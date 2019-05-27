ماذا‭ ‬جرى‭ ‬بين‭ ‬البرهان‭ ‬والسيسي‭ ‬من‭ ‬اتفاقات‭ ‬عاجلة؟‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

اكد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسى‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬العسكرى‭ ‬الانتقالى‭ ‬فى‭ ‬السودان‭ ‬اكد‭ ‬للرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬انه‭ ‬لن‭ ‬يقبل‭ ‬ببقاء‭ ‬اي‭ ‬معارض‭ ‬للحكم‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬الاراضى‭ ‬السودانية‭ ‬ومطلوب‭ ‬امنيا‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬المصريه‭ ‬بالتواجد‭ ‬على‭ ‬اراضيه،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تفعيل‭ ‬الاتفاقات‭ ‬الموقعة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬ضبط‭ ‬الحدود‭ ‬والربط‭ ‬الكهربائى‭ . ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬دكتور‭ ‬محمد‭ ‬محجوب‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاديين‭ ‬الاحرار‭ ‬السوداني‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬المظاهرات‭ ‬المعاديه‭ ‬لمصر‭ ‬التى‭ ‬انطلقت‭ ‬فى‭ ‬الشارع‭ ‬السودانى‭ ‬مدفوعة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬جماعات‭ ‬الاسلام‭ ‬السياسى‭ ‬ولا‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬رأي‭ ‬الشعب‭ ‬السوداني‭ ‬نظرا‭ ‬للعلاقات‭ ‬التاريخيه‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وطالب‭ ‬محجوب‭ ‬مصر‭ ‬بدعم‭ ‬العملية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬فى‭ ‬السودان‭ .‬

وعن‭ ‬مستقبل‭ ‬جماعه‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬،قال‭ ‬اننا‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬العزل‭ ‬السياسى‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الجماعات‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬الديمقراطية‭ ‬لانهم‭ ‬اعداء‭ ‬الديمقراطية‭ .‬

‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬توقع‭ ‬سامح‭ ‬ذاته‭ ‬توقع‭ ‬سامح‭ ‬عيد‭ ‬عبدالحميد‭ ‬الداعية‭ ‬السلفي‭ ‬ان‭ ‬تقوم‭ ‬السودان‭ ‬بتسليم‭ ‬الاخوان‭ ‬الهاربين‭ ‬اليها‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬الى‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬الاخوان‭ ‬اصبحوا‭ ‬عبئاً‭ ‬على‭ ‬داعميهم‭ .‬

فى‭ ‬المقابل‭ ‬استبعد‭ ‬سامح‭ ‬عيد‭ ‬القيادي‭ ‬السابق‭ ‬بجماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬والباحث‭ ‬فى‭ ‬شؤون‭ ‬الحركات‭ ‬الاسلامية‭ ‬قيام‭ ‬السلطات‭ ‬السودانيه‭ ‬بترحيلهم‭ ‬لانه‭ ‬فى‭ ‬الغالب‭ ‬سينظر‭ ‬اليهم‭ ‬نظرة‭ ‬عطف‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬ان‭ ‬ترحيلهم‭ ‬سيعرضهم‭ ‬للمحاكمة‭ ‬والتنكيل‭ ‬والسجن‭ ‬فضلا‭ ‬على‭ ‬انهم‭ ‬لايملكون‭ ‬شيئا‭ ‬ولم‭ ‬يثيروا‭ ‬مشكلات‭ ‬هناك،‭ ‬وبالتالى‭ ‬فانه‭ ‬سيسمح‭ ‬للاخوان‭ ‬القدامى‭ ‬بالتواجد،‭ ‬اما‭ ‬الاخوان‭ ‬الجدد‭ ‬فسيمنعون‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬السودان‭ .‬