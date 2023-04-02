الأعمال الدرامية تستقطب أجيالاً مختلفة من الفنانين العراقيين

مائدة (الشرقية) الرمضانية تحقّق أعلى نسب مشاهدة

الموصل – سامر الياس سعيد

يحق لنا القول بان (الشرقية) تحقق دوما التميز من خلال ما تقدمه من اعمال درمية في شهر رمضان وليست هذه الشهادة مقتصرة على ما ادونه فحسب بل تبقى تلك الشهادة واحدة من ملايين الشهادات التي تدونها متابعات العراقيين لما تقدمه الفضائية من اعمال على مائدتها للشهر الفضيل والحق يقال ايضا بشان الحبكة الدرامية التي ترتكز عليها الاعمال المقدمة وطرق المواضيع التي لم تلتفت اليها اقلام كتاب السيناريوهات وتتطرق اليها افكار من يلمون بالوضع العراقي فتجد على سبيل المثال اعمال كاقتحام او بغداد الجديدة وقد جذبت لتجسيدها اجيال مختلفة من الفنانين العراقيين فتجد في سياق المسلسل مواجهة اخرى غير المواجهات التي تفرضها الحبكة الدرامية للمسلسل وتلك المواجهة تفرضها اجادة الفنان الشاب لعمله مع اختبار حقيقي يمكن ان يقع من خلاله في محك رئيسي كونه يقدم حواراته امام فنانين رواد مضى على تجربتهم الفنية كذا اعوام فلذلك تبقى للنوعية التقييم الاكبر بالمقارنة مع الكم الذي يمكن ان تبرزها الفضائيات العراقية في تنافسها المحموم لجذب المشاهد الى شاشتها وتفرض مصطلح البقاء للاقوى سطوتها في استعادة المشاهد وعدم شعوره بالملل من توالي احداث المسلسل دون ان تفك شفرته توالي الحلقات او بروز اخطاء مشخصة تذهب بالحقيقة التي يبتغي المسلسل قولها الى ما وراء الكواليس فحسب وفعلا يسهم نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي في الاطلالة على واقع الكم الكبير من مسلسلات الدراما العراقية بكونه يتوقف عند محطة الحلقة العاشرة للعمل لكي يمكنه ان يقيم قوة العمل وقدرته على جذب المشاهد من خلال مشاهده وخلوه من الاخطاء التي يمكن ان تبرز في تلك المشاهد لكي تفتح على المخرج فرصة الانتقادات التي تنطلق سواء من مواقع التواصل او من خلال الصفحات الفنية المتخصصة اضافة لانتقاد تكلفة العمل التي صرفت على انجازه مع ان المنجز لم يكن ابدا على مستوى العمل المقدم ومن تلك الاعمال مسلسل ليلة السقوط الذي حظي بمتابعة لسياق انجازه وتهيئته للعرض في شهر رمضان السابق لكنه لم يجهز ليحضر في الدورة الرمضانية الحالية حيث يعرض على ثلاثة فضائيات منها واحدة عراقية هي زاكروس الى جانب فضائيتي روتانا دراما السعودية وفضائية ال بي سي اللبنانية وفي سياق العمل الذي يجسد احداث سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش تبرز الكثير من الانتقادات كون كاتب النص هو مصري لم يتسنى له فهم حالة سقوط مدينة بحجم الموصل الى جانب مخرج سوري وقع في الكثير من الاخطاء لاسيما من جانب صلتها بالتاريخ رغم ان تاريخ تجسيد العمل قريب جدا ولايمكن ان يشوه الحقائق المقدمة فمن ضمن ما وقع فيه مخرج العمل عدم التفاته لسياق الاحداث فترى بطل العمل الفنان المصري طارق لطفي الذي يجسد دور قيادي في التنظيم يستقطب سبية ايزيدية رغم ان المشهد التالي يظهر مدينة سنجار وهي ما زالت بعيدة عن سيطرة التنظيم الى جانب مشهد اخر يظهر فتيات يقمن بدفع الجزية رغم ان هذا الامر لم يجسد في حقيقة الاحداث التي جرت بالمدينة كون من كانوا مشمولين بدفع الجزية من مسيحيي الموصل غادروا ونجحوا بالفرار من المدينة قبل تنفيذ مثل هذا الامر وعن سياق الاعمال الرمضانية

استمرار الانتاج

يقول الناقد الفني الاكاديمي مروان ياسين الدليمي (بان استمر ار الانتاج ، مسألة بغاية الاهمية ، لانها بالتالي ستفضي الى نوعية من بين هذا الكم ).

ويضيف الدليمي في رؤيته لما يقدم من اعمال لشهر رمضان الحالي عبر حديث لـ(الزمان ) (فأن هذه السنة الانتاج كما ونوعا افضل من السنين السابقة ،وهذا يعود الى ان عنصر المنافسة بات شديدا سواء في مابين الانتاج المحلي ، او مع النتاج العربي ، وبالتاكيد النتاج الدرامي العربي مايزال افضل خاصة السوري والمصري ، بكل تفاصيل العمل ابتدا من النص والاخراج ، ومرورا بالتقنيات الفنية .وحسب قناعتي فإن استقطاب مخرجين عرب سوريين ومصريين او غيرهم ، امر بغاية الاهمية بشرط ان يكون المخرج اسم مهم وصاحب خبرة وكفاءة ، حتى يكون التعاون فيه جدوى .وبكل صراحة ، نحن بحاجة الى خبرات الاخرين، المحترفين ،حتى لو كانوا اجانب ، فلا حساسية في مثل هذا التعاون ، وهو امر متعارف عليه حتى في البلدان المتقدمة من الناحية الانتاجية .لكن تبقى مشكلة التسويق، لان غياب التسويق العربي للانتاج العراقي ، يعني ان الجهات المنتجة سوف لن تحجم عن الانتاج ، لانها ليست مستعدة لان تبدد الاموال دون جدوى او ارباح ، ومسالة التسويق معقدة ، فهي ليست تجارية فقط بقدر ما هي عملية فهم للواقع وما يشغل الواقع من افكار وهموم ، وقدرة على توظيفها دراميا ، مع توفر المتعة والصنعة والحرفية وكل العناصر الفنية والتقنية الاخرى ،لتحقيق التاثير الجمالي على المتلقي.واظن منتجينا مايزال تنقصهم الخبرة في فهم السوق والتعامل معه ، فهذا ميدان ربما اعقد واهم حلقة في الانتاج الفني ).ويتابع الدليمي الذي يشارك بدور في مسلسل اقتحام بعد غياب عن الدراما العراقية فيشير الى ان (اللهجة العراقية لاتبدو كمشكلة في سياق البحث عن منافذ تسويق تسهم بعرض الاعمال العراقية من على الشاسات العربية) فيقول عن ذلك (في عصر البث الفضائي المفتوح على ثقافات متنوعة لم تعد اللهجة عائقا ابدا ، المشكلة في الانتاج العراقي معقدة ، تبدا اولا في نقص الخبرة في الاخراج سواء في الدراما او السينما ، ولكن هذا لاينفي وجود طاقات فردية مهمة لم تنل ما تستحقه من فرص ، وطيلة العقود الماضية غالبا ما تسيد مهنة الاخراج عناصر ضعيفة ، لاتمتلك رؤية ، ولاشخصية اسلوبية في العمل ، وتفتقر الى الوعي ، والدليل على ذلك رداءة المستوى الفني ،في معظم النتاج العراقي ولسنين طويلة ، مع استثناءات تعد على اصابع اليد الواحدة والتي لايمكن تجاهلها مثل اعمال عما نوئيل رسام ، وكارلو هاريتيون ، وبعض اعمال المخرجين صلاح كرم وحسن حسني وفلاح زكي .طبعا في الاعوام الاخيرة ظهرت اسماء شابة اتمنى ان تستمر وان تسعى لتطوير قدراتها ولاتتوقف عند نجاح معين قد حققته في عمل لها .مثل باسم عبد القهار ، مهند ابو خمرة ،ومهند حيال .وربما نسيت اسماء اخرى فأرجو الاعتذار منهم ).مؤكدا(اما من حيث الموضوعات فأعتقد انني اشرت الى ذلك في اجابتي ،وأضيف أن المسالة ليست فقط في الموضوعات والافكار انما في صنعة الكتابة الدرامية ، والملاحظ ان حرفة الكتابة لم تنل ما تستحقه من الاهتمام في الدراسة الاكاديمية ، ولو نظرت الى مناهج كلية الفنون الجميلة ، فلن تجد قسما للكتابة الدرامية ، وهذا خلل كبير جدا ، لان الكتابة بقدر ماهي موهبة لكنها صنعة واحتراف ، تحتاج الى دراسة عميقة لتقنيات السرد الدرامي ، وهذا ما هو غائب تماما في كليات الفنون الجميلة ، ولهذا نحن نفتقر الى الكتاب الذي يتقنون فن الكتابة وفقا لاسس علمية واكاديمية، وحتى لو ان هناك كتاب دراما جيدون، فبالتأكيد هم قلة قليلة جدا ،حتى لايعدون على اصابع اليد الواحدة،وهؤلاء اعتمدوا على أنفسهم ولم يدرسوا الكتابة في معاهد ولااكاديميات ).