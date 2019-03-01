مادلين‭ ‬طبر‭ ‬في‭ ‬اطلالة‭ ‬هندية‭ ‬بمهرجان‭ ‬أفلام‭ ‬المرأة

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

حرصت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬مادلين‭ ‬طبر‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬مهرجان‭ ‬أسوان‭ ‬لأفلام‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الثالثة،‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬26‭ ‬فبراير‭.‬

الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬تألقت‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬بإطلالة‭ ‬هندية‭ ‬خطفت‭ ‬الأنظار،‭ ‬حيث‭ ‬أطلت‭ ‬بساري‭ ‬هندي‭ ‬أنيق‭ ‬باللون‭ ‬الفوشيا،‭ ‬وارتدت‭ ‬اكسسوارات‭ ‬هندية‭ ‬مميزة،‭ ‬وتزينت‭ ‬بمكياج‭ ‬قوي‭ ‬أبرز‭ ‬ملامحها‭.‬

وحضر‭ ‬حفل‭ ‬الختام،‭ ‬اللواء‭ ‬أحمد‭ ‬إبراهيم،‭ ‬محافظ‭ ‬أسوان،‭ ‬والدكتور‭ ‬خالد‭ ‬عبد‭ ‬الجليل‭ ‬مستشار‭ ‬وزيرة‭ ‬الثقافة‭ ‬لشئون‭ ‬السينما،‭ ‬والفنانة‭ ‬ليلى‭ ‬علوى‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم،‭ ‬والفنانة‭ ‬نور‭ ‬اللبنانية،‭ ‬والفنان‭ ‬باسم‭ ‬سمرة‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬حضرت‭ ‬الفنانة‭ ‬سناء‭ ‬عكرود،‭ ‬والفنانة‭ ‬مادلين‭ ‬طبر،‭ ‬والفنانة‭ ‬يسرا‭ ‬اللوزي،‭ ‬والفنانة‭ ‬سناء‭ ‬يوسف،‭ ‬والفنانة‭ ‬جيهان‭ ‬خليل،‭ ‬والفنانة‭ ‬أحمد‭ ‬مجدى،‭ ‬والمخرج‭ ‬عمر‭ ‬عبد‭ ‬العزيز،‭ ‬والمخرج‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬العزيز،‭ ‬والإعلاميان‭ ‬عمرو‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬ونشأت‭ ‬الديهى‭.‬

وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬تكريم‭ ‬5‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬النسائية،‭ ‬اللاتى‭ ‬لهن‭ ‬إسهامات‭ ‬عديدة‭ ‬فى‭ ‬عالم‭ ‬السينما،‭ ‬وهن‭ ‬مصممة‭ ‬التترات‭ ‬نوال،‭ ‬والمونتيرة‭ ‬الكبيرة‭ ‬ليلى‭ ‬فهمى،‭ ‬وخبيرات‭ ‬الترجمة‭ ‬«عايدة»‭ ‬و«عزة»‭ ‬و«عبلة»‭ ‬أنيس‭ ‬عبيد‭.‬