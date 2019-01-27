مادورو يرفض المهلة الأوربية لإجراء إنتخابات في فنزويلا

{ انقرة (أ ف ب) – رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مقابلة تم بثها امس الأحد المهلة التي حددتها دول أوروبية له للدعوة لانتخابات في غضون ثمانية أيام مصرا على أن (بلاده غير مرتبطة) بأوروبا. وقال مادورو في المقابلة التي أجرتها معه “سي إن إن تورك” وتمت دبلجتها إلى اللغة التركية من الإسبانية (عليهم سحب هذه المهلة.لا يمكن لأحد أن يعطينا مهلة). وفي واشنطن اعلن الملحق العسكري في السفارة الفنزويلية انشقاقه عن حكومة بلاده.

الى ذلك اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاحد في شريط مصور بث على مواقع التواصل الاجتماعي أن بلاده تعترف بالحــكم الجـديد في فنزويلا المتمثل برئيس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة. وقال نتانياهو في الشريط إن “اسرائيل تنضم الى الولايات المتحدة وكندا وغالبية دول اميركا الجنوبية ودول اوروبا عبر الاعتراف بالحكم الجديد في فنزويلا”.

واعلن غوايدو نفسه رئيسا بالوكالة في فنزويلا في تظاهرة حاشدة للمعارضة الاربعاء في كراكاس. وبعيد ذلك، اعترفت به الولايات المتحدة وكندا ودول عدة في اميركا الجنوبية بينها البرازيل وكولومبيا.

وطالبت مدريد وباريس وبرلين ولندن وبروكسل ولشبونة ولاهاي السبت بالدعوة الى انتخابات خلال ثمانية ايام في فنزويلا تحت طائلة الاعتراف بغوايدو رئيسا.

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