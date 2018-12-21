ماتيس‭ ‬يقدّم‭ ‬استقالته‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬لاذعة‭ ‬إلى‭ ‬ترامب

واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬قدّم‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركي‭ ‬جيمس‭ ‬ماتيس‭ ‬استقالته‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬لاذعة‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬مذكرا‭ ‬اياه‭ ‬بواجبات‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إزاء‭ ‬الحلفاء،‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬الأخير‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأميركي‭ ‬من‭ ‬سوريا‭. ‬وكتب‭ ‬ماتيس‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬‮«‬إن‭ ‬قوّة‭ ‬أمّتنا‭ ‬ترتبط‭ ‬ارتباطا‭ ‬وثيقا‭ ‬بقوّة‭ ‬نظامنا‭ ‬الفريد‭ ‬والمتكامل‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬التحالفات‭ ‬والشراكات‮»‬،‭ ‬مذكّرا‭ ‬الرئيس‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬الدول‭ ‬الديموقراطية‭ ‬ال29‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬صلابة‭ ‬التزامها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القتال‭ ‬إلى‭ ‬جانبنا‭ ‬بعد‭ ‬هجمات‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‮»‬‭.‬

ويشكّل‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ضد‭ ‬الإرهاب‭ ‬الذي‭ ‬يضمّ‭ ‬74‭ ‬بلدا‭ ‬ويستهدف‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬دليلا‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الالتزام،‭ ‬بحسب‭ ‬الجنرال‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬المشاة‭ ‬البحرية‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬68‭ ‬عاما‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬حربي‭ ‬العراق‭ ‬وأفغانستان‭ ‬ولم‭ ‬يُلق‭ ‬يوما‭ ‬خطابا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يذكر‭ ‬فيه‭ ‬أنه‭ ‬قاتل‭ ‬مع‭ ‬حلفاء‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‭. ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬الممتدة‭ ‬على‭ ‬صفحة‭ ‬ونصف‭ ‬الصحفة‭ ‬التي‭ ‬عمّمها‭ ‬البنتاغون‭ ‬الخميس،‭ ‬أعاد‭ ‬ماتيس‭ ‬تأكيد‭ ‬قناعاته،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تختلف‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬يتمسّك‭ ‬بها‭ ‬الرئيس،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬على‭ ‬ذكر‭ ‬قرار‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬سوريا‭.‬

وكتب‭ ‬‮«‬قلت‭ ‬مثلكم‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬المسلّحة‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬شرطي‭ ‬العالم‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬التبرير‭ ‬الذي‭ ‬قدّمه‭ ‬ترامب‭ ‬لسحب‭ ‬الجنود‭ ‬الأميركيين‭ ‬المنتشرين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والمقدّر‭ ‬عددهم‭ ‬بنحو‭ ‬ألفين‭ ‬على‭ ‬أسرع‭ ‬وجه‭.‬

‭-‬‭ ‬‮«‬احترام‮»‬‭ ‬‭-‬

وشدّد‭ ‬ماتيس‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬معاملة‭ ‬الحلفاء‭ ‬باحترام‮»‬،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يضع‭ ‬انسحاب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬التي‭ ‬تصنّفها‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬‮«‬المجموعات‭ ‬الإرهابية‮»‬،‭ ‬في‭ ‬مهبّ‭ ‬الريح‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬الذي‭ ‬قرّر‭ ‬ترك‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬وزاري‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬نبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬لتعزيز‭ ‬نظام‭ ‬دولي‭ ‬يخدم‭ ‬أمننا‭ ‬وازدهارنا‭ ‬وقيمنا‭. ‬ونحن‭ ‬نستمدّ‭ ‬القوّة‭ ‬في‭ ‬مجهودنا‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬تحالفاتنا‭ ‬المتينة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬قناعة‭ ‬بأنه‭ ‬ينبغي‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نعتمد‭ ‬مقاربة‭ ‬حازمة‭ ‬لا‭ ‬لبس‭ ‬فيها‭ ‬إزاء‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬تزداد‭ ‬مصالحها‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬تعارضا‭ ‬مع‭ ‬مصالحنا‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوما‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬وروسيا‭.‬

ومن‭ ‬شأن‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬أن‭ ‬يطلق‭ ‬يد‭ ‬روسيا‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تخفي‭ ‬ارتياحها‭ ‬ازاء‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬

وكتب‭ ‬ماتيس‭ ‬‮«‬لئن‭ ‬يحقّ‭ ‬لكم‭ ‬تعيين‭ ‬وزير‭ ‬دفاع‭ ‬تكون‭ ‬آراؤه‭ ‬أكثر‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬آرائكم‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬انسحابي‭ ‬هو‭ ‬عين‭ ‬الصواب‮»‬،‭ ‬متعهدا‭ ‬بألا‭ ‬يوفّر‭ ‬جهدا‭ ‬‮«‬كي‭ ‬يجري‭ ‬الانتقال‭ ‬بسلاسة‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬أشادت‭ ‬الأوساط‭ ‬السياسية‭ ‬الأميركية‭ ‬بتصريحات‭ ‬ماتيس‭ ‬وعمله‭ ‬وزيرا‭ ‬للدفاع‭.‬

وكتب‭ ‬السيناتور‭ ‬الجمهوري‭ ‬بن‭ ‬ساس‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجنرال‭ ‬ماتيس‭ ‬قدّم‭ ‬للرئيس‭ ‬رأيا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الأجدى‭ ‬أن‭ ‬يأخذ‭ ‬به‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬النزعة‭ ‬الانعزالية‭ ‬إستراتيجية‭ ‬ضعيفة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تنعكس‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬الأميركيين‮»‬‭.‬

وعلّقت‭ ‬الديموقراطية‭ ‬نانسي‭ ‬بيلوسي‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يجدر‭ ‬بالجميع‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬قراءة‭ ‬رسالة‭ ‬الاستقالة‭ ‬هذه‭. ‬فهي‭ ‬رسالة‭ ‬تعبق‭ ‬بالحسّ‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬