ‬حفر‭ ‬كبيرة‭ ‬خلفتها‭ ‬الغارات‭ ‬التي‭ ‬تلاحق‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬عند‭ ‬آخر‭ ‬خطوط‭ ‬الجبهة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭. ‬قبل‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬قرى‭ ‬وبلدات‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬السكان،‭ ‬تمر‭ ‬المدرعة‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬صحراوي‭ ‬طويل‭ ‬فيما‭ ‬يصدح‭ ‬صوت‭ ‬أم‭ ‬كلثوم‭ ‬مرددة‭ ‬“يلا‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬عيون‭ ‬الليل‭ ‬ونقول‭ ‬للشمس‭ ‬تعالي‭ ‬تعالي”‭ ‬على‭ ‬مسامع‭ ‬مقاتلين‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭. ‬يزداد‭ ‬حجم‭ ‬الدمار‭ ‬تباعاً‭ ‬مع‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬الشرقي،‭ ‬المنطقة‭ ‬ذات‭ ‬الطبيعة‭ ‬الصحراوية‭. ‬ويؤشر‭ ‬تزايد‭ ‬عمق‭ ‬الحفر‭ ‬وخلو‭ ‬القرى‭ ‬من‭ ‬سكانها‭ ‬تدريجيا‭ ‬للاقتراب‭ ‬من‭ ‬الكيلومترات‭ ‬الأخيرة‭ ‬حيث‭ ‬إنكفأ‭ ‬مقاتلو‭ ‬التنظيم‭ ‬الذين‭ ‬يدافعون‭ ‬بشراسة‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬مواقعهم‭. ‬من‭ ‬قرية‭ ‬الكشمة‭ ‬مروراً‭ ‬بالشعفة‭ ‬وصولاً‭ ‬الى‭ ‬الباغوز،‭ ‬الأقرب‭ ‬الى‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية،‭ ‬تحولت‭ ‬مبان‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الطريق‭ ‬الى‭ ‬أكوام‭ ‬من‭ ‬الحجارة‭ ‬والتراب‭ ‬والقضبان‭ ‬الحديدية،‭ ‬بينما‭ ‬اقتُلعت‭ ‬واجهات‭ ‬محال‭ ‬تجارية‭ ‬من‭ ‬أساساتها‭. ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬الشعفة،‭ ‬كتبت‭ ‬على‭ ‬جدار‭ ‬بيت‭ ‬صغير‭ ‬عبارة‭ ‬“استسلم‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية”‭. ‬وفي‭ ‬أحد‭ ‬شوارعها،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬عربات‭ ‬مخصصة‭ ‬لبيع‭ ‬الفواكه‭ ‬والخضار‭ ‬مركونة‭ ‬في‭ ‬مكانها،‭ ‬لكنها‭ ‬خالية‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬قماش‭ ‬كانت‭ ‬تغطيها‭. ‬تكمل‭ ‬المدرعة‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز،‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬أبرز‭ ‬خطوط‭ ‬الجبهة‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬والتنظيم‭ ‬المتطرف‭. ‬على‭ ‬سطح‭ ‬أحد‭ ‬منازل‭ ‬البلدة،‭ ‬يراقب‭ ‬مقاتلون‭ ‬سير‭ ‬العمليات‭. ‬يتنقل‭ ‬قيادي‭ ‬ميداني‭ ‬بينهم‭ ‬حاملاً‭ ‬جهازه‭ ‬اللاسيلكي‭ ‬ويتبادل‭ ‬الحديث‭ ‬مع‭ ‬المقاتلين‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬المقابلة‭ ‬باللغة‭ ‬الكردية‭.‬

على‭ ‬بعد‭ ‬شارعين،‭ ‬تمرّ‭ ‬عربات‭ ‬مصفحة‭ ‬تابعة‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن،‭ ‬الذي‭ ‬ينفّذ‭ ‬ضربات‭ ‬كثيفة‭ ‬ضد‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم،‭ ‬تبدو‭ ‬آثارها‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬الحفر‭ ‬التي‭ ‬يكاد‭ ‬لا‭ ‬يخلو‭ ‬شارع‭ ‬منها‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬سهلاً‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬مع‭ ‬اعتماد‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬انتحاريين‭ ‬لإعاقة‭ ‬تقدم‭ ‬خصومه،‭ ‬في‭ ‬استراتيجية‭ ‬لطالما‭ ‬اعتمدها‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬منطقة‭ ‬أوشك‭ ‬على‭ ‬خسارتها‭ ‬بهدف‭ ‬إيقاع‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الخسائر‭. ‬ويقول‭ ‬القيادي‭ ‬الميداني‭ ‬آرام‭ ‬جاويش‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬“حدث‭ ‬أمر‭ ‬كبير‭ ‬اليوم‭ ‬(السبت)،‭ ‬إذ‭ ‬فجرت‭ ‬خمس‭ ‬انتحاريات‭ ‬أنفسهن‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الباغوز،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬مقاتل‭ ‬من‭ ‬قواتنا‭ ‬وإصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح”‭. ‬ويروي‭ ‬مسؤول‭ ‬ميداني‭ ‬آخر‭ ‬يعرف‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬باسم‭ ‬دامات‭ ‬أن‭ ‬“انتحاريتين‭ ‬فجرتا‭ ‬نفسيهما‭ ‬قرب‭ ‬نقطتنا”،‭ ‬موضحاً‭ ‬“رأيناهما‭ ‬تقتربان‭ ‬بلباس‭ ‬أسود،‭ ‬صرختا‭ ‬+الله‭ ‬أكبر+‭ ‬ثم‭ ‬فجرتا‭ ‬نفسيهما”‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬عن‭ ‬أربع‭ ‬عمليات‭ ‬انتحارية‭ ‬أخرى‭ ‬جرت‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬وأدت‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭. ‬وقال‭ ‬فارون‭ ‬من‭ ‬الباغوز‭ ‬إلتقتهم‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬الأخيرين،‭ ‬ويُرجّح‭ ‬أن‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬الجهاديين،‭ ‬إن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬عالقين‭ ‬في‭ ‬البلدة‭. ‬

وأعلن‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬استعادت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الباغوز،‭ ‬لكن‭ ‬قياديين‭ ‬ميدانيين‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬جزءاً‭ ‬صغيراً‭ ‬منها‭ ‬يتواجد‭ ‬فيه‭ ‬جهاديون‭ ‬ومدنيون‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬خارجاً‭ ‬عن‭ ‬سيطرتهم‭. ‬ويوضح‭ ‬جاويش‭ ‬“ضاقت‭ ‬بهم‭ ‬(الجهاديون)‭ ‬الأحوال،‭ ‬باتوا‭ ‬محاصرين‭ ‬بين‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية”‭. ‬وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬قبل‭ ‬أيام،‭ ‬توقع‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬مظلوم‭ ‬كوباني‭ ‬الإعلان‭ ‬رسميا‭ ‬عن‭ ‬انتهاء‭ ‬دولة‭ ‬“الخلافة‭ ‬المزعومة”‭ ‬في‭ ‬مهلة‭ ‬أقصاها‭ ‬شهراً،‭ ‬حتى‭ ‬اتمام‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬القرى‭ ‬المتبقية‭ ‬وتطهير‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬ونزع‭ ‬الألغام‭ ‬وملاحقة‭ ‬آخر‭ ‬“فلول”‭ ‬الجهاديين‭.‬

–أنفاق‭ ‬–

ويحاول‭ ‬الجهاديون‭ ‬“المقاومة”‭ ‬مستخدمين‭ ‬الأنفاق‭ ‬التي‭ ‬حفروها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬حدب‭ ‬وصوب‭. ‬ويقول‭ ‬جاويش‭ ‬“في‭ ‬كل‭ ‬عملية‭ ‬اقتحام‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬قواتنا‭ ‬يخرجون‭ ‬من‭ ‬الأنفاق‭ ‬ويفجرون‭ ‬أنفسهم”‭.‬

وتمكنت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬من‭ ‬طرد‭ ‬التنظيم‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬المراشدة‭ ‬القريبة،‭ ‬وفق‭ ‬القيادي‭ ‬الذي‭ ‬يوضح‭ ‬أنه‭ ‬“لم‭ ‬يبق‭ ‬فيها‭ ‬سوى‭ ‬زاوية‭ ‬يختبئ‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬أنفاق‭ ‬تحتها”‭.‬

وتسببت‭ ‬غارات‭ ‬للتحالف‭ ‬السبت‭ ‬بمقتل‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬التنظيم،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬أوردها‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬الأحد‭.‬

ولا‭ ‬تفارق‭ ‬طائرات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬سماء‭ ‬الباغوز‭. ‬فجأة‭ ‬يتردد‭ ‬دوي‭ ‬انفجار‭ ‬ويتصاعد‭ ‬الدخان‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬قريب‭ ‬جراء‭ ‬غارة‭ ‬شنتها‭ ‬إحدى‭ ‬تلك‭ ‬الطائرات‭.‬

على‭ ‬الجهة‭ ‬المقابلة،‭ ‬يشير‭ ‬أحد‭ ‬المقاتلين‭ ‬بيديه‭ ‬ويقول‭ ‬“انظروا‭ ‬بدأ‭ ‬المدنيون‭ ‬بالخروج”‭.‬

ويخرج‭ ‬هؤلاء‭ ‬من‭ ‬الباغوز‭ ‬عبر‭ ‬طريق‭ ‬صحراوي‭ ‬يقودهم‭ ‬الى‭ ‬نقاط‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬ومنها‭ ‬يتم‭ ‬نقلهم‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬شاحنات‭ ‬لفرزهم‭ ‬بين‭ ‬مدنيين‭ ‬ينقلون‭ ‬الى‭ ‬مخيمات‭ ‬خاصة،‭ ‬ومشتبه‭ ‬بانتمائهم‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬يصار‭ ‬الى‭ ‬التحقيق‭ ‬معهم‭.‬

في‭ ‬الباغوز،‭ ‬يحذر‭ ‬جاويش‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم‭ ‬لصواريخ‭ ‬وطائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬“رغم‭ ‬حصارهم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬صغيرة”‭.‬

بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير،‭ ‬تعود‭ ‬المدرعة‭ ‬أدراجها‭ ‬وتشق‭ ‬طريقها‭ ‬في‭ ‬جنح‭ ‬الظلام‭ ‬وسط‭ ‬برد‭ ‬قارس‭. ‬وبدلاً‭ ‬عن‭ ‬أم‭ ‬كلثوم،‭ ‬تصدح‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬أغان‭ ‬كردية‭ ‬تقليدية‭.‬