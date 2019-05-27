ماذا‭ ‬جرى‭ ‬بين‭ ‬البرهان‭ ‬والسيسي‭ ‬من‭ ‬اتفاقات‭ ‬عاجلة؟‭ ‬

القاهرة – مصطفى عمارة
اكد مصدر دبلوماسى رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان ان عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان اكد للرئيس عبد الفتاح السيسى انه لن يقبل ببقاء اي معارض للحكم المصري على الاراضى السودانية ومطلوب امنيا من السلطات المصريه بالتواجد على اراضيه، فضلا عن تفعيل الاتفاقات الموقعة بين الجانبين فى مجال ضبط الحدود والربط الكهربائى . فيما اكد دكتور محمد محجوب رئيس حزب الاتحاديين الاحرار السوداني فى تصريحات خاصة للزمان ان المظاهرات المعاديه لمصر التى انطلقت فى الشارع السودانى مدفوعة من جانب جماعات الاسلام السياسى ولا تعبر عن رأي الشعب السوداني نظرا للعلاقات التاريخيه بين البلدين، وطالب محجوب مصر بدعم العملية الديمقراطية فى السودان .
وعن مستقبل جماعه الاخوان المسلمين ،قال اننا نعمل على تطبيق العزل السياسى على مثل هذه الجماعات حفاظا على الديمقراطية لانهم اعداء الديمقراطية .
فى السياق ذاته توقع سامح ذاته توقع سامح عيد عبدالحميد الداعية السلفي ان تقوم السودان بتسليم الاخوان الهاربين اليها من مصر الى السلطات المصرية مؤكدا ان الاخوان اصبحوا عبئاً على داعميهم .
فى المقابل استبعد سامح عيد القيادي السابق بجماعة الاخوان المسلمين والباحث فى شؤون الحركات الاسلامية قيام السلطات السودانيه بترحيلهم لانه فى الغالب سينظر اليهم نظرة عطف على اعتبار ان ترحيلهم سيعرضهم للمحاكمة والتنكيل والسجن فضلا على انهم لايملكون شيئا ولم يثيروا مشكلات هناك، وبالتالى فانه سيسمح للاخوان القدامى بالتواجد، اما الاخوان الجدد فسيمنعون من دخول السودان .