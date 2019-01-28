ماتبقى من عائلة آل (خليل) الفنية عدنان خليل : لدي خزين من الألحان ومشروع لتسجيلها بأصوات عرب

جبارالنجدي

ازعم ان معرفتي بعائلة ال (خليل) البصرية والفنية في مجال الموسيقى والتلحين وتأليف الاغاني قد بدأت مبكرا منذ اوائل السبعينات من القرن الماضي حيث تعرفت عن كثب على ميولهم اللحنية والموسيقية وكتابة كلمات الاغاني ولم يكن من الصعب ان انتقل الى فهم الموسيقى وتذوقها من خلال مايملكون من حساسية وذوق موسيقي مرهف وكان الاقرب الى نفسي الملحن الراحل ذياب خليل حيث عملت معه عدة اغنيات ناجحة من بينها اغنية (يجلمه انته)التي غناها المطرب سعدون جابر في اوج تألقه الفني وقد كانت صلتي ايضا حميمية ومتميزة مع كاتب الاغاني الشهير كريم خليل والملحن الاصغر سنا عدنان خليل وعازف الكمان الذي يكبر الاثنين صلاح خليل وعبر رحلة طويلة في عالم التلحين وكتابة الاغاني العراقية عبر ازمان متصلة لم يبق من العائلة الفنية هذه سوى الملحن عدنان خليل الذي التقيته مصادفة فوجدته مرهقا من جراء المرض فقد اصيب بجلطة دماغية يتشافى منها حاليا قررت من باب التوثيق اجراء هذا الحوار معه ولابد من الذكر ان الملحن عدنان خليل اختص يتلحين الاغنية الطربية الخفيفة ونالت الحانه شهرة ورواجا منقطع النظير فحدثني عن مايمتلكه من خزين لحني تجمع عبر سنوات طوال والذي لم يتم تنفيذه فعليا الى الآن وتذكرنا معا الحانه الشعبية الشهيرة مثل اغنية (خلاني حبك حايرة لاحاطه ولاطايره) التي انتشرت بسرعة فائقة وفتحت ابواب الشهرة للمطربة سهى عبدالامير واغنية (دوري يافرحه دوري بينه) التي غناها المطرب صلاح عبدالغفور واغنية (هذا الاحبه وهذا الاريده ) التي ادتها فرقة الخشابة بمصاحبة المطربة (حمدية) ام كريم

سألته:

{ كيف ستتصرف بالحانك المتراكمة على مر السنين ؟

– لدي مشروع طموح لتسجيل هذه الاغاني باصوات مطربين عرب وعراقيين الى جانب ماانتجته مؤخرا من الحان شبابية تنسجم مع الموجة الحالية للاغاني ولكن بطريقة لاتخدش الذوق بل ترتقي به اسوة بالالحان الشبابية الجميلة والراقية على ندرتها ومن بينها اغنية شبابية فريدة في مضمونها ولحنها تتطرق الى مشكلة اجتماعية لها صلة بالشباب ومعاناتهم هذه الاغنية غنوانها (الحرامي) وهي للشاعر جبارالنجدي اما الاغاني الاخرى فهي وفيرة وتعد بالعشرات من المتراكم لدي والمنجز مؤخرا واغلبها من كلمات شقيقي الشاعر الراحل كريم خليل

{ ماهي ملامح الطريقة اللحنية لمجمل الحانك ؟

– انا الحن بطريقة مختلفة تجعل الحاني في مقام خاص من عالم التلحين لايتشابه ابدا مع الالحان الاخرى بل وبعيدا عن طريقة اخي الملحن الراحل ذياب خليل رغم تأثري به فهي تجمع بين الطرب والخفة بمعنى ان الطرب وفق رؤيتي اللحنية يجري عبر توظيف اللمسة الطربية وتصعيدها عبر جميع الادوات اللحنية بضمنها الايقاع السريع الى مصاف الاغاني التي تتصف بالطرب والسرعة في الآن معا ولقد استفدت من الايقاعات البصرية ولاسيما ايقاعات الخشابة وآلاتها وايقاعات البحر وآلاته وجميع الايقاعات العراقية الاصيلة واجزم ان طريقتي في التلحين هي محاولة لترجمة مشاعر الناس التي تجتمع فيها ملامح الطرب وتتعداها الى اللحن الراقص الخفيف مثل مانرى ونلمس وعلى وجه اخص في الحفلات العامة مثل الاعراس حيث يتعانق الطربي الغارق في الاسى مع الاداء الراقص المفعم بالطرب الشجي واخلص من هذا الى ان الحاني المنتجة من هذا التمازج الفني كانت ومازات تخرج الى الناس في غاية الغرابة على مستوى روحية اللحن والاداء المتفاعل مع (الرذم) الايقاعي الذي يدفع باتجاه تلازم شكل الاغنية مع مضمونها ليصل بها الى مستوى بارع من الجمال يروق للمتلقي ويحركه باسرع الطرق واعتقد ان هذا الابتكار اللحني يرومه اوينتظره المتلقي من الجمهور على الدوام

{ ماهي ابرز الحانك في منجزك اللحني واكثرها شهرة ؟

– اضافة الى ماذكرنا سلفا فانا لحنت اغاني للكثير من المطربين ان لم اقل اغلبهم فقد لحنت للمطرب الراحل مهدي العاشق اغنية بالك يكلبي بالك تسمع حجي عذالك كلمات الشاعر الكبير حسين عبداللطيف كما لحنت للشاعر الراحل نفسه اغنية راح السبت والاحد ومابين منهم احد عناء المطرب سعدي توفيق كما غنى من الحاني المطرب سعدي توفيق ايضا اغنية لا والله ماصار وعيونك انته كلمات ناظم عبدالله وغنى من الحاني المطرب عباس مجيد اغنية مامقبوله منك وغنت لى المطربة اديبة اغنية بصراوي وامل خضير اغنية اريد انسه هواك شعر حسين عبداللطيف واغنية اسكت وخليها كلمات كريم اللامي واغنية ركصت عالمطبج جوبية كلمات كريم اللامي ايضا وغناء ابراهيم العبدالله واغنية اشلون دنيا هاي كلمات كريم خليل وغناء عبدالرزاق مجدي