ماذا‭ ‬سيحدث‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬إذا‭ ‬صدر‭ ‬قانون‭ ‬أتكا؟

واشنطن‭ ‬‭- ‬رام‭ ‬الله‭ – ‬الزمان‭ ‬

دول‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تتلقى‭ ‬مساعدات‭ ‬امريكية‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المساعدات‭ ‬قد‭ ‬تصبح‭ ‬وبالاً‭ ‬عليها‭ ‬بحسب‭ ‬القانون‭ ‬الامريكي‭ ‬الجديد‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬اتكا‭ ‬،‭ ‬واول‭ ‬المتحسبين‭ ‬للقرار‭ ‬هم‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬منظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية‭ ‬صائب‭ ‬عريقات‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بعثت‭ ‬برسالة‭ ‬الى‭ ‬الادارة‭ ‬الأميركية‭ ‬طلبت‭ ‬فيها‭ ‬وقف‭ ‬كافة‭ ‬مساعداتها‭ ‬للسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬للأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭ ‬الجاري،‭ ‬خشية‭ ‬التعرض‭ ‬لدعاوى‭ ‬قضائية‭.‬

وقال‭ ‬عريقات‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬“نعم‭ ‬أؤكد‭ ‬الرسالة‭ ‬وتم‭ ‬إرسالها‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تعليمات‭ ‬الرئيس‭ ‬محمود‭ ‬عباس”،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬تعرض‭ ‬السلطة‭ ‬لدعاوى‭ ‬قضائية‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬أميركي‭ ‬جديد‭ ‬لمكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬يعرف‭ ‬اختصاراً‭ ‬باسم‭ ‬“أتكا”‭ ‬وسيدخل‭ ‬قريباً‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭. ‬وأوضح‭ ‬عريقات‭ ‬“سبب‭ ‬الرسالة‭ ‬هو‭ ‬سن‭ ‬قانون‭ ‬أميركي‭ ‬اسمه‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬حيث‭ ‬نتخوف‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬المساعدات‭ ‬فرصة‭ ‬لبعض‭ ‬الجهات‭ ‬لرفع‭ ‬قضايا‭ ‬ضد‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬(‭…‬)‭ ‬أي‭ ‬مساعدات‭ ‬من‭ ‬أية‭ ‬جهة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬دعماً‭ ‬مالياً‭ ‬هدفه‭ ‬سياسي‭ ‬لا‭ ‬نريدها”‭. ‬واطلعت‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬رامي‭ ‬الحمد‭ ‬الله‭ ‬الى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬مايك‭ ‬بومبيو‭. ‬وقال‭ ‬عريقات‭ ‬إن‭ ‬“توقف‭ ‬المساعدات‭ ‬الأميركية‭ ‬المقدمة‭ ‬للأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬لن‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة”‭. ‬لكن‭ ‬مسؤولاً‭ ‬فلسطينياً‭ ‬آخر‭ ‬فضل‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬قال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬توقف‭ ‬المساعدات‭ ‬الأميركية‭ ‬للأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬“بالتاكيد‭ ‬سيؤثر‭ ‬على‭ ‬امكانياتها‭ ‬وتطورها‭. ‬لكننا‭ ‬بدأنا‭ ‬بالبحث‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬تمويل‭ ‬أخرى‭ ‬منها‭ ‬تطوير‭ ‬امكانياتنا‭ ‬الذاتية‭ ‬وتوفير‭ ‬دعم‭ ‬خارجي”‭.‬

وكشف‭ ‬أن‭ ‬“طواقم‭ ‬المتعاقدين‭ ‬الأميركيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬لدعم‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬قد‭ ‬غادروا‭ ‬بالفعل”‭. ‬توعد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بالفعل‭ ‬بقطع‭ ‬كل‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬المقدمة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬التوتر‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬محمود‭ ‬عباس،‭ ‬لكن‭ ‬يجري‭ ‬قطع‭ ‬تمويل‭ ‬المشاريع‭ ‬بصورة‭ ‬تدريجية‭. ‬

ولهذا‭ ‬السبب،‭ ‬لن‭ ‬يكتمل‭ ‬توسيع‭ ‬مدرسة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬لحم،‭ ‬بينما‭ ‬ستتوقف‭ ‬أيضا‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬أريحا‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المدن‭.‬

وتقدم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حوالي‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬كدعم‭ ‬سنوي‭ ‬لأجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دعم‭ ‬التنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬يقول‭ ‬المسؤولون‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬إنها‭ ‬ضرورية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهدوء‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭.‬

لم‭ ‬تقطع‭ ‬الحكومة‭ ‬الأميركية‭ ‬تمويل‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬ولكنه‭ ‬سيتوقف‭ ‬الآن‭.‬

وينص‭ ‬قانون‭ ‬“أتكا”‭ ‬الذي‭ ‬أقره‭ ‬الكونغرس‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تمتثل‭ ‬أي‭ ‬حكومة‭ ‬تتلقى‭ ‬تمويلاً‭ ‬لقوانين‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬الأميركية‭.‬

وتواجه‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬دعاوى‭ ‬قضائية‭ ‬محتملة‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬أميركيين‭ ‬ضحايا‭ ‬هجمات‭ ‬فلسطينية‭ ‬سابقة‭.‬

وأكدت‭ ‬القنصلية‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬تدرس‭ ‬التأثير‭ ‬المحتمل‭ ‬لقانون‭ ‬“أتكا”‭ ‬وأنها‭ ‬“اتخذت‭ ‬خطوات‭ ‬لإنهاء‭ ‬بعض‭ ‬المشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وغزة”‭.‬