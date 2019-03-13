ماذا‭ ‬قال‭ ‬رونالدو‭ ‬بعد‭ ‬الهاتريك‭ ‬التاريخي‭ ‬؟‭ ‬

روما‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬نجم‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي،‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو،‭ ‬والذي‭ ‬سجل‭ ‬«هاتريك»‭ ‬قاد‭ ‬بها‭ ‬فريقه‭ ‬للتأهل‭ ‬لدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬«البيانكونيري»‭ ‬للتعاقد‭ ‬معه‭.‬

قال‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬عقب‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬احتضنه‭ ‬ملعب‭ ‬أليانز‭ ‬ستاديوم:‭ ‬«ليلة‭ ‬استثنائية،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬بسبب‭ ‬أهدافي،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضاً‭ ‬لأداء‭ ‬الفريق‭ ‬المذهل،‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬عقلية‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال»‭.‬

وأضاف:‭ ‬«لم‭ ‬نفز‭ ‬بشيء‭ ‬بأي‭ ‬شيء‭ ‬بعد،‭ ‬ولكن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نشعر‭ ‬بالفخر،‭ ‬وهذا‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬أننا‭ ‬نسير‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح»‭.‬

وتابع:‭ ‬«لهذا‭ ‬السبب‭ ‬تعاقد‭ ‬يوفنتوس‭ ‬معي،‭ ‬لمساعدة‭ ‬الفريق‭ ‬وتقديم‭ ‬واجبي،‭ ‬سعيد‭ ‬بهذه‭ ‬الليلة‭ ‬الساحرة»‭.‬

وأكد‭ ‬«الدون»‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬تصريحاته‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬«الأتلتي»‭ ‬«فريق‭ ‬كبير»‭ ‬ومنافس‭ ‬«شرس‭ ‬للغاية»،‭ ‬ولكن‭ ‬يوفنتوس‭ ‬أيضاً‭ ‬فريق‭ ‬كبير،‭ ‬وبرهن‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬واستحق‭ ‬التأهل»‭.‬

وبهذه‭ ‬الثلاثية،‭ ‬يؤكد‭ ‬صاحب‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬(5‭ ‬مرات)‭ ‬أنه‭ ‬بمثابة‭ ‬«الدابة‭ ‬السوداء»‭ ‬لكتيبة‭ ‬«الروخيبلانكوس»،‭ ‬حيث‭ ‬أنه‭ ‬سجل‭ ‬25‭ ‬هدفاً‭ ‬(22‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬وثلاثية‭ ‬مع‭ ‬يوفنتوس)‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬الفريق‭ ‬المدريدي‭ ‬خلال‭ ‬33‭ ‬مباراة‭.‬