ماذا‭ ‬لو‭ ‬اطلق‭ ‬اكراد‭ ‬سوريا‭ ‬ألف‭ ‬أسير‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬بعد‭ ‬الانسحاب‭ ‬الاميركي؟

باريس‭ -‬الزمان‭ ‬

إقدام‭ ‬مقاتلي‭ ‬أكراد‭ ‬سوريا‭ ‬على‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬جهادي‭ ‬متطرف‭ ‬مسجونين‭ ‬لديهم‭ ‬يعد‭ ‬كابوسا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬اجهزة‭ ‬الامن‭ ‬الأوروبية‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬سحب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬سوريا‭.‬

يحتجز‭ ‬الأكراد‭ ‬السوريون‭ ‬الذين‭ ‬يتلقون‭ ‬دعما‭ ‬وتمويلا‭ ‬وتسليحا‭ ‬وحماية‭ ‬من‭ ‬واشنطن،‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬حوالى‭ ‬ألف‭ ‬مقاتل‭ ‬جهادي‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬جنسية‭ ‬أسروا‭ ‬لدى‭ ‬استعادة‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يسيطر‭ ‬عليه‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭.‬

كما‭ ‬يحتجز‭ ‬ألفان‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬أسرهم‭ ‬بينهم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬لاجئين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬نفسها‭.‬

وإعلان‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬الأربعاء‭ ‬سحب‭ ‬ألفي‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬الخاصة‭ ‬ينشطون‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬قد‭ ‬يترك‭ ‬الأكراد‭ ‬تحت‭ ‬رحمة‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬عن‭ ‬شن‭ ‬هجوم‭ ‬وشيك‭ ‬ضد‭ ‬معاقلهم‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭.‬

والجمعة‭ ‬أعلنت‭ ‬إلهام‭ ‬أحمد‭ ‬المسؤولة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬بعد‭ ‬استقبالها‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الإليزيه‭ ‬‭”‬نخشى‭ ‬من‭ ‬فقدان‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬وأن‭ ‬يصبح‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬علينا‭ ‬إبقاء‭ ‬الأسرى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬محددة‭”‬‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حصول‭ ‬هجوم‭ ‬تركي‭.‬

وقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬تحالف‭ ‬كردي‭-‬عربي‭ ‬مدعوم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬أميركية‭.‬

وقالت‭ ‬‭”‬في‭ ‬حال‭ ‬حصل‭ ‬ذلك،‭ ‬فانه‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تشتتهم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭”‬‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬الأكراد‭ ‬لن‭ ‬يبادروا‭ ‬للإفراج‭ ‬عنهم‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وقوع‭ ‬هجوم‭ ‬تركي‭ ‬أو‭ ‬عودة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بقوة،‭ ‬قد‭ ‬يضطرون‭ ‬لإنشغالهم‭ ‬لاستخدام‭ ‬كل‭ ‬قواتهم‭ ‬للتصدي‭ ‬للجيش‭ ‬التركي‭ ‬أو‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيعجزون‭ ‬عن‭ ‬ضمان‭ ‬بقاء‭ ‬الجهاديين‭ ‬الأسرى‭ ‬في‭ ‬السجون‭.‬

‭ ‬عتداءات‭ ‬في‭ ‬أوروبا

وأعلن‭ ‬مصطفى‭ ‬بالي‭ ‬أحد‭ ‬المتحدثين‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الخميس‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‭”‬إذا‭ ‬تعرضنا‭ ‬لأي‭ ‬هجوم‭ ‬تركي‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال،‭ ‬سنتفرّغ‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬أرضنا‭”‬‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬‭”‬القرار‭ ‬الأميركي‭ ‬لم‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لكنه‭ ‬بالعموم‭ ‬سيؤثر‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬مجمل‭ ‬عملية‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬وإيجاباً‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‭”‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‭”‬تركيا‭ ‬قد‭ ‬تستهدف‭ ‬حتى‭ ‬سجوننا‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الإرهابيين‭”‬‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويته‭ ‬الخميس‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬ملف‭ ‬الجهاديين‭ ‬الأسرى‭ ‬‭”‬بالغ‭ ‬الأهمية‭”‬‭ ‬بالنسبة‭ ‬لفرنسا‭. ‬وأضاف‭ ‬‭”‬قد‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬إحدى‭ ‬النتائج‭ ‬السلبية‭ ‬لانسحاب‭ ‬سريع‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬موضع‭ ‬نقاشات‭ ‬معمقة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحالف‭”‬‭.‬

وصرح‭ ‬جان‭ ‬شارل‭ ‬بريزار‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬تحليل‭ ‬الإرهاب‭ ‬ومقره‭ ‬باريس‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‭”‬يطرح‭ ‬الجهاديون‭ ‬الأسرى‭ ‬تهديدا‭ ‬محتملا‭ ‬لفرنسا‭ ‬وأوروبا‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬جميعا‭ ‬بالخطورة‭ ‬نفسها‭”‬‭.‬

وقال‭ ‬‭”‬بين‭ ‬الأسرى‭ ‬جهاديون‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ ‬لكن‭ ‬بينهم‭ ‬أفرادا‭ ‬هددوا‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬فرنسا‭ ‬وقد‭ ‬يعودون‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬لارتكاب‭ ‬اعتداءات‭”‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‭”‬هناك‭ ‬دائما‭ ‬خطر‭ ‬السماح‭ ‬بمغادرة‭ ‬أفراد‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بمنظمات‭ ‬إرهابية‭. ‬وسيكون‭ ‬الأمر‭ ‬كذلك‭”‬‭.‬

وتابع‭ ‬‭”‬طالما‭ ‬قال‭ ‬أكراد‭ ‬سوريا‭ ‬ان‭ ‬الجهاديين‭ ‬الدوليين‭ ‬الأسرى‭ ‬لديهم‭ ‬لا‭ ‬يشكلون‭ ‬أولوية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم‭”‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‭”‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬ما‭ ‬نحتاج‭ ‬إليه‭ ‬هو‭ ‬إعادة‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭ ‬وأوروبا‭ ‬لمحاكمتهم‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬مؤكدا‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬انعدام‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭”‬‭.‬